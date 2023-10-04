18 三体综合征的症状和体征

18 三体综合征的症状和体征

产前超声检查和其他胎儿检查的典型发现包括羊水过多、胎盘小、单脐动脉和胎儿生长受限。

出生体重低，肌张力低下，骨骼肌和皮下脂肪明显发育不全。

患儿哭声低下，对声音刺激反应低下。眶嵴及睑裂窄，嘴和下颌小，这些形成特殊的夹紧面容。小头畸形、高枕部、低耳位、窄骨盆和小胸骨均常见。

握拳时食指与三指、四指交叠的情况经常发生。 第 5 指的远端折痕通常不存在。 指端出现低弓形的皮肤纹理。指甲发育不良，大脚趾短小、弯曲。常见马蹄足和摇篮底足。

患儿多伴有严重的先天性心脏病特别是动脉导管未闭和室间隔缺损。多见肺，膈肌，胃肠道，腹壁，肾脏及输尿管的异常。男孩可能有隐睾。

常见的肌肉表现包括疝气，腹壁直肌的分离，或二者兼有。