建议的阈值*在婴儿<35周妊娠时开始光疗或换血
胎龄（周）
光疗 (总血清胆红素, mg/dL [微摩尔/升])
交换输血 (总血清胆红素，mg/dL [微摩尔/升])
< 28
5–6 [86–103]
11–14 [188–239]
28至 <30
6–8 [103–137]
12–14 [205–239]
30至<32
8–10 [137–171]
13–16 [222–274]
32至<34
10–12 [171–205]
15–18 [257–308]
34至<35
12–14 [205–239]
17–19 [291–325]
* Consensus-based recommendations adapted from Maisels MJ, Watchko JF, Bhutani VK, Stevenson DK: An approach to the management of hyperbilirubinemia in the preterm infant less than 35 weeks of gestation.J Perinatol 32:660–664, 2012.doi: 10.1038/jp.2012.71