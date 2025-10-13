典型的辐射剂量*
影像诊断方法
平均有效辐射剂量（mSv）
双能X线吸收测定法（DEXA）
0.001
X射线，胸部（后前位）
0.02
X射线，胸部（2个体位：后前位和侧位）
0.1
X 射线，腰椎（1 个侧面视图）
1.5
X 光，四肢（1 个视图：手、脚等）
0.001
腹部 X 光检查（1 个视图）
0.7
X射线、钡剂灌肠（下消化道检查）
6
X 射线、上消化道钡剂检查
6
数字化乳腺X光检查筛查
0.21
头颅CT
2
CT, 胸部
6.1
CT，腹部和盆腔
7.7
冠状动脉造影
7
冠状动脉造影和介入治疗
15
肺部灌注扫描
2
PET扫描（无全身CT）
7
骨扫描（核医学）
6.3
肝胆扫描
2.1～3.1
锝甲氧异丁胩心脏扫描
9.4～12.8
*剂量可能会有所不同。
数据源
Mettler FA, Huda W, Yoshizumi TT, Mahesh M: Effective doses in radiology and diagnostic nuclear medicine: A catalog.Radiology 248:254-263, 2008.
American College of Radiology(ACR): Radiation Dose to Adults From Common Imaging Examinations. April 15, 2025. Accessed August 25, 2025.