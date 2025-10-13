出国旅行者常用联系方式
组织
电话号码
网址
国际旅行者医学救助协会(IAMAT)
United States: (716) 754-4883
Canada: (416) 652-0137
疾病控制与预防中心（CDC）
United States: Toll-free (800) CDC-INFO (800-232-4636); (770) 488-7100
TTY (teletypewriter): (888) 232-6348
CDC Malaria Information
United States: Toll-free (800)-CDC-INFO (800-232-4636); (770) 488-7100
TTY (teletypewriter): (888) 232-6348
CDC 寨卡病毒和妊娠信息
United States: (866) 626-6847
美国国务院，海外公民服务
From United States & Canada: (888) 407-4747
From Overseas: (202) 501-4444
世界卫生组织（WHO）
International: (+41 22) 791-2111
Americas: (202) 974-3000