适当的计划可降低与旅行相关的风险，包括国外旅行。在旅行之前，患者及其医疗提供者应审查计划的行程和相关的病史，需要进行疫苗接种，提供针对感染的预防措施（例如新冠肺炎、疟疾和旅行者腹泻），以及有关个人防护措施的建议，包括与道路交通事故等非传染性威胁相关的建议。对于年长的旅行者，最常见的死因是心脏病发作和中风；对于其他旅行者来说，最常见的死因是道路交通事故。

约1/30的出国旅行的人需要紧急医学处理。在国外发病可造成明显的困难。 许多美国的保险计划，包括医疗保险在内，在国外是无效的。无论是否有保险，海外医院通常要求非居民支付大量现款保证金。旅行保险计划，包括安排紧急撤离的保险计划，可通过旅行社和某些主要的信用卡公司办理。

美国领事馆可协助获得紧急医疗救助（见表对出国旅游的人有用的联系方式）。有严重疾病的患者应该考虑预旅程联系或一个组织提供的安排，它可将患者在医学监护下送离外国。

特殊的感染在一些特定地区经常发生。免疫接种应根据计划的目的地量身定制，并应提供有关预防地方性和偶发性感染的具体措施的建议。 携带治疗常见感染（例如上呼吸道感染、旅行者腹泻）的药物可能会有所帮助。

表格 出国旅行者常用联系方式 表格

登革热 登革热 是一种由蚊子传播的病毒感染，流行于北纬 35 度至南纬 35 度左右的世界热带地区。 疫情在东南亚最为普遍，但也发生在加勒比地区，包括波多黎各和美属维尔京群岛、大洋洲和印度次大陆；最近，中美洲和南美洲的登革热发病率有所增加。 登革热疫苗在美国以外的几个国家已经获得批准，但效果仅为中等水平，且因登革免疫状态、血清型和患者年龄而异；临床研究正在进行。 前往流行地区旅行的人应尽量防止蚊虫叮咬。有效的个人防护措施包括在暴露的皮肤上涂抹避蚊胺或异丙啶，在衣物上涂抹氯菊酯，如果卧室没有空调，则在氯菊酯处理过的蚊帐下睡觉（见疾病预防控制中心：防止蚊虫叮咬）。这些措施还提供了免受其他昆虫传播疾病的保护，包括 寨卡病毒 和 基孔肯雅热。

流感病毒 流感 在国际旅行者中很常见；因此每年 流感疫苗 适用于所有旅客。

血吸虫病 血吸虫病常见于非洲、东南亚、中国和南美洲东部，由接触受污染的淡水引起。 避免在血吸虫病流行地区的淡水水域中活动，可以减少血吸虫病的风险。在流行地区接触淡水的无症状旅行者应在最近一次接触后 6 至 8 周通过血清学检测对成虫的抗体进行筛查。或者，旅行者可能会选择在最近一次潜在暴露后的 6 至 8 周内推定使用吡喹酮治疗潜在暴露：20 mg/kg 口服，每天两次，持续一天（曼氏血吸虫, 埃及血吸虫, 夹层血吸虫) 或 20 mg/kg 每天 3 次，持续 1 天 (日本血吸虫, 裂体吸虫）。

旅行者腹泻 旅行者腹泻（TD）是国际旅行者发生最常见的健康问题。尽管TD是自限性疾病，典型的在5天内缓解，3％～10％的患者可能出现症状长于2周的情况，3％以下的患者的病程超过30天。一周以内的TD无需处理。对于持续性TD，应行实验室 检查。 自发治疗被证实可以缓解严重的症状，特别是出现呕吐、发热、腹部绞痛或便血。旅行者腹泻的治疗是使用适当的抗生素（例如，阿奇霉素，500mg或1g一次，或500mg一天一次，持续1-3天）。 其他方法包括洛派丁胺（有发热、便血，或腹部疼痛症状的患者和两岁以下的孩童不可使用）；更换饮食；对于老人和小孩，可以使用电解质类药物（比如，口服补液）。 可降低腹泻风险的方法有： 饮用和刷牙皆用瓶装的、过滤后的、煮开的或消毒过的水

避免冰镇的东西

食用经过汽化温度加热处理的新鲜准备的食物

食用旅行者自己去皮的水果和蔬菜

避免街边小贩售卖的食物

勤洗手

避免所有可能被苍蝇污染的食物 预防性抗生素都可有效预防腹泻。但是，因为担心有副作用和依赖性，应该仅用于免疫功能低下的患者。一种选择是利福昔明，每天一次或两次，每次200 mg。

受伤和死亡 道路交通事故是国际旅行者死亡的最常见原因，但老年人除外。旅行者应尽可能始终系好安全带，骑车时应戴好头盔。旅行者应避免骑摩托车、滑板、坐在汽车顶部或开放式的汽车后部。 在国外，溺水是另一个常见的死亡原因。旅行者应避免到有涡流的海滩，酒后不要游泳。