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18-三体综合征的监测协议

18-三体综合征的监测协议

时间段

监控建议

妊娠期

妊娠19周时的超声检查

若确诊18-三体综合征或超声检查异常，建议进行胎儿超声心动图检查

产后检查

外部异常的体格检查

全血细胞计数及分类计数

心脏超声检查

全腹部超声检查，包括泌尿系统（出生后 48-72 小时）*，†

颅脑超声和/或MRI

小儿眼科医生的早期筛查

气道评估，可能包括睡眠研究

基线血清 AFP 水平

0～12 个月大

3、6、9 和 12 个月大时的全腹部超声检查

3、6、9 和 12 个月大时的血清 AFP 水平

频繁的喂养评估

6-8 个月大的听力学检查

牙科筛查

1-4岁

每年进行眼科评估

2 岁后，每年进行一次骨科检查和脊柱 X 光检查

每3-4个月的血清AFP水平

每3个月进行一次腹部超声检查，直至4岁

每6个月进行一次牙科评估

4-7岁

每年进行眼科评估

年度骨科检查和脊柱 X 光检查

每6个月进行一次腹部超声检查

每3个月进行一次肾脏超声检查，直至7岁

每 6 个月进行一次牙科评估

7-12岁

每年进行眼科评估

每年进行骨科检查

每6个月进行一次腹部超声检查，直至12岁

青春期

癫痫发作、行为改变和正常性发育（包括女性月经）的临床评估‡

≥ 12 岁

每年进行眼科评估

每年进行骨科检查

* 若产前超声显示或提示肾积水但产后超声正常，应在出生后4至6周进行肾脏超声检查。

† 如果在初次或随后的超声检查中出现泌尿系统异常，通常会进行排尿性膀胱尿道造影。

‡原发性或继发性闭经的风险。

AFP = 甲胎蛋白。

Data from Kepple JW, Fishler KP, Peeples ES: Surveillance guidelines for children with trisomy 18.Am J Med Genet A 185(4):1294–1303, 2021.doi: 10.1002/ajmg.a.62097

* 若产前超声显示或提示肾积水但产后超声正常，应在出生后4至6周进行肾脏超声检查。

† 如果在初次或随后的超声检查中出现泌尿系统异常，通常会进行排尿性膀胱尿道造影。

‡原发性或继发性闭经的风险。

AFP = 甲胎蛋白。

Data from Kepple JW, Fishler KP, Peeples ES: Surveillance guidelines for children with trisomy 18.Am J Med Genet A 185(4):1294–1303, 2021.doi: 10.1002/ajmg.a.62097

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