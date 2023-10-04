红斑丘疹最初常出现在手指缝内，腕和肘的屈肌表面，腋窝，沿着腰带线，或在臀部的较低处。丘疹可影响身体的任何部位，包括乳房和阴茎。在成人，脸部尚未被累及。通常出现在腰部、手部或足部的窦道是疥疮的特征性表现，长几毫米到1cm的精致、曲折、细微的鳞状曲线。在窦道的一端可见一极小的暗色丘疹，就是疥螨。在人类经典的疥疮中，通常只有10至12螨。皮肤损害经常发生二次细菌感染。

典型疥螨病 隐藏详情 手指间织带中的瘙痒性脓疱皮疹是典型疥疮的标志。 Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.

典型的疥疮的体征是不典型的。在黑人或是拥有黑色皮肤的其他人种，疥疮可以表现为肉芽肿性结节。在婴儿中，手掌、足跟、脸和头皮，特别是耳后褶皱都可以被累及。在老年人中，疥疮可以引起剧烈的皮肤瘙痒但仅有细微的皮疹，这就对诊断形成了难度。在免疫低下的病人中，可有大范围的非瘙痒性的抓痕（尤其在成人的手掌和足跟及孩子的头皮上）。