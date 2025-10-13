skip to main content
MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

某些引起低钙血症的疾病的典型实验室检查结果

某些引起低钙血症的疾病的典型实验室检查结果

病因

表现

特发性甲状旁腺功能减退

PTH测不出

血PO4升高

尿PO4降低

血碱性磷酸酶正常

术后甲状旁腺功能减退

PTH降低或正常低值

血PO4正常或升高

尿PO4降低

血碱性磷酸酶正常

Ⅰ型遗传性维生素D依赖性佝偻病

PTH升高

血PO4降低

碱性磷酸酶升高

X线片上可见佝偻病证据

血25-羟维生素D正常

血1,25（OH）2D降低

II 型遗传性维生素 D 依赖性佝偻病

PTH升高

血PO4降低

碱性磷酸酶升高

X线片上可见佝偻病证据

血25-羟维生素D正常或升高

血1,25（OH）2D正常或升高

Ⅰa型假性甲状旁腺功能减退（Albright遗传性骨营养不良）

PTH升高

血PO4升高

即使注射 PTH 或 PTH 类似物后，尿中 cAMP 也没有增加，PO4 排泄也没有增加

骨骼及其他异常

Ⅰb型假性甲状旁腺功能减退

PTH升高

血PO4升高

即使注射 PTH 或 PTH 类似物后，尿中 cAMP 也没有增加，PO4 排泄也没有增加

无骨骼异常

Ⅱ型假性甲状旁腺功能减退

PTH升高

血PO4升高

尿cAMP、尿PO4阴性

注射PTH后尿cAMP升高，尿PO4排泄不增加

维生素D正常或升高

维生素D缺乏

PTH升高

血PO4降低

碱性磷酸酶升高

25-羟维生素D降低*

*测量血清25（OH）D和1,25（OH）2D可能帮助区分维生素D缺乏和维生素D–依赖状态。

1,25（OH）2D=1,25-双羟维生素D或骨化三醇; 25（OH）D=无活性的维生素D; cAMP=环腺苷酸；PO4=磷酸盐; PTH =甲状旁腺激素

*测量血清25（OH）D和1,25（OH）2D可能帮助区分维生素D缺乏和维生素D–依赖状态。

1,25（OH）2D=1,25-双羟维生素D或骨化三醇; 25（OH）D=无活性的维生素D; cAMP=环腺苷酸；PO4=磷酸盐; PTH =甲状旁腺激素

在这些主题中