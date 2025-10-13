严重主动脉瓣狭窄的类型
重度主动脉瓣狭窄类型
Vmax
瓣膜面积
左心室射血分数
其他
高梯度（无症状或有症状）
≥ 4.0 米/秒
≤ 1.0 cm2
≥ 50%
—
低流量、低梯度，EF 降低
< 4.0 米/秒
≤ 1.0 cm2
< 50%
用低剂量多巴酚丁胺超声心动图鉴别假性狭窄，瓣膜面积 < 1.0 cm2，最大流速 > 4.0 米/秒
低流量、低梯度伴正常 EF（矛盾性低流量主动脉瓣狭窄）
< 4.0 米/秒
≤ 1.0 cm2
≥50% 伴小型肥厚左心室
通过测量血压正常时患者的每搏输出量指数 < 35 mL/m2来区分非重度主动脉瓣狭窄。
AS = 主动脉瓣狭窄； DVI = 多普勒速度指数，LV 流出道与主动脉速度之比； LV EF = 左心室射血分数； Vmax = 穿过主动脉瓣的峰值前向速度。
Data from Otto CM, Nishimura RA, Bonow RO, et al: 2020 ACC/AHA Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease: Executive Summary: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines.Circulation 143(5):e35–e71, 2021.doi: 10.1161/CIR.0000000000000932