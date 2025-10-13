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眼皮肤白化病 (OCA) 的类型和表型

眼皮肤白化病 (OCA) 的类型和表型

类型（OMIM 编号）

缺陷或突变

表型

注释

I型

TYR 基因突变导致酪氨酸酶活性缺失（OCA1A）或降低（OCA1B）。

酪氨酸酶催化黑色素合成的几个步骤。

在 OCA1A 中，皮肤和头发呈乳白色，眼睛呈蓝灰色（视力下降是这种形式的 OCA 中最严重的）。

在OCA1B中，色素减淡的程度因人而异，可从明显到细微不等。

OCA1A 占所有 OCA 的 40%。

II型(203200)

P（红眼）基因

P蛋白的功能尚不清楚，可能涉及细胞器pH的调节和液泡谷胱甘肽的积累。

OCA Ⅱ型的表型有多种，色素减退的程度可从轻度到中度不等。在日晒后可出现色素痣和色素斑，某些色素斑还可变大变黑。眼睛颜色不一。

但酪氨酸酶活性存在。

II 型占所有 OCA 的 50%，是非洲最常见的 OCA 类型。

III 型（203290

酪氨酸酶相关蛋白1TYRP1)基因

该基因的产物对于真黑素的合成至关重要，真黑素是三种黑色素中最常见的一种，它决定了皮肤、头发和眼睛的颜色。

OCA Ⅲ型表现为皮肤呈棕色，毛发淡红色，眼睛可为蓝色或棕色。

III 型仅见于原本肤色较深的人群（Fitzpatrick 皮肤分型 III～V 型）。

类型 IV (606574

SLC45A2 基因

该基因编码一种膜转运蛋白，参与酪氨酸酶加工和蛋白质向黑素体的运输。

OCA Ⅳ型表型与Ⅱ型OCA相似。

IV 型是一种极其罕见的形式。

在日本，此型是OCA最常见的类型。

类型V（615312

与染色体4q24连锁

其位于染色体上可能编码溶酶体蛋白的区域内。

在 OCA V 型中，皮肤是白色的，头发是金色的。

类型 VI (113750

SLC45A5 基因突变有关

该基因编码膜转运蛋白。

在 OCA VI 型中，皮肤可以是白色的，头发在出生时可以是浅色的，并且可能随着年龄的增长而变黑。

类型 VII (615179)

C10ORF11 基因突变

该基因编码一种富含亮氨酸的蛋白质，可能在黑色素细胞分化中发挥作用。

在 OCA VII 型中，皮肤色素减少，头发可以从白色到棕色。

类型 VIII (619165)

与位于13q32染色体上的多巴色素互变异构酶（DCT）基因突变有关

该基因编码一种在改变皮肤色素颜色中发挥作用的酶。

在OCA VIII型中，皮肤和毛发轻度色素减退。

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