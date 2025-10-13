眼皮肤白化病 (OCA) 的类型和表型
类型（OMIM 编号）
缺陷或突变
表型
注释
I型
TYR 基因突变导致酪氨酸酶活性缺失（OCA1A）或降低（OCA1B）。
酪氨酸酶催化黑色素合成的几个步骤。
在 OCA1A 中，皮肤和头发呈乳白色，眼睛呈蓝灰色（视力下降是这种形式的 OCA 中最严重的）。
在OCA1B中，色素减淡的程度因人而异，可从明显到细微不等。
OCA1A 占所有 OCA 的 40%。
II型(203200)
P（红眼）基因
P蛋白的功能尚不清楚，可能涉及细胞器pH的调节和液泡谷胱甘肽的积累。
OCA Ⅱ型的表型有多种，色素减退的程度可从轻度到中度不等。在日晒后可出现色素痣和色素斑，某些色素斑还可变大变黑。眼睛颜色不一。
但酪氨酸酶活性存在。
II 型占所有 OCA 的 50%，是非洲最常见的 OCA 类型。
III 型（203290）
酪氨酸酶相关蛋白1 （TYRP1)基因
该基因的产物对于真黑素的合成至关重要，真黑素是三种黑色素中最常见的一种，它决定了皮肤、头发和眼睛的颜色。
OCA Ⅲ型表现为皮肤呈棕色，毛发淡红色，眼睛可为蓝色或棕色。
III 型仅见于原本肤色较深的人群（Fitzpatrick 皮肤分型 III～V 型）。
类型 IV (606574）
SLC45A2 基因
该基因编码一种膜转运蛋白，参与酪氨酸酶加工和蛋白质向黑素体的运输。
OCA Ⅳ型表型与Ⅱ型OCA相似。
IV 型是一种极其罕见的形式。
在日本，此型是OCA最常见的类型。
类型V（615312）
与染色体4q24连锁
其位于染色体上可能编码溶酶体蛋白的区域内。
在 OCA V 型中，皮肤是白色的，头发是金色的。
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类型 VI (113750）
与 SLC45A5 基因突变有关
该基因编码膜转运蛋白。
在 OCA VI 型中，皮肤可以是白色的，头发在出生时可以是浅色的，并且可能随着年龄的增长而变黑。
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类型 VII (615179)
C10ORF11 基因突变
该基因编码一种富含亮氨酸的蛋白质，可能在黑色素细胞分化中发挥作用。
在 OCA VII 型中，皮肤色素减少，头发可以从白色到棕色。
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类型 VIII (619165)
与位于13q32染色体上的多巴色素互变异构酶（DCT）基因突变有关
该基因编码一种在改变皮肤色素颜色中发挥作用的酶。
在OCA VIII型中，皮肤和毛发轻度色素减退。
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