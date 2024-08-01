白化病（全称眼皮肤白化病）是种黑素形成遗传缺陷性疾病，可引起皮肤、毛发和眼睛广泛的色素减退。眼白化病可影响眼睛，但通常不累及皮肤。累及眼睛可导致斜视、眼震和视力减退。诊断依靠皮肤表现和眼部检查。除了避免日晒外，皮肤累及没有好的治疗方法。
（参见色素性疾病概述。）
白化病的病理生理学
眼皮肤白化病（OCA）是一种少见的遗传疾病，患者虽然黑素细胞数量正常，但黑素合成缺陷或大量减少。白化病在全世界各种族均有发生。皮肤和眼睛（眼白化病）的病理都证实了这点。眼白化病表现为中枢神经系统视束发育不良，包括中心凹发育不良、光感受器减少和视觉纤维交叉路径错误。
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OCA基本上都是常染色体隐性遗传，常染色体显性遗传非常少见。OCA 有 8 种遗传形式，其中前 4 种具有很好的特征。查看表格 眼皮肤白化病 (OCA) 的类型和表型。
眼皮肤白化病 (OCA) 的类型和表型
类型（OMIM 编号）
缺陷或突变
表型
注释
I型
突变 酪氨酸 基因导致酪氨酸酶活性缺失（OCA1A）或降低（OCA1B）。
酪氨酸酶催化黑色素合成的几个步骤。
在 OCA1A 中，皮肤和头发呈乳白色，眼睛呈蓝灰色（视力下降是这种形式的 OCA 中最严重的）。
而OCA1B的色素减退程度个人不同，可明显，也可不明显。
OCA1A 占所有 OCA 的 40%。
II型(203200)
P（红眼）基因
P蛋白的功能尚不清楚，可能涉及细胞器pH的调节和液泡谷胱甘肽的积累。
OCA Ⅱ型的表型有多种，色素减退的程度可从轻度到中度不等。在日晒后可出现色素痣和色素斑，某些色素斑还可变大变黑。眼睛颜色不一。
但酪氨酸酶活性存在。
II 型占所有 OCA 的 50%，是非洲最常见的 OCA 类型。
III 型（203290）
酪氨酸酶相关蛋白1 （TYRP1)基因
该基因的产物对于真黑素的合成至关重要，真黑素是三种黑色素中最常见的一种，它决定了皮肤、头发和眼睛的颜色。
OCA Ⅲ型表现为皮肤呈棕色，毛发淡红色，眼睛可为蓝色或棕色。
III型仅发生在皮肤较暗的人群中（Fitzpatrick III至V型皮肤见表Fitzpatrick皮肤类型分类)。
类型 IV (606574）
SLC45A2 基因
该基因编码一种膜转运蛋白，参与酪氨酸酶加工和蛋白质向黑素体的运输。
OCA Ⅳ型表型与Ⅱ型OCA相似。
IV 型是一种极其罕见的形式。
在日本，此型是OCA最常见的类型。
类型V（615312）
与 4q24 染色体相关
该染色体位于可能编码溶酶体蛋白的区域。
在 OCA V 型中，皮肤是白色的，头发是金色的。
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类型 VI (113750）
与基因突变有关 SLC45A5
该基因编码膜转运蛋白。
在 OCA VI 型中，皮肤可以是白色的，头发在出生时可以是浅色的，并且可能随着年龄的增长而变黑。
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类型 VII (615179）
基因突变 C10ORF11
该基因编码一种富含亮氨酸的蛋白质，可能在黑色素细胞分化中发挥作用。
在 OCA VII 型中，皮肤色素减少，头发可以从白色到棕色。
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类型 VIII (619165）
与基因突变有关 多巴色素互变异构酶 （DCT）位于 13q32 染色体上
该基因编码一种在改变皮肤色素颜色中发挥作用的酶。
在 OCA VIII 型中，皮肤和毛发轻度色素沉着
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与OCA相比，Nettleship-Falls (OA1) 和 Forsius-Eriksson (OA2)型极为罕见。他们为伴-X显性遗传。通常的症状只限于眼睛，但皮肤色素可能减退。OA1患者可能有迟发性神经性耳聋。
在一些遗传综合征中，OCA常与出凝血障碍并发。在Hermansky-Pudlak综合征中，血小板异常和腊样质-脂褐素溶酶体贮积病（该病能导致肺纤维化和肉芽肿性结肠炎）可发生OCA样表现。这种综合征很罕见，除了波多黎各的家庭成员，波多黎各的发病率约为1/1800（1)。在Chediak-Higashi综合征中，患者有OCA（毛发呈银灰色）和易出血体质，后者是由于血小板致密颗粒减少所致。Chediak-Higashi综合征患者由于淋巴细胞溶解颗粒异常和进行性神经退行性变导致严重的免疫缺陷。
参考文献
1.Witkop CJ, Almadovar C, Piñeiro B, et al : Hermansky-Pudlak syndrome (HPS).An epidemiologic study.Ophthalmic Paediatr Genet 11(3):245-250.doi: 10.3109/13816819009020986
白化病的症状和体征
不同的遗传方式的眼白化病有不同的表现。查看表格 眼皮肤白化病 (OCA) 的类型和表型。
白化病的诊断
临床评估
所有类型的OCA诊断须基于皮肤体检和眼科检查。早期的眼科检查可发现虹膜半透明，视网膜色素减少，中心凹发育不良，视力减退和斜视和眼震。
由于可能无法总是区分 OCA 的亚型，因此基因检测可能会有所帮助。
白化病的治疗
关键点
眼皮肤白化病是一组罕见的通常为常染色体隐形遗传疾病，可引起皮肤、头发和眼睛色素减退。
累及眼睛可导致光敏，出现斜视、眼震、视力减退、单眼视觉。
诊断依靠皮肤表现和眼部检查。
指导患者如何严格保护皮肤和避免眼睛暴露于太阳下。