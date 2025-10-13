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睾丸癌TNM和血清标志物定义*

睾丸癌TNM和血清标志物定义*

特征

定义

肿瘤

pTX

无法评估

pT0

无原发肿瘤证据（例如，睾丸内瘢痕）

pTis

管内生殖细胞肿瘤（原位癌）

pT1

局限于睾丸和睾丸网，无血管或淋巴浸润

可侵犯白膜，但不侵犯鞘膜

pT1a

精原细胞瘤 < 3 厘米

pT1b

精原细胞瘤 3 厘米

pT2

局限于睾丸和附睾，伴血管或淋巴浸润，或穿透白膜并侵犯鞘膜

pT3

侵犯精索，伴或不伴血管或淋巴浸润

pT4

侵犯阴囊，伴或不伴血管或淋巴浸润

区域淋巴结转移

NX

无法评估

N0

N1

1个淋巴结但不超过5个淋巴结，最大径均2厘米

N2

1个淋巴结，最大径 > 2厘米但5厘米，或超过5个淋巴结，最大径5厘米

N3

1个淋巴结，最大径> 5厘米

远处转移

MX

无法评估

M0

M1

存在

M1a

非腹膜后淋巴结或肺转移

M1b

非区域淋巴结或肺以外的远处转移

血清标志物

SX

标志物不可用或未测定

S0

在正常范围内的水平

S1

LDH<1.5×LDH检测的正常上限β-hCG<5000 mIU/mLAFP<1000ng/mL

S2

LDH=1.5～10×LDH检测的正常上限β-hCG 5000–50,000mIU/mLAFP1000–10,000ng/mL

S3

LDH>10×LDH检测的正常上限hCG>50,000mIU/mLAFP>10,000ng/mL

AFP = 甲胎蛋白； hCG = 人绒毛膜促性腺激素；LDH = 乳酸脱氢酶；M = 远处转移；N = 区域淋巴结（临床评估）； p = 病理分期； S = 血清肿瘤标志物；T = 主要肿瘤。

AFP = 甲胎蛋白； hCG = 人绒毛膜促性腺激素；LDH = 乳酸脱氢酶；M = 远处转移；N = 区域淋巴结（临床评估）； p = 病理分期； S = 血清肿瘤标志物；T = 主要肿瘤。

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