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出国旅行者常用联系方式

出国旅行者常用联系方式

组织

电话号码

网址

国际旅行者医学救助协会(IAMAT)

United States: (716) 754-4883

Canada: (416) 652-0137

http://www.iamat.org

疾病控制与预防中心（CDC）

United States: Toll-free (800) CDC-INFO (800-232-4636); (770) 488-7100

TTY (teletypewriter): (888) 232-6348

http://www.cdc.gov/travel

CDC Malaria Information

United States: Toll-free (800)-CDC-INFO (800-232-4636); (770) 488-7100

TTY (teletypewriter): (888) 232-6348

http://www.cdc.gov/malaria/

CDC 寨卡病毒和妊娠信息

United States: (866) 626-6847

http://www.cdc.gov/zika/

美国国务院，海外公民服务

From United States & Canada: (888) 407-4747

From Overseas: (202) 501-4444

http://www.travel.state.gov

世界卫生组织（WHO）

International: (+41 22) 791-2111

Americas: (202) 974-3000

http://www.who.int/en/

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