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微量元素

微量元素

营养成分

主要来源

功能

缺乏的一些影响和中毒

肝脏、加工肉类、全谷物麦片、坚果

促进葡萄糖耐受

缺乏：可能降低葡萄糖耐受

毒性： 工作场所接触六价铬 (CrO3) 后的皮肤、肺和胃肠道刺激；可能导致鼻中隔穿孔和肺癌

动物内脏、贝类、坚果、干豆类、干果、全谷物麦片、豌豆、可可、蘑菇、番茄制品

酶组成成分、血细胞生成、骨骼形成

缺乏：营养不良儿童发生贫血，也可出现在Menkes（卷发）综合征中

中毒： 铜中毒； 可能出现于威尔逊病中

海产品、茶、强化氟的水（氟化钠1.0～2.0ppm）

骨骼和牙齿的形成

缺乏：易患龋齿、可能发生骨质疏松

中毒：斑釉、恒牙出现斑影和凹痕、脊柱外生骨疣

海产品、加碘盐、蛋类、奶酪、饮用水（含量不一）

甲状腺素（T4）和三碘甲腺原氨酸（T3）的合成、胎儿发育

缺陷表现：单纯性（胶样、地方性）甲状腺肿、伴聋哑的先天性甲状腺功能减退、胎儿生长与脑发育受损（克汀病）

中毒：甲状腺功能亢进或黏液性水肿

多种食物（乳制品除外）—— 大豆粉、牛肉、肾脏、肝脏、鱼类、禽类、豆类、蛤蜊、糖蜜、强化谷物（植物来源的生物利用度不一）

合成血红蛋白和肌红蛋白，细胞色素酶，硫磺铁蛋白

缺乏：贫血、异食癖、舌炎、口角炎

中毒： 肝硬化，糖尿病，皮肤色素沉着； 可能出现于血色素沉着症中

全谷物麦片、菠萝、坚果、茶、豆类、番茄

健康骨骼组织；

特异性酶的组成部分：糖基转移酶、磷酸烯醇式丙酮酸羧化激酶、超氧化物歧化酶

缺乏： 尚不明了

中毒：神经症状，类似帕金森病或Wilson病的症状

牛奶、豆类、全谷类食品或面包、深色绿叶蔬菜

亚硫酸盐氧化酶、黄嘌呤脱氢酶和醛氧化酶的辅酶成分

缺乏表现：心动过速、头痛、恶心、意识模糊（亚硫酸盐毒性）

肉类、海鲜、坚果、植物类食品（食物中含量因土壤中硒浓度而异）

谷胱甘肽过氧化物酶和以碘组成的甲状腺激素组成成分

缺乏表现：：克山病（病毒性心肌病）、肌无力

中毒：脱发、指甲异常、恶心、皮炎、外周神经性疾病

肉类、肝脏、牡蛎、海鲜、强化麦片、花生、全谷物（植物来源的生物利用度不一）

酶的组成成分、皮肤完整性、伤口愈合、体格生长

缺乏表现：生长受损与性发育延迟、性腺功能减退、味觉减退

毒性表现：红细胞小细胞性改变、中性粒细胞减少、免疫功能受损

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