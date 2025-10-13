美国的疟疾治疗
选项
药品
由P. falciparum（恶性疟原虫）或在所有疟疾地区获得的未知疟原虫引起的无并发症疟疾。 （在下面列出的氯喹敏感地区获得的疟疾的其他选择。）—口服药物
推荐药物
蒿甲醚/本芴醇
或
阿托伐醌－白乐君
或
硫酸奎宁加上下面的一种：
替代（如果无法使用其他选择）
甲氟喹
对于在氯喹敏感地区（巴拿马运河以西的中美洲、海地、多米尼加共和国、大部分中东地区）由P. falciparum（恶性疟原虫）或不明种类引起的无并发症疟疾，以及所有地区由P. malariae（三日疟原虫）和P. knowlesi（诺氏疟原虫）引起的疟疾，可选择的其他治疗方案。。如果不明种类可能是 P. vivax （间日疟原虫）或 P. ovale（卵形疟原虫），则给予伯氨喹或他非诺喹进行终末根治以防止复发（见下文）——口服药物
药物 i
氯喹
或
羟氯喹
或
蒿甲醚/本芴醇
由 P. vivax（间日疟原虫） (在氯喹耐药性普遍存在的巴布亚新几内亚和印度尼西亚之外) 或在所有地区由 P. ovale（卵形疟原虫）引起的无并发症疟疾——口服药物
推荐药物i
氯喹 或者
羟氯喹
联合
伯氨喹
或
他非诺喹
≥16岁的患者，成人剂量
仅推荐与氯喹一起使用
在已知具有氯喹耐药性的P. vivaxm（间日疟原虫）地区（巴布亚新几内亚、印度尼西亚）感染P. vivax（间日疟原虫）引起的无并发症疟疾—口服药物
推荐药物
蒿甲醚/本芴醇
或
阿托伐醌－白乐君
或
奎宁加上以下其中1种：
或
甲氟喹
另外，使用上述任何一种疗法
伯氨喹
或
他非诺喹
≥16岁的患者，按成人剂量使用
仅建议与奎宁一起使用
严重疟疾 n，所有Plasmodium（疟原虫）——肠外药物
推荐药物
静脉注射青蒿琥酯, 市售，但如果无法在 24 小时内获得，请联系 CDC 疟疾热线 CDC Malaria Hotline
（如果不能立即静脉注射青蒿琥酯，则开始临时口服蒿甲醚/本芴醇或其他替代品。当青蒿琥酯到达时，停止口服治疗。）
在第三次给药后 4 小时或更长时间重新评估寄生虫密度。当寄生虫密度 < 1% 且患者能够耐受口服治疗时，开始以下任1种口服治疗方案：
蒿甲醚/本芴醇（首选）
阿托伐醌－白乐君
奎宁加多西环素（年龄 > 8 岁且未怀孕）
奎宁加克林霉素（＜8 岁的儿童和孕妇）
加, 如果有P. vivax或P. ovale可能或已确诊
伯氨喹
他非诺喹
要在美国获得静脉注射 青蒿琥酯，请参阅 美国疾病控制与预防中心（CDC）：附录 C：在美国获取静脉用青蒿琥酯的方法。
G6PD = 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶； CDC = 疾病控制和预防中心。
Adapted from the CDC: Appendix B: Algorithm for Diagnosing and Treatment for Malaria in the United States.