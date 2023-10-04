疥疮是由人疥螨Sarcoptes scabiei引起的一种皮肤感染。疥疮会引起严重瘙痒的红斑丘疹性皮损，在潮湿部位如腕、腰和生殖器部位形成窦道。诊断基于体检和对抓痕的检查。治疗局部用杀疥螨药或有时口服伊维菌素。
疥疮的病因
人疥疮为一种疥螨Sarcoptes scabiei var所致，人型疥螨hominis,专性寄生人类角质层窦道的寄生虫，引起了疥疮。疥疮易通过身体密切接触传播；通过动物和污染物传播也有发生。主要的危险因素是拥挤的环境（如学校、避难所、兵营和一些农家）；与较差的卫生条件并没有明确联系。
不知什么原因，挪威疥是免疫抑制患者中更为常见（例如，那些有HIV感染，血液肿瘤，慢性皮质类固醇或免疫抑制剂使用者），重症患者肢体残疾或智力残疾，和澳洲原住民。虫害发生在全球 (1)。在温暖的气候下的患者发出几乎没有隧道的丘疹红斑。感染的严重程度与病人的免疫力相关，与所处的地理位置无关。
Photo courtesy of Karen McKoy, MD.
病因参考文献
1.Romani L, Steer AC, Whitfeld MJ, et al: Prevalence of scabies and impetigo worldwide: a systematic review.Lancet Infect Dis15(8):960-967, 2015.doi: 10.1016/S1473-3099(15)00132-2
疥疮的症状和体征
疥疮的主要症状是剧烈的瘙痒，夜间更剧，但具体时间对疥疮来说没有特异性。
典型疥螨病
红斑丘疹最初常出现在手指缝内，腕和肘的屈肌表面，腋窝，沿着腰带线，或在臀部的较低处。丘疹可影响身体的任何部位，包括乳房和阴茎。在成人，脸部尚未被累及。通常出现在腰部、手部或足部的窦道是疥疮的特征性表现，长几毫米到1cm的精致、曲折、细微的鳞状曲线。在窦道的一端可见一极小的暗色丘疹，就是疥螨。在人类经典的疥疮中，通常只有10至12螨。皮肤损害经常发生二次细菌感染。
典型的疥疮的体征是不典型的。在黑人或是拥有黑色皮肤的其他人种，疥疮可以表现为肉芽肿性结节。在婴儿中，手掌、足跟、脸和头皮，特别是耳后褶皱都可以被累及。在老年人中，疥疮可以引起剧烈的皮肤瘙痒但仅有细微的皮疹，这就对诊断形成了难度。在免疫低下的病人中，可有大范围的非瘙痒性的抓痕（尤其在成人的手掌和足跟及孩子的头皮上）。
其他形式
痂皮性疥疮 (挪威疥)是由于宿主免疫反应受损，使得螨虫大量繁殖，数量达到数百万；鳞屑性红斑通常发生在手、脚和头皮，并可能蔓延开来。
结节性疥疮 在婴幼儿中更为常见，可能是由于对残留的微生物过敏所致；结节通常为红斑，5至6毫米，并累及腹股沟、生殖器、腋窝皱襞和臀部。结节是过敏反应，可以持续到除螨后数月。
大疱性疥疮 在儿童中更为常见。在老年人身上发生时，与大疱性类天疱疮很相似，易导致诊断的延迟。
头皮疥疮 发生于婴儿和免疫功能低下的人，并可与皮炎相似，特别是 特应性皮炎 或 脂溢性皮炎 。
隐姓埋名疥疮 看起来像广泛的湿疹，发生在使用外用皮质类固醇的患者中。
疥疮的诊断
临床评估
隧道搔刮
体格检查尤其是窦道的发现有助于疥疮诊断，且与体检不相符合的瘙痒程度和家庭内类似的症状与接触史有利于诊断
确诊是通过发现螨虫，虫卵，或洞穴刮片镜检粪粒;dan未能找到螨是常见的，不排除疥疮。在窦道或丘疹上置入甘油、矿物油或浸镜油（以阻止在搔刮时螨虫和其他物质分散），然后用解剖刀的边缘祛除窦顶。取出物放到玻片上，然后盖上盖玻片；应避免接触氢氧化钾，因为它会使排泄物颗粒溶解。
可以使用手持仪器（皮肤镜检查）对皮肤进行成像和放大，以帮助识别疥疮。
疥疮的治疗
外用氯菊酯或其他外用疥疮剂
有时口服伊维菌素
主要治疗是局部或口服杀螨药 (1) （见表疥疮的治疗选择）。扑灭司林是一线局部用药。
年龄较大的儿童和成人应将氯菊酯涂抹在颈部以下的全身，并在8至14小时后冲洗掉。不再推荐林丹，因为它可能具有神经毒性（2）。这样的治疗需重复7天。
对于婴儿和小孩子，扑灭司林还要涂在头部和脖子上，但要注意避免眶周和口周。需特别注意间擦的区域，指甲，趾甲和脐。婴儿的连指手套可避免扑灭司林进入婴儿口内。
对于4岁及以上的成人和儿童，应从颈部以下的整个皮肤表面（包括脚底和脚）涂抹0.9%的spinosad局部悬浮液。在秃头患者中，应将悬浮液涂抹在头皮、前额、发际线和太阳穴上。在穿衣前应让悬浮液干燥 10 分钟，然后在淋浴或沐浴前留在皮肤上 6 小时。这样的治疗需重复1周（3)。
凡士林中含有 6% 至 10% 的沉淀硫是一种替代疗法，通常适用于 2 个月以下的婴儿或孕妇。连续3天24小时涂抹，安全有效。
伊维菌素用于对局部治疗无反应或不能坚持局部治疗或对挪威疥疮免疫抑制的病人。伊维菌素已成功地运用于许多由于密切接触引起的传染病，如敬老院。
密切接触者同时也需治疗，个人物品（如，毛巾、衣服、被褥）应该要或者在加热烘干机中烘干或隔离（例如放在一个关闭的塑料袋中）至少3天。
瘙痒可通过外用激素软膏和（或）口服抗组胺药（如，羟嗪25mg，每日2次）。有渗出、黄痂病损的病人应考虑二重感染的存在，应适当给予系统或局部抗葡萄球菌和抗链球菌的抗生素。
尽管杀死了疥螨，但症状和病损需3周时间消退，治疗失败的原因有耐药、药物穿透性差、不完全治疗、再感染或疥疮结节难于辨认。皮肤搔刮物能诊断持续疥疮感染。
疥螨的治疗方法
治疗
使用说明
注释
5％扑灭司林* （60g）霜
整个身体运用；8～14小时后清洗
1周后重复治疗
一线用药；
会引起蛰刺感和瘙痒
伊维菌素片
200mcg/kg口服单剂；
7～10天后重复
继扑灭西林后的2线用药
运用于集体传染病和免疫低下宿主
当给有肝、肾或心脏疾病的老人运用时需谨慎
不建议用于孕妇或哺乳期妇女；在<15kg或<5岁的的儿童中使用的安全性未被证实
可能会引起心动过速
克罗米通10％霜/洗液
全身洗浴后运用，24小时后再次使用，之后48小时洗澡。
7～10天后重复两剂
—
多杀菌素 0.9% 外用混悬液
适用于从颈部到脚趾的皮肤，包括脚底和脚部；在秃头患者中，适用于前额、发际线、头皮和太阳穴
等 10 分钟再穿衣服；在淋浴或沐浴前留在皮肤上 6 小时
1周后重复治疗
用于≥4岁的患者
可能导致眼睑红肿和皮肤干燥；避免接触眼睛
含有苄醇及其衍生物；由于潜在毒性，新生儿和6个月以下的婴儿以及对苄醇敏感的患者应避免使用
6～10％硫磺软膏
在睡觉前连用3个晚上，并且保持药膏在身上24小时。
非常有效且安全；
可能会受到其难闻气味的限制
*除虫菊酯是菊花的天然成分，具有很强的杀虫活性，拟除虫菊酯是合成的，并且是除虫菊酯的天然亲戚，氯菊酯是一种常用的拟除虫菊酯。除虫菊酯与胡椒酸衍生物（胡椒基丁醚）结合以增强疗效。
治疗参考文献
1.Al-Dabbagh J, Younis R, Ismail N: The current available diagnostic tools and treatments of scabies and scabies variants: An updated narrative review.Medicine 102(21): p e33805. doi: 10.1097/MD.0000000000033805
2.Nolan K, Kamrath J, Levitt J: Lindane toxicity: A comprehensive review of the medical literature.Pediatr Dermatol 29(2):141-146, 2012.doi: 10.1111/j.1525-1470.2011.01519.x
3.Seiler JC, Keech RC, Aker JL, et al: Spinosad at 0.9% in the treatment of scabies: Efficacy results from 2 multicenter, randomized, double-blind, vehicle-controlled studies.Am Acad Dermatol Aug 12:S0190-9622(21)02290-8, 2021.doi: 10.1016/j.jaad.2021.07.074
关键点
疥疮感染的危险因素包括：拥挤的居住条件和免疫抑制状态;较差的卫生条件不是一个危险因素。
发现特征性部位的隧道，剧烈瘙痒（尤其在晚上），和家庭接触者病例群集都是很有诊断价值的。
当找到螨虫，虫卵，或粪粒时，可以确诊为疥疮。
治疗疥疮通常用外用扑灭西林，必要时口服伊维菌素。