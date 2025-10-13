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MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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典型的辐射剂量*

典型的辐射剂量*

影像诊断方法

平均有效辐射剂量（mSv）

双能X线吸收测定法（DEXA）

0.001

X射线，胸部（后前位）

0.02

X射线，胸部（2个体位：后前位和侧位）

0.1

X 射线，腰椎（1 个侧面视图）

1.5

X 光，四肢（1 个视图：手、脚等）

0.001

腹部 X 光检查（1 个视图）

0.7

X射线、钡剂灌肠（下消化道检查）

6

X 射线、上消化道钡剂检查

6

数字化乳腺X光检查筛查

0.21

头颅CT

2

CT, 胸部

6.1

CT，腹部和盆腔

7.7

冠状动脉造影

7

冠状动脉造影和介入治疗

15

肺部灌注扫描

2

PET扫描（无全身CT）

7

骨扫描（核医学）

6.3

肝胆扫描

2.1～3.1

锝甲氧异丁胩心脏扫描

9.4～12.8

*剂量可能会有所不同。

*剂量可能会有所不同。

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