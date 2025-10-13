疥疮的治疗方法
治疗
使用说明
注释
5%氯菊酯（60克）霜
涂抹于全身；8～14小时后洗净
1周后重复治疗
一线用药；
会引起蛰刺感和瘙痒
伊维菌素片
200mcg/kg口服单剂；
7～10天后重复
作为氯菊酯的二线治疗
适用于机构内流行、免疫功能低下患者，或无法依从外用治疗方案者。
用于患有肝、肾或心脏疾病的老年患者时需谨慎
不建议用于孕妇或哺乳期妇女；在<15kg或<5岁的儿童中使用的安全性未被证实
可能会引起心动过速
克罗米通10％霜/洗液
全身洗浴后涂抹于全身，24小时后涂抹第2剂，第2剂涂抹48小时后洗浴
7～10天后重复两剂
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多杀菌素 0.9% 外用混悬液
涂抹于从颈部到脚趾的皮肤，包括脚底和脚部；对于秃顶患者，涂抹于前额、发际线、头皮和太阳穴
等 10 分钟再穿衣服；在淋浴或沐浴前留在皮肤上 6 小时
1周后重复治疗
用于≥4岁的患者
可能导致眼睑红肿和皮肤干燥；避免接触眼睛
含有苄醇及其衍生物；由于潜在毒性，新生儿和6个月以下的婴儿以及对苄醇敏感的患者应避免使用
6～10％硫磺软膏
每晚睡前涂抹于全身，连用3晚，每次涂抹后保留24小时
非常有效且安全；
可能会受到其难闻气味的限制
*除虫菊酯是菊花的天然成分，具有很强的杀虫活性；拟除虫菊酯是除虫菊酯的合成和天然类似物；而氯菊酯是一种常用的合成拟除虫菊酯。除虫菊酯与胡椒酸衍生物（胡椒基丁醚）结合以增强疗效。