记录体温和一般情况。在可能的情况下，患者应穿着长袍，在进入检查室、行走、单腿平衡和爬上桌子时进行观察，以评估步态和平衡。

体格检查应重在脊柱和神经系统检查。如无明显的机械性脊柱疾病导致疼痛，则需检查患者局限性或牵涉性疼痛的病源。

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脊柱检查中，应观察任何可视的背部和颈部异常，以及红斑或水疱疹的部位。触诊脊柱和椎旁肌肉的压痛和肌张力变化。应检查所有的运动范围。对于颈部疼痛患者，需要检查肩部。在下腰背痛患者中，需要检查髋部。

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神经系统检查应该评估整个脊髓功能。需进行肌力、感觉和肌腱深反射检查。反射检查是确认脊髓功能是否正常的最可靠的体格检查之一。大脚趾向上的跖伸肌反射和Hoffman征的出现，最常见反射亢进，提示皮质脊髓束功能异常。

Hoffman征检查方法：临床医师轻敲患者双手第3指的指甲或轻弹第3指的指腹，如拇指的远端指节屈曲，则为阳性，通常提示椎管狭窄或脑损伤所致的皮质脊髓束功能异常。感觉检查通常是主观性的，结果可能并不可靠。

直腿抬高试验有助于确诊坐骨神经痛。患者取仰卧位，双膝关节伸直，踝关节掌屈位。 临床医师缓慢地抬高患肢，保持膝关节伸直状态。如果出现坐骨神经痛，抬高至10°～60°会引起特征性的疼痛。虽然经常从后面触诊膝盖以评估坐骨神经痛，但这可能不是一个有效的测试。

交叉直腿抬高试验，抬高健侧下肢，如坐骨神经痛发生在患肢则试验阳性。直腿抬高试验阳性对诊断椎间盘滑脱敏感性高但缺乏特异性；交叉直腿抬高试验敏感性低但特异性达90%。

坐位直腿抬高试验于患者取坐位且髋关节屈曲呈90°时进行；将小腿抬高至膝关节完全伸直。如果腿伸直时存在脊椎痛（和经常存在神经根症状）则存在坐骨神经痛。坍落度测试类似于牵引脊髓神经根时的直腿抬高试验，但它是在患者“就坐”（胸腰椎弯曲）并且在患者就座时颈部弯曲的情况下进行的。与直腿抬高试验相比，滑塌试验对椎间盘突出症更敏感，但特异性更低。

在一般体格检查中，需肺部听诊。腹部检查包括腹部压痛和肿块，尤其是在>55岁的患者，搏动性肿块（提示有腹主动脉瘤）。检查者以拳头于肋脊角处检查有腹部压痛，提示腹膜炎的可能。

直肠检查包括大便隐血，男性患者还需检查前列腺。评估直肠张力和反射。在伴有提示盆腔疾病的症状或无法解释的发热的女性患者需进行盆腔检查。

下肢脉搏也需检查。