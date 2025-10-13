睾丸癌TNM和血清标志物定义*
特征
定义
肿瘤
pTX
无法评估
pT0
无原发肿瘤证据（例如，睾丸内瘢痕）
pTis
管内生殖细胞肿瘤（原位癌）
pT1
局限于睾丸和睾丸网，无血管或淋巴浸润
可侵犯白膜，但不侵犯鞘膜
pT1a
精原细胞瘤 < 3 厘米
pT1b
精原细胞瘤 ≥ 3 厘米
pT2
局限于睾丸和附睾，伴血管或淋巴浸润，或穿透白膜并侵犯鞘膜
pT3
侵犯精索，伴或不伴血管或淋巴浸润
pT4
侵犯阴囊，伴或不伴血管或淋巴浸润
区域淋巴结转移
NX
无法评估
N0
无
N1
≥1个淋巴结但不超过5个淋巴结，最大径均≤2厘米
N2
≥1个淋巴结，最大径 > 2厘米但≤5厘米，或超过5个淋巴结，最大径≤5厘米
N3
≥1个淋巴结，最大径> 5厘米
远处转移
MX
无法评估
M0
无
M1
存在
M1a
非腹膜后淋巴结或肺转移
M1b
非区域淋巴结或肺以外的远处转移
血清标志物
SX
标志物不可用或未测定
S0
在正常范围内的水平
S1
LDH<1.5×LDH检测的正常上限和β-hCG<5000 mIU/mL和AFP<1000ng/mL
S2
LDH=1.5～10×LDH检测的正常上限或β-hCG 5000–50,000mIU/mL或AFP1000–10,000ng/mL
S3
LDH>10×LDH检测的正常上限或hCG>50,000mIU/mL或AFP>10,000ng/mL
* 数据改编自美国癌症协会《睾丸癌分期》和《美国国家综合癌症网络（NCCN）肿瘤学临床实践指南：睾丸癌，2023年第1版》。Accessed February 3, 2025.
AFP = 甲胎蛋白； hCG = 人绒毛膜促性腺激素；LDH = 乳酸脱氢酶；M = 远处转移；N = 区域淋巴结（临床评估）； p = 病理分期； S = 血清肿瘤标志物；T = 主要肿瘤。