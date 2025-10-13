儿童便秘的治疗
给药方式
试剂
剂量
重要的不良反应
粪便嵌塞解除术
口服
口服或经鼻胃管给予聚乙二醇电解质溶液
口服，儿童 ＞ 2岁及青少年： 20 mL/kg/小时（最大剂量为1 L/小时），持续4小时/天，持续2天
鼻胃管，儿童和青少年： 25–40 mL/kg/小时（最大 2 升/小时），直至粪便呈水样
恶心、呕吐、痉挛、腹胀、腹泻、大便失禁
口服聚乙二醇不含电解质
儿童和青少年：每天1-1.5克/公斤，溶解于10毫升/公斤水中，持续3-6天（最大日剂量100克/天）
大便失禁、腹泻、恶心、呕吐、痉挛、腹胀
直肠给药
甘油栓剂
婴幼儿及2岁以下儿童： 每天一次，每次1/2到1个儿童栓剂，最多使用3天
2至＜6岁：每日1次使用1粒儿童栓剂
≥ 6 岁：每日一次，每次1粒成人栓剂
无
经直肠予矿物油灌肠
2–11岁儿童：单次剂量为59毫升（半瓶）
≥ 12 岁： 118 毫升（整瓶）单次服用
大便失禁，机械性损伤
直肠磷酸钠灌肠液（勿用于＜2岁儿童）
2-4岁： 33毫升（1/2预包装儿童灌肠剂），每天一次，持续2天或直到出现粪便
5-11 岁： 66毫升（一次预先包装的儿童灌肠剂），每天一次，持续2天或直到出现粪便
≥ 12岁： 133毫升（一次预包装成人灌肠），每天一次，持续2天或直到出现粪便
机械性损伤，高血磷
慢性便秘维持治疗药物
口服渗透性泻药和润滑剂泻药
乳果糖（10 g/15 mL溶液）
每日分1-2次服用1-3mL/kg（最多90mL/天）
腹部痉挛，肛门排气， 腹泻
氢氧化镁（400mg/5mL溶液或400mg咀嚼片）
基于体重的剂量：80～240 mg/kg/天（400 mg/5 mL制剂的1～3 mL/kg/天），每日分一次或两次服用（最大剂量4800 mg/天或400 mg/5 mL制剂的60 mL/天）。
基于年龄的剂量：
若服用过量，可能会出现高镁血症，低磷血症，或继发低钙血症
矿物油，口服或直肠给药（口服矿物油不应用于<1岁以下的婴儿或神经功能受损的儿童，以避免误吸）
儿童和青少年，口服：每日1-2毫升/公斤，分1-2次服用（通常最大日剂量为45毫升/天）
经直肠：
大便失禁
聚乙二醇粉末（溶于水中）
基于体重给药： 0.4 至 0.8 g/kg/天，每天分一次或两次服用（最大日剂量通常为 17 g/天）
基于年龄的剂量：
大便失禁、腹泻、恶心、呕吐、痉挛、腹胀
口服刺激性泻剂（在有限的时间内使用）
比沙可啶（5mg口服片剂）
3–9岁： 1 片，每日一次
≥ 10–11岁： 1～2片，每日一次
≥12岁： 1～3片，一次/天
大便失禁、低钾血症、腹部绞痛
番泻叶糖浆：8.8mg番泻苷/5mL
< 2岁：每天1次1.25-2.5毫升（2.2-4.4毫克番泻苷）（每天最多5毫升[8.8毫克番泻苷]）
2–5 岁： 每日一次或两次，每次 2.5–3.75 mL（4.4–6.6 mg番泻苷）（每日最多 3.75 mL [6.6 mg番泻苷]）
6–11 岁： 一日一次或两次 5–7.5 mL（8.8–13.2 mg 番泻苷）（每日最多 7.5 mL [13.2 mg 番泻苷]）
≥ 12岁： 每日一次或两次，每次10–15 mL（17.6–26.4 mg 番泻苷）（每日最多15 mL [26.4 mg 番泻苷]）
腹部绞痛、结肠黑色素沉着病
维持膳食补充
膳食纤维的补充
甲基纤维素*
6–11岁: 1g，每天1～3次
≥12岁： 2g，每天1-3次
比其他纤维补充剂少腹胀、痉挛、肠胃气胀
车前草*
6–11岁： 1.25-15g，每天1～3次
≥12岁：2.5-30g，每天1～3次
腹胀、痉挛、胀气
含山梨醇的果汁（如西梅、梨、苹果）
婴儿和年长儿童：每天30～120mL（1～4盎司）
肠胃胀气、痉挛、腹胀
小麦糊精*
2-20岁： 5克，每增加一岁则增加1g，每天一次
腹胀、痉挛、胀气
*许多商业产品和制剂有不同的浓度，因此剂量以纤维克数给出。
Data from Tabbers MM, DiLorenzo C, Berger MY, et al.Evaluation and treatment of functional constipation in infants and children: evidence-based recommendations from ESPGHAN and NASPGHAN.J Pediatr Gastroenterol Nutr.2014;58(2):258-274.doi:10.1097/MPG.0000000000000266