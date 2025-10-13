微量元素
营养成分
主要来源
功能
缺乏的一些影响和中毒
铬
肝脏、加工肉类、全谷物麦片、坚果
促进葡萄糖耐受
缺乏：可能降低葡萄糖耐受
毒性： 工作场所接触六价铬 (CrO3) 后的皮肤、肺和胃肠道刺激；可能导致鼻中隔穿孔和肺癌
铜
动物内脏、贝类、坚果、干豆类、干果、全谷物麦片、豌豆、可可、蘑菇、番茄制品
酶组成成分、血细胞生成、骨骼形成
缺乏：营养不良儿童发生贫血，也可出现在Menkes（卷发）综合征中
中毒： 铜中毒； 可能出现于威尔逊病中
氟
海产品、茶、强化氟的水（氟化钠1.0～2.0ppm）
骨骼和牙齿的形成
缺乏：易患龋齿、可能发生骨质疏松
中毒：斑釉、恒牙出现斑影和凹痕、脊柱外生骨疣
碘
海产品、加碘盐、蛋类、奶酪、饮用水（含量不一）
甲状腺素（T4）和三碘甲腺原氨酸（T3）的合成、胎儿发育
缺陷表现：单纯性（胶样、地方性）甲状腺肿、伴聋哑的先天性甲状腺功能减退、胎儿生长与脑发育受损（克汀病）
中毒：甲状腺功能亢进或黏液性水肿
铁
多种食物（乳制品除外）—— 大豆粉、牛肉、肾脏、肝脏、鱼类、禽类、豆类、蛤蜊、糖蜜、强化谷物（植物来源的生物利用度不一）
合成血红蛋白和肌红蛋白，细胞色素酶，硫磺铁蛋白
缺乏：贫血、异食癖、舌炎、口角炎
中毒： 肝硬化，糖尿病，皮肤色素沉着； 可能出现于血色素沉着症中
锰
全谷物麦片、菠萝、坚果、茶、豆类、番茄
健康骨骼组织；
锰特异性酶的组成部分：糖基转移酶、磷酸烯醇式丙酮酸羧化激酶、锰超氧化物歧化酶
缺乏： 尚不明了
中毒：神经症状，类似帕金森病或Wilson病的症状
钼
牛奶、豆类、全谷类食品或面包、深色绿叶蔬菜
亚硫酸盐氧化酶、黄嘌呤脱氢酶和醛氧化酶的辅酶成分
缺乏表现：心动过速、头痛、恶心、意识模糊（亚硫酸盐毒性）
硒
肉类、海鲜、坚果、植物类食品（食物中硒含量因土壤中硒浓度而异）
谷胱甘肽过氧化物酶和以碘组成的甲状腺激素组成成分
缺乏表现：：克山病（病毒性心肌病）、肌无力
中毒：脱发、指甲异常、恶心、皮炎、外周神经性疾病
锌
肉类、肝脏、牡蛎、海鲜、强化麦片、花生、全谷物（植物来源的生物利用度不一）
酶的组成成分、皮肤完整性、伤口愈合、体格生长
缺乏表现：生长受损与性发育延迟、性腺功能减退、味觉减退
毒性表现：红细胞小细胞性改变、中性粒细胞减少、免疫功能受损