常见神经根病的皮节区症状
脊髓平面
症状
C4
下颈部和斜方肌区疼痛，伴有下颈部和上肩带的感觉异常
C5
颈部、肩部和前臂背侧疼痛，伴有上臂背侧的感觉异常和麻木
三角肌、二头肌，肩袖无力
二头肌反射减弱
C6
斜方肌脊和肩峰处疼痛，常放射至拇指、食指，并有上述区域的感觉异常和麻木
腕伸肌无力
肱桡肌和旋前圆肌反射减弱
C7
肩胛骨和腋下疼痛、感觉异常和麻木，放射到中指和无名指
肱三头肌无力
肱三头肌反射减退
T1
前臂近端内侧的麻木和刺痛
可能有轻微的手部无力
T2-T12
环绕胸廓的束带状感觉障碍(如T6乳头和T10脐）
L1-L2
大腿前侧和内侧近端疼痛、麻木和感觉异常
髋关节屈肌无力
L3
大腿和膝盖前外侧疼痛、麻木和感觉异常，股四头肌无力，髌骨反射减弱
L4
大腿后外侧和小腿前侧疼痛、麻木和感觉异常，踝背屈无力，髌骨反射减弱
L5
臀部、大腿后外侧、小腿前外侧和足背部的疼痛
足下垂，伴有拇长伸肌、胫前肌和腓骨肌无力
腘绳肌反射减弱
胫骨和足背疼痛、麻木、感觉异常
S1
沿大腿、小腿后侧和臀后的疼痛
腓肠肌无力伴踝关节屈曲受损
踝反射（跟腱反射）消失
小腿，踝关节和脚外侧麻木和感觉异常