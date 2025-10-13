美国国立卫生研究院（NIH）卒中评分*
标准
表现
评分
意识水平
机警，反应灵敏
0
不警觉，但可以通过轻微刺激被唤醒以服从、回答或回应
1
不警觉；需要反复刺激才能保持注意力，或反应迟钝，需要强烈或疼痛刺激才能做出有目的的动作。
2
仅对反射性运动或自主神经效应作出反应，或者完全没有反应、弛缓和无反射
3
对提问的意识水平†
2个问题回答都对
0
1个问题回答正确
1
2个问题回答都错
2
对指令的意识水平‡
2项均可完成
0
可完成1项
1
两项均不能正确完成
2
凝视
正常
0
部分凝视麻痹；单眼或双眼凝视异常，但无强迫性（不自主）偏斜，也无完全性凝视麻痹。
1
强迫性偏斜或完全性凝视麻痹（且不能通过眼头运动纠正）
2
视野
正常
0
部分偏盲
1
完全偏盲
2
双侧偏盲
3
面瘫
无
0
轻微的面部无力
1
面部局部无力
2
完全单侧或双侧瘫痪
3
上肢运动功能（左右侧分别计分）
无下落
0
在 10 秒内下落，但没有碰到床或其他支撑物
1
有部分抗重力动作
2
不能抗重力
3
不能运动
4
下肢运动功能（左右侧分别计分）
无下落
0
在 5 秒内下落，但没有碰到床或其他支撑物
1
在 5 秒内下落并碰及床面，但有部分抗重力动作
2
不能抗重力
3
不能运动
4
肢体共济失调
无共济失调
0
1个肢体共济失调
1
2个肢体共济失调
2
不能检测
—
感觉
正常
0
轻度感觉丧失
1
严重的感觉丧失
2
最佳语言功能§
没有失语
0
轻度或中等程度失语
1
严重失语
2
缄默，完全性失语
3
发音/构音障碍
正常
0
轻度或中等程度构音障碍
1
严重构音障碍（难以理解或更差）
2
不能检测
—
消退或忽视
缺失
0
在一种感觉模态（如视觉、触觉、听觉、空间或自身）的双侧同时刺激下，出现忽视或消退。
1
严重的偏侧忽视或消退，涉及一种以上的感觉模态。
2
*总分是指将所有项目的评分相加。严重程度由总分表示，如下所示：
†询问病人年龄和现在的月份。
‡让病人作睁闭眼和握拳的动作。
§ 对于失语症：