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MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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建议的阈值*在婴儿<35周妊娠时开始光疗或换血

建议的阈值*在婴儿<35周妊娠时开始光疗或换血

胎龄（周）

光疗 (总血清胆红素, mg/dL [微摩尔/升])

交换输血 (总血清胆红素，mg/dL [微摩尔/升])

< 28

5–6 [86–103]

11–14 [188–239]

28至 <30

6–8 [103–137]

12–14 [205–239]

30至<32

8–10 [137–171]

13–16 [222–274]

32至<34

10–12 [171–205]

15–18 [257–308]

34至<35

12–14 [205–239]

17–19 [291–325]

* Consensus-based recommendations adapted from Maisels MJ, Watchko JF, Bhutani VK, Stevenson DK: An approach to the management of hyperbilirubinemia in the preterm infant less than 35 weeks of gestation.J Perinatol 32:660–664, 2012.doi: 10.1038/jp.2012.71

* Consensus-based recommendations adapted from Maisels MJ, Watchko JF, Bhutani VK, Stevenson DK: An approach to the management of hyperbilirubinemia in the preterm infant less than 35 weeks of gestation.J Perinatol 32:660–664, 2012.doi: 10.1038/jp.2012.71

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