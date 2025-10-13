18-三体综合征的监测协议
时间段
监控建议
妊娠期
妊娠19周时的超声检查
若确诊18-三体综合征或超声检查异常，建议进行胎儿超声心动图检查
产后检查
外部异常的体格检查
全血细胞计数及分类计数
心脏超声检查
全腹部超声检查，包括泌尿系统（出生后 48-72 小时）*，†
颅脑超声和/或MRI
小儿眼科医生的早期筛查
气道评估，可能包括睡眠研究
基线血清 AFP 水平
0～12 个月大
3、6、9 和 12 个月大时的全腹部超声检查
3、6、9 和 12 个月大时的血清 AFP 水平
频繁的喂养评估
6-8 个月大的听力学检查
牙科筛查
1-4岁
每年进行眼科评估
2 岁后，每年进行一次骨科检查和脊柱 X 光检查
每3-4个月的血清AFP水平
每3个月进行一次腹部超声检查，直至4岁
每6个月进行一次牙科评估
4-7岁
每年进行眼科评估
年度骨科检查和脊柱 X 光检查
每6个月进行一次腹部超声检查
每3个月进行一次肾脏超声检查，直至7岁
每 6 个月进行一次牙科评估
7-12岁
每年进行眼科评估
每年进行骨科检查
每6个月进行一次腹部超声检查，直至12岁
青春期
癫痫发作、行为改变和正常性发育（包括女性月经）的临床评估‡
≥ 12 岁
每年进行眼科评估
每年进行骨科检查
* 若产前超声显示或提示肾积水但产后超声正常，应在出生后4至6周进行肾脏超声检查。
† 如果在初次或随后的超声检查中出现泌尿系统异常，通常会进行排尿性膀胱尿道造影。
‡原发性或继发性闭经的风险。
AFP = 甲胎蛋白。
Data from Kepple JW, Fishler KP, Peeples ES: Surveillance guidelines for children with trisomy 18.Am J Med Genet A 185(4):1294–1303, 2021.doi: 10.1002/ajmg.a.62097