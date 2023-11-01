电离辐射(另请参见 辐射暴露和污染)包括

高能电磁波（x射线，gamma射线）

粒子（alpha粒子，beta粒子，中子）

电离辐射是由放射性元素和设备，如X射线和放射治疗机发出。

许多诊断方法运用了离子放射技术（如X射线、CT、核素扫描），接受检查的患者暴露在相对低剂量的射线下，通常认为是安全的。然而，所有电离辐射是潜在有害的，并没有阈值低于该值就不会发生有害的影响，所以应尽一切可能将辐射暴露最小化。

有多种量化辐射暴露的方法:

吸收剂量 是单位质量吸收的辐射量。它以特殊单位戈瑞（Gy）和毫戈瑞（mGy）表示。以往使用辐射吸收剂量表示（rad）；1mGy= 0.1 rad。

当量剂量 是吸收剂量乘以放射权重因子的积数，放射权重因子是各种放射源（如X射线、伽玛射线或者电子射线）作用在机体组织上的校正值。当量剂量以西弗（Sievert，Sv）和毫西弗（mSv）为单位表示。此前，在人以伦琴当量为单位表示（rem；1 mSv = 0.1 rem）。对于包括CT的x-线而言，放射的权重因子是1。

这 有效剂量 是一种用于估计暴露于电离辐射的组织反应（或随机效应）的措施；它根据暴露于辐射的组织的敏感性（例如，性腺最敏感）调整等效剂量。有效剂量以Sv和mSV为单位表示。有效剂量在年轻人中更高。有效剂量有助于临床医生评估和比较与各种医疗辐射程序相关的健康风险，也可以与辐射防护标准中指定的职业剂量进行比较。

医学成像是电离辐射的一个来源（见表典型辐射剂量)。另一个来源是环境背景暴露（从宇宙辐射和天然同位素），其可以是显著的，特别是在高海拔地区;飞机飞行导致环境辐射的暴露增加如下：

从一个海岸到海岸的飞机飞行：0.01至0.03mSV

在美国的平均年背景辐射暴露：约3mSv

每年在高海拔地区的暴露（例如科罗拉多州、新墨西哥州）：约 1.5 mSv 额外超过背景

表格 典型的辐射剂量* 表格

如果进行多层螺旋CT扫描，个人的总累积剂量高，辐射可能是有害的，因为CT扫描比其他影像学检查需要更高的剂量。

辐射暴露在某些高风险情况下也是要关注的问题，如以下情况：

怀孕

婴儿期

儿童早期

需要乳房X光检查的青年女性

这 National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP) in United States (Report No. 184) 显示 2016 年 CT 扫描占所有医学成像程序总剂量的 63%，而 2006 年为 50%。尽管 CT 扫描数量在这十年间增加了 20%，但人均 CT 程序的总剂量基本没有变化。2006 年至 2016 年间，非治疗性医疗辐射剂量估计下降了 15% 至 20%。据估计，2006 年美国人均有效剂量为 2.92 毫希，2016 年为 2.16 毫希。

目前美国最常使用的多层螺旋CT，每次扫描放射出比原来的单层CT扫描高40％至70％的辐射。 然而，最近的进展（例如，自动曝光控制，迭代重建算法，第三代CT检测器）等，都有可能显著减少用于CT扫描的辐射剂量。美国放射学院已启动方案-Image Gently （儿童）和 Image Wisely（成人）-以应对医疗影像中暴露于电离辐射激增的担忧。这些方案提供的资源和信息，最大限度地减少放射科医生，医学物理学家，其他影像学从业者和患者的辐射暴露。

辐射与癌症 对于暴露在非常高辐射剂量的人群（如广岛和长崎原子弹爆炸后幸存者）研究结果已经表明，诊断性影像检查中辐射暴露可引起癌症发生的风险。来自人群的直接流行病学证据表明，当长期暴露（例如在职业环境中）的剂量超过约 50 至 100 毫西弗（例如，在职业环境中）或急性暴露（例如，来自原子弹的剂量超过 10 至 50 毫西弗）时，接触电离辐射会增加患某些癌症的风险。接触） （1）。 在年轻患者中风险更高，是因为 他们活得更长，给癌症更多的时间来生长。

更多的细胞生长（DNA损伤的易感性）发生在年轻人中。 对于1岁做过腹部CT扫描的婴儿，估计一身患癌症的风险增加0.18％(2) 。而一个年老患者接受同样的检查，其癌症发生风险要低得多。 风险还取决于受辐射的组织。淋巴组织，骨髓，血液，睾丸，卵巢以及肠道被认为是高度放射性敏感的;在成人的中枢神经系统和肌肉骨骼系统相对比较抗辐射。

妊娠期的放射暴露 辐射风险 取决于 剂量

检查类型

被检查的部位 胎儿的放射暴露远较母亲为少；在下列X线检查中对胎儿的影响可以忽略不计： 头部

颈椎

四肢

乳房（乳腺X线检查）当子宫被屏蔽时 子宫暴露的程度取决于孕周和子宫的大小。辐射的影响取决于胎龄（从受孕的时间）。

建议 仅在必要时才使用电离辐射的诊断性影像检查，尤其是CT。应该考虑替代方法。例如，在幼儿中，轻微头部损伤往往可以根据临床表现进行诊断和治疗，阑尾炎通常可以通过超声诊断。然而，只要潜在的益处大于潜在的危害，即使辐射剂量很高(如CT扫描)，也不应拒绝进行必要的检查。 对于育龄期妇女，在诊断性影像检查前应该考虑到是否怀孕，特别是辐射暴露风险最高的怀孕早期（前三个月）常常未发现怀孕。应尽可能对这些妇女的子宫进行屏蔽防护。最近的研究对这一标准建议提出了争议，即屏蔽可能会增加对子宫和胎儿的辐射剂量。