某些引起低钙血症的疾病的典型实验室检查结果
病因
表现
特发性甲状旁腺功能减退
PTH测不出
血PO4升高
尿PO4降低
血碱性磷酸酶正常
术后甲状旁腺功能减退
PTH降低或正常低值
血PO4正常或升高
尿PO4降低
血碱性磷酸酶正常
Ⅰ型遗传性维生素D依赖性佝偻病
PTH升高
血PO4降低
碱性磷酸酶升高
X线片上可见佝偻病证据
血25-羟维生素D正常
血1,25（OH）2D降低
II 型遗传性维生素 D 依赖性佝偻病
PTH升高
血PO4降低
碱性磷酸酶升高
X线片上可见佝偻病证据
血25-羟维生素D正常或升高
血1,25（OH）2D正常或升高
Ⅰa型假性甲状旁腺功能减退（Albright遗传性骨营养不良）
PTH升高
血PO4升高
即使注射 PTH 或 PTH 类似物后，尿中 cAMP 也没有增加，PO4 排泄也没有增加
骨骼及其他异常
Ⅰb型假性甲状旁腺功能减退
PTH升高
血PO4升高
即使注射 PTH 或 PTH 类似物后，尿中 cAMP 也没有增加，PO4 排泄也没有增加
无骨骼异常
Ⅱ型假性甲状旁腺功能减退
PTH升高
血PO4升高
尿cAMP、尿PO4阴性
注射PTH后尿cAMP升高，尿PO4排泄不增加
维生素D正常或升高
维生素D缺乏
PTH升高
血PO4降低
碱性磷酸酶升高
25-羟维生素D降低*
*测量血清25（OH）D和1,25（OH）2D可能帮助区分维生素D缺乏和维生素D–依赖状态。
1,25（OH）2D=1,25-双羟维生素D或骨化三醇; 25（OH）D=无活性的维生素D; cAMP=环腺苷酸；PO4=磷酸盐; PTH =甲状旁腺激素。