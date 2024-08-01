白化病（皮肤表现） 图片 Photo courtesy of Noah S.Scheinfeld, MD, and the Dermatology Online Journal.

眼皮肤白化病（OCA）是一种少见的遗传疾病，患者虽然黑素细胞数量正常，但黑素合成缺陷或大量减少。白化病在全世界各种族均有发生。皮肤和眼睛（眼白化病）的病理都证实了这点。眼白化病表现为中枢神经系统视束发育不良，包括中心凹发育不良、光感受器减少和视觉纤维交叉路径错误。

白化病（眼部发现） 图片 BSIP, KOKEL/SCIENCE PHOTO LIBRARY

OCA基本上都是常染色体隐性遗传，常染色体显性遗传非常少见。OCA 有 8 种遗传形式，其中前 4 种具有很好的特征。查看表格 眼皮肤白化病 (OCA) 的类型和表型。

表格 眼皮肤白化病 (OCA) 的类型和表型 表格

与OCA相比，Nettleship-Falls (OA1) 和 Forsius-Eriksson (OA2)型极为罕见。他们为伴-X显性遗传。通常的症状只限于眼睛，但皮肤色素可能减退。OA1患者可能有迟发性神经性耳聋。

在一些遗传综合征中，OCA常与出凝血障碍并发。在Hermansky-Pudlak综合征中，血小板异常和腊样质-脂褐素溶酶体贮积病（该病能导致肺纤维化和肉芽肿性结肠炎）可发生OCA样表现。这种综合征很罕见，除了波多黎各的家庭成员，波多黎各的发病率约为1/1800（1)。在Chediak-Higashi综合征中，患者有OCA（毛发呈银灰色）和易出血体质，后者是由于血小板致密颗粒减少所致。Chediak-Higashi综合征患者由于淋巴细胞溶解颗粒异常和进行性神经退行性变导致严重的免疫缺陷。