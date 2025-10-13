< 4 个月婴儿的输血阈值
血细胞比容：
红细胞成分输血标准*
< 45%
先天性青紫型心脏病
使用体外膜肺氧合
< 35%
面罩给O2时，FiO2>35%。
使用CPAP或机械通气：平均呼吸道压力>6～8cmH2O
< 30%
使用任何给氧方式
使用CPAP或机械通气
心跳或呼吸频率严重异常†
< 20%
网织红细胞减少和贫血症状（例如心动过速、呼吸急促、喂养困难）
*至少符合一项标准。
†异常包括：呼吸暂停>6次/12h，24h内有2次需要气囊或面罩通气的呼吸暂停，24小时内心率>180/min，临床上典型的窦性心动过缓，24小时内呼吸频率>80/min。
CPAP=呼吸道持续正压通气；ECMO=体外膜式人工氧合法；FiO2 = 吸入氧气分数O2; RBC = 红细胞。
Adapted from Roseff SD, Luban NLC, Manno CS: Guidelines for assessing appropriateness of pediatric transfusion.Transfusion 42(11):1398–1413, 2002.doi: 10.1046/j.1537-2995.2002.00208.x.See also New HV, Berryman J, Bolton-Maggs PH, et al: Guidelines on transfusion for fetuses, neonates and older children. Br J Haematol 175(5):784–828, 2016.doi: 10.1111/bjh.14233.