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< 4 个月婴儿的输血阈值

< 4 个月婴儿的输血阈值

血细胞比容：

红细胞成分输血标准*

< 45%

先天性青紫型心脏病

使用体外膜肺氧合

< 35%

面罩给O2时，FiO2>35%。

使用CPAP或机械通气：平均呼吸道压力>6～8cmH2O

< 30%

使用任何给氧方式

使用CPAP或机械通气

心跳或呼吸频率严重异常†

< 20%

网织红细胞减少和贫血症状（例如心动过速、呼吸急促、喂养困难）

*至少符合一项标准。

†异常包括：呼吸暂停>6次/12h，24h内有2次需要气囊或面罩通气的呼吸暂停，24小时内心率>180/min，临床上典型的窦性心动过缓，24小时内呼吸频率>80/min。

CPAP=呼吸道持续正压通气；ECMO=体外膜式人工氧合法；FiO2 = 吸入氧气分数O2; RBC = 红细胞。

Adapted from Roseff SD, Luban NLC, Manno CS: Guidelines for assessing appropriateness of pediatric transfusion.Transfusion 42(11):1398–1413, 2002.doi: 10.1046/j.1537-2995.2002.00208.x.See also New HV, Berryman J, Bolton-Maggs PH, et al: Guidelines on transfusion for fetuses, neonates and older children. Br J Haematol 175(5):784–828, 2016.doi: 10.1111/bjh.14233.

*至少符合一项标准。

†异常包括：呼吸暂停>6次/12h，24h内有2次需要气囊或面罩通气的呼吸暂停，24小时内心率>180/min，临床上典型的窦性心动过缓，24小时内呼吸频率>80/min。

CPAP=呼吸道持续正压通气；ECMO=体外膜式人工氧合法；FiO2 = 吸入氧气分数O2; RBC = 红细胞。

Adapted from Roseff SD, Luban NLC, Manno CS: Guidelines for assessing appropriateness of pediatric transfusion.Transfusion 42(11):1398–1413, 2002.doi: 10.1046/j.1537-2995.2002.00208.x.See also New HV, Berryman J, Bolton-Maggs PH, et al: Guidelines on transfusion for fetuses, neonates and older children. Br J Haematol 175(5):784–828, 2016.doi: 10.1111/bjh.14233.

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