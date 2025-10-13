skip to main content
MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

美国国立卫生研究院（NIH）卒中评分*

美国国立卫生研究院（NIH）卒中评分*

标准

表现

评分

意识水平

机警，反应灵敏

0

不警觉，但可以通过轻微刺激被唤醒以服从、回答或回应

1

不警觉；需要反复刺激才能保持注意力，或反应迟钝，需要强烈或疼痛刺激才能做出有目的的动作。

2

仅对反射性运动或自主神经效应作出反应，或者完全没有反应、弛缓和无反射

3

对提问的意识水平†

2个问题回答都对

0

1个问题回答正确

1

2个问题回答都错

2

对指令的意识水平‡

2项均可完成

0

可完成1项

1

两项均不能正确完成

2

凝视

正常

0

部分凝视麻痹；单眼或双眼凝视异常，但无强迫性（不自主）偏斜，也无完全性凝视麻痹。

1

强迫性偏斜或完全性凝视麻痹（且不能通过眼头运动纠正）

2

视野

正常

0

部分偏盲

1

完全偏盲

2

双侧偏盲

3

面瘫

0

轻微的面部无力

1

面部局部无力

2

完全单侧或双侧瘫痪

3

上肢运动功能（左右侧分别计分）

无下落

0

在 10 秒内下落，但没有碰到床或其他支撑物

1

有部分抗重力动作

2

不能抗重力

3

不能运动

4

下肢运动功能（左右侧分别计分）

无下落

0

在 5 秒内下落，但没有碰到床或其他支撑物

1

在 5 秒内下落并碰及床面，但有部分抗重力动作

2

不能抗重力

3

不能运动

4

肢体共济失调

无共济失调

0

1个肢体共济失调

1

2个肢体共济失调

2

不能检测

感觉

正常

0

轻度感觉丧失

1

严重的感觉丧失

2

最佳语言功能§

没有失语

0

轻度或中等程度失语

1

严重失语

2

缄默，完全性失语

3

发音/构音障碍

正常

0

轻度或中等程度构音障碍

1

严重构音障碍（难以理解或更差）

2

不能检测

消退或忽视

缺失

0

在一种感觉模态（如视觉、触觉、听觉、空间或自身）的双侧同时刺激下，出现忽视或消退。

1

严重的偏侧忽视或消退，涉及一种以上的感觉模态。

2

*总分是指将所有项目的评分相加。严重程度由总分表示，如下所示：

  • 1–4分 = 轻度

  • 5–15分 = 中等

  • 16–20 = 中度至重度

  • 21–42分 = 严重

†询问病人年龄和现在的月份。

‡让病人作睁闭眼和握拳的动作。

§ 对于失语症：

  • 轻度至中度：患者有一定程度的流利度或理解力下降。

  • 严重：所有的交流都是通过零碎的表达方式进行的，交流的信息范围是有限的。

  • 缄默、全面性失语症：患者没有可用的言语或理解能力。

*总分是指将所有项目的评分相加。严重程度由总分表示，如下所示：

  • 1–4分 = 轻度

  • 5–15分 = 中等

  • 16–20 = 中度至重度

  • 21–42分 = 严重

†询问病人年龄和现在的月份。

‡让病人作睁闭眼和握拳的动作。

§ 对于失语症：

  • 轻度至中度：患者有一定程度的流利度或理解力下降。

  • 严重：所有的交流都是通过零碎的表达方式进行的，交流的信息范围是有限的。

  • 缄默、全面性失语症：患者没有可用的言语或理解能力。

在这些主题中