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常见神经根病的皮节区症状

常见神经根病的皮节区症状

脊髓平面

症状

C4

下颈部和斜方肌区疼痛，伴有下颈部和上肩带的感觉异常

C5

颈部、肩部和前臂背侧疼痛，伴有上臂背侧的感觉异常和麻木

三角肌、二头肌，肩袖无力

二头肌反射减弱

C6

斜方肌脊和肩峰处疼痛，常放射至拇指、食指，并有上述区域的感觉异常和麻木

腕伸肌无力

肱桡肌和旋前圆肌反射减弱

C7

肩胛骨和腋下疼痛、感觉异常和麻木，放射到中指和无名指

肱三头肌无力

肱三头肌反射减退

T1

前臂近端内侧的麻木和刺痛

可能有轻微的手部无力

T2-T12

环绕胸廓的束带状感觉障碍(如T6乳头和T10脐）

L1-L2

大腿前侧和内侧近端疼痛、麻木和感觉异常

髋关节屈肌无力

L3

大腿和膝盖前外侧疼痛、麻木和感觉异常，股四头肌无力，髌骨反射减弱

L4

大腿后外侧和小腿前侧疼痛、麻木和感觉异常，踝背屈无力，髌骨反射减弱

L5

臀部、大腿后外侧、小腿前外侧和足背部的疼痛

足下垂，伴有拇长伸肌、胫前肌和腓骨肌无力

腘绳肌反射减弱

胫骨和足背疼痛、麻木、感觉异常

S1

沿大腿、小腿后侧和臀后的疼痛

腓肠肌无力伴踝关节屈曲受损

踝反射（跟腱反射）消失

小腿，踝关节和脚外侧麻木和感觉异常

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