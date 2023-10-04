18-三体综合征因为多一条18号染色体所致，导致智力低下、低出生体重、多种先天异常，其中包括小头畸形、高枕部、低耳位和特征性面容。产前诊断采用细胞遗传学检测；产后诊断是通过外周血检测。治疗是支持性的。
(参见染色体异常概述。)
大约 4.1/10,000 次妊娠中会出现 18 三体症（基于胎儿异常、死产和活产的人工流产数据）（1）。其中高于95%的患儿是完全型18三体 (2)。这条多余的染色体来自于母体。高龄产妇是危险因素。男女患病比例为1∶3。
参考文献
1.Goel N, Morris JK, Tucker D, et al: Trisomy 13 and 18-Prevalence and mortality-A multi-registry population based analysis. Am J Med Genet A 179(12):2382-2392, 2019.doi: 10.1002/ajmg.a.61365
2.Bugge M, Collins A, Petersen MB, et al: Non-disjunction of chromosome 18.Hum Mol Genet 7(4):661-669, 1998.doi: 10.1093/hmg/7.4.661
18 三体综合征的症状和体征
产前超声检查和其他胎儿检查的典型发现包括羊水过多、胎盘小、单脐动脉和胎儿生长受限。
出生体重低，肌张力低下，骨骼肌和皮下脂肪明显发育不全。
患儿哭声低下，对声音刺激反应低下。眶嵴及睑裂窄，嘴和下颌小，这些形成特殊的夹紧面容。小头畸形、高枕部、低耳位、窄骨盆和小胸骨均常见。
握拳时食指与三指、四指交叠的情况经常发生。 第 5 指的远端折痕通常不存在。 指端出现低弓形的皮肤纹理。指甲发育不良，大脚趾短小、弯曲。常见马蹄足和摇篮底足。
患儿多伴有严重的先天性心脏病特别是动脉导管未闭和室间隔缺损。多见肺，膈肌，胃肠道，腹壁，肾脏及输尿管的异常。男孩可能有隐睾。
常见的肌肉表现包括疝气，腹壁直肌的分离，或二者兼有。
这张照片显示18三体综合征婴儿的手。注意握紧的拳头和轴后多指趾。
Image courtesy of Nina Powell-Hamilton, MD, FAAP, FACMG.
Image courtesy of the Centers for Disease Control and Prevention Public Health Image Library.
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这张照片显示18三体综合征婴儿的手。注意握紧的拳头和轴后多指趾。
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18 三体的诊断
产前绒毛取样和/或羊膜穿刺术行核型分析，荧光原位杂交(FISH)和/或染色体微阵列分析进行细胞遗传学检测。
（参见下一代测序。）
18三体的诊断可能在出生后通过外观或产前超声检查（例如，四肢异常和胎儿生长受限）而被怀疑，或通过多标记筛查或无创产前筛查无创性产前筛查（NIPS）对母体血液样本进行无细胞胎儿DNA分析 (1)。与 21 三体相比，NIPS 对 18 三体的敏感性和特异性相对较低。管理决策，包括终止妊娠，不应该仅仅依据于NIPS检查结果。
产前确认是通过以下方法获得的样本的细胞遗传学检测（核型分析、FISH 分析和/或染色体微阵列分析） 羊膜穿刺术 或者 绒毛膜取样，或在产后通过为不希望在怀孕期间进行额外手术的妇女检测外周血。由于18三体可以是密闭胎盘内嵌合体，非整倍性存在于胎盘内，但在胎儿检测不到，因而绒毛取样检测18三体可能需要进一步调查，或者通过羊膜穿刺检测，或者通过产后检测。
RICHARD J.GREEN/SCIENCE PHOTO LIBRARY
诊断参考文献
1.American College of Obstetricians and Gynecologists’ Committee on Practice Bulletins—Obstetrics; Committee on Genetics; Society for Maternal-Fetal Medicine: Screening for fetal chromosomal abnormalities: ACOG Practice Bulletin, Number 226. Obstet Gynecol 136(4):e48-e69, 2020.doi: 10.1097/AOG.0000000000004084
18 三体的治疗
支持治疗
潜在的遗传异常无法治愈。
患有18三体综合症的儿童有明显的发育迟缓和残疾，因此是否要进行多种侵入性手术来纠正各种相关的异常存在争议。
早期转诊进行物理和语言治疗很重要。对家庭的支持是十分重要。
18 三体并发症筛查
一些相关异常的治疗提高了某些18三体患者的生存率，这导致人们认识到实体器官肿瘤的风险增加（例如， 肝母细胞瘤、肾母细胞瘤）。由于早期识别这些肿瘤和其他异常对于成功治疗（如果需要）很重要，因此建议定期监测。尽管具体细节主要基于一个中心的专家意见，但有一个公布的肿瘤和其他并发症的监测方案，许多专家认为这是合理的 (1)。
如果筛查发现异常，应将儿童转诊给适当的专家。
18 三体的监测协议
时间段
监控建议
妊娠期
妊娠19周时的超声检查
如果已知 18 三体诊断或超声异常，则考虑胎儿超声心动图
产后因素
外部异常的体格检查
全血细胞计数及分类计数
超声心动图
全腹部超声检查，包括泌尿系统（出生后 48-72 小时）*，†
颅脑超声和/或MRI
小儿眼科医生的早期筛查
气道评估，可能包括睡眠研究
基线血清 AFP 水平
0～12 个月大
3、6、9 和 12 个月大时的全腹部超声检查
3、6、9 和 12 个月大时的血清 AFP 水平
频繁的喂养评估
6-8 个月大的听力学检查
牙科筛查
1-4岁
每年进行眼科评估
2 岁后，每年进行一次骨科检查和脊柱 X 光检查
每3-4个月的血清AFP水平
每3个月进行一次腹部超声检查，直至4岁
每6个月进行一次牙科评估
4-7岁
每年进行眼科评估
年度骨科检查和脊柱 X 光检查
每6个月进行一次腹部超声检查
每3个月进行一次肾脏超声检查，直至7岁
每 6 个月进行一次牙科评估
7-12岁
每年进行眼科评估
每年进行骨科检查
每6个月进行一次腹部超声检查，直至12岁
青春期
癫痫发作、行为改变和正常性发育（包括女性月经）的临床评估‡
≥ 12 岁
每年进行眼科评估
每年进行骨科检查
* 如果产前超声显示或提示肾积水，但产后超声正常，则在 4 至 6 周龄时进行肾脏超声检查。
† 如果在初次或随后的超声检查中出现泌尿系统异常，通常会进行排尿性膀胱尿道造影。
‡原发性或继发性闭经的风险。
AFP = 甲胎蛋白。
Adapted from Kepple JW, Fishler KP, Peeples ES: Surveillance guidelines for children with trisomy 18.Am J Med Genet A 185(4):1294–1303, 2021.doi: 10.1002/ajmg.a.62097
治疗参考文献
1.Kepple JW, Fishler KP, Peeples ES: Surveillance guidelines for children with trisomy 18.Am J Med Genet A 185(4):1294–1303, 2021.doi: 10.1002/ajmg.a.62097
18 三体症的预后
超过50%的儿童在第一周内死亡；只有5%到10%的人在第一年存活下来 (1)，但现在有成年人患有18三体的报道 (2)。
预后参考
1.Rasmussen SA, Wong LY, Yang Q, et al: Population-based analyses of mortality in trisomy 13 and trisomy 18.Pediatrics 111(4 Pt 1):777-784, 2003.doi: 10.1542/peds.111.4.777
2.Alshami A, Douedi S, Guida M, et al: Unusual Longevity of Edwards Syndrome: A Case Report. Genes (Basel) 11(12):1466, 2020.doi: 10.3390/genes11121466
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
American College of Obstetricians and Gynecologists Committee on Practice Bulletins–Obstetrics, Committee of Genetics, and the Society for Maternal–Fetal Medicine: Screening for fetal chromosomal abnormalities: ACOG practice bulletin, number 226 (2020)
SOFT (Support Organization for Trisomy 18, 13, and Related Disorders): An organization providing resources, research information, and community and support services to people caring for others who have trisomy 18, 13, or another related chromosome disorder