高胆红素血症是否对机体有害取决于其病因以及升高的程度。有些情况不论胆红素水平如何，单纯的病因就是很危险的因素。但是任何病因下引起的胆红素水平升高都要引起重视。关注的阈值有所不同

年龄

早产的程度

健康状况

在健康足月婴儿中，值得关注的阈值通常被认为是浓度>18 mg/dL（>308mcmol/L）见图新生儿高胆红素血症的风险(1)。 然而， 早产儿，小样儿和/或生病（例如，败血症，低温或缺氧）的婴儿具有更大的风险，可以在较低水平上进行干预。在这样的婴儿中，虽然风险随着高胆红素血症的增加而增加，但没有被认为是安全的高胆红素血症水平; 基于年龄和临床因素给予治疗。现在建议操作阈值启动光疗 基于胎龄。

神经毒性是新生儿高胆红素血症的主要结局。急性脑病后可能伴有各种神经功能障碍，包括 脑瘫 和感觉运动缺陷；认知通常是幸免的。核黄疸 是最严重的形式的神经毒性。尽管现在比较少见，胆红素脑病仍可发生大部分也可预防。胆红素脑病是由基底核和脑干核中非结合胆红素的异位造成的脑损伤，可由急性或慢性高胆红素血症引起。正常情况下，与血清中白蛋白结合的胆红素存在与血管间隙。然而，在以下情况下但胆红素可穿过血脑屏障引起胆红素脑病：

当血清胆红素水平显著升高

当血清胆红素水平显著降低（如在早产儿）

当胆红素被其他分子与白蛋白竞争性地结合

竞争结合物包括药物（如磺胺异恶唑、头孢曲松、阿司匹林）和游离脂肪酸以及氢离子（如，在空腹、脓毒症或代谢性酸中毒的婴儿中）。