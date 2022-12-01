溶血性贫血是由下列原因引起的

免疫介导

红细胞（RBC）膜破坏

酶缺乏

血红蛋白病

感染

所有这些病因可导致 高胆红素血症，可能引起黄疸，如果不治疗，则会引起核黄疸。

免疫介导的溶血是因为胎儿红细胞表面抗原（Rh和ABO血抗原，Kell、Duffy和其他微小抗原）与母亲红细胞表面抗原不同，进入母亲血循环后，刺激机体产生针对胎儿红细胞的IgG抗体。最常见的严重情况是，Rh（D抗原）阴性的母亲在与Rh阳性胎儿的前一次妊娠期间，由于胎儿与母亲之间的血液流动而对D抗原敏感；Rh阳性胎儿的晚期妊娠可能会在母亲在该晚期妊娠期间再次暴露于胎儿血液时引发回忆性母体IgG反应，这可能导致胎儿和新生儿溶血。较少见的是，妊娠早期的胎儿 - 母体输血可以刺激影响盖茨 怀孕的IgG反应。宫内溶血可能严重到引起积液或胎儿死亡。产后可以出现明显的贫血和高胆红素血症，且由于持续存在的来自母亲的IgG抗体（半衰期约为28天），受累的婴儿会持续进行性溶血。广泛应用抗RhD抗体可以阻止母亲致敏，降低Rh阴性妇女受累的几率到<0.11%。

经验与提示

ABO不相容性可以通过类似的机制引起溶血。母亲会因食物中的抗原或与A和B抗原同源的肠道菌群而致敏（因此，事先怀孕不一定是致敏的原因）。这些外源性抗原根据母亲的血型触发母亲的IgM反应。如果母亲是B型血，则产生抗A型血反应；如果母亲是A型血，则产生抗B型血反应；如果母亲是O型血，则产生抗A抗B型血反应。这些IgM不能经胎盘进入胎儿体内。但是，当不相容的胎儿血液进入母体循环时，会产生回忆性IgG反应，这些抗A或抗B IgG抗体 是 能够大量穿过胎盘的，引起胎儿溶血。 ABO血型不相容通常没有Rh血型不相容严重，因为最初的IgM抗体会在IgG抗体产生之前从母体循环中清除至少部分胎儿血细胞，并且胎儿红细胞膜上的ABO抗原比Rh抗原少。 与 Rh 介导的溶血不同， 直接抗球蛋白试验 （DAT [Coombs 试验]）在溶血的新生儿中可能为阴性。

红细胞膜异常改变红细胞形状和变形性，导致脆性增加，致提前清除血循环中破坏的红细胞。最常见的疾病是遗传性球形红细胞增多症和遗传性椭圆形红细胞增多症。

酶缺乏 葡萄糖 6-磷酸脱氢酶 (G6PD) 和丙酮酸激酶的异常是导致溶血的最常见的酶紊乱。 G6PD缺乏症是一种与地中海，中东，非洲和亚洲血统相关的性别相关疾病，影响全世界超过4亿人。它有许多亚型，有些是轻微的，有些是严重的。最常见的变异是 A 型，其严重程度中等。G6PD缺乏被认为有助于防止疟疾，并且在疟疾地区具有8％的估计等位基因频率。在美国，一些州筛查新生儿 G6PD 缺乏症（通过 DNA 测试或测量酶活性）。丙酮酸激酶缺乏症 是常染色体隐性遗传性病，在欧洲，美国，宾夕法尼亚州的荷兰人中更为普遍。 丙酮酸激酶缺乏症是罕见的，2万白人约1人发病;这种疾病的筛查在美国并不常规进行。

血红蛋白病是由珠蛋白缺陷或结构异常所致。 出生时，新生儿血红蛋白 (Hb) 的 55% 至 90% 是胎儿血红蛋白 (Hb F)，它由 2 条 α 和 2 条γ 珠蛋白链 (alpha2gamma2) 组成。 出生后，其gamma-链为beta-链所取代，到2～4岁时不足< 2%，beta-链增多直到多数成为成人型血红蛋白（Hb A [α2beta2]）。alpha-地中海贫血是一种以alpha珠蛋白链产生障碍为主的遗传性疾病，是新生儿期最常见的引起贫血的血红蛋白病。beta-地中海贫血是一种以beta-珠蛋白链产生障碍为主的遗传病。 由于beta珠蛋白出生时原本量少，所以beta-地中海贫血和beta珠蛋白结构异常（HbS-[镰刀型红细胞]HbC）在出生时临床上并不明显，症状一般到出生后3～4个月胎儿型Hb水平下降至很低时才出现并被成人血红蛋白所取代，其中包含 β 链中的病理突变（如镰状细胞性贫血）或 β 链百分比降低（如 β-地中海贫血）。

宫内感染如细菌、病毒、真菌和原虫（尤其是疟疾）的感染可以诱发溶血性贫血。感染疟疾时，疟原虫侵入并最终破坏红细胞。通过免疫介导的受染红细胞破坏和非受染细胞的过度清除现象均存在。同时伴有骨髓异常红系造血导致红细胞生成不当。血管内溶血、血管外吞噬和异常红系造血是导致贫血的机制。