适当的计划可降低与旅行相关的风险，包括国外旅行。在旅行之前，患者及其医疗提供者应审查计划的行程和相关的病史，需要进行疫苗接种，提供针对感染的预防措施（例如新冠肺炎、疟疾和旅行者腹泻），以及有关个人防护措施的建议，包括与道路交通事故等非传染性威胁相关的建议。对于年长的旅行者，最常见的死因是心脏病发作和中风；对于其他旅行者来说，最常见的死因是道路交通事故。
约1/30的出国旅行的人需要紧急医学处理。在国外发病可造成明显的困难。 许多美国的保险计划，包括医疗保险在内，在国外是无效的。无论是否有保险，海外医院通常要求非居民支付大量现款保证金。旅行保险计划，包括安排紧急撤离的保险计划，可通过旅行社和某些主要的信用卡公司办理。
美国领事馆可协助获得紧急医疗救助（见表对出国旅游的人有用的联系方式）。有严重疾病的患者应该考虑预旅程联系或一个组织提供的安排，它可将患者在医学监护下送离外国。
特殊的感染在一些特定地区经常发生。免疫接种应根据计划的目的地量身定制，并应提供有关预防地方性和偶发性感染的具体措施的建议。 携带治疗常见感染（例如上呼吸道感染、旅行者腹泻）的药物可能会有所帮助。
出国旅行者常用联系方式
组织
电话号码
网址
国际旅行者医学救助协会(IAMAT)
US: (716) 754-4883
Canada: (416) 652-0137
疾病控制与预防中心（CDC）
US: Toll-free (800) CDC-INFO (800-232-4636); (770) 488-7100
TTY (teletypewriter): (888) 232-6348
CDC COVID-19 Information
US: Toll-free (800)-CDC-INFO (800-232-4636); (770) 488-7100
TTY (teletypewriter): (888) 232-6348
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel-during-covid19.html
CDC Malaria Information
US: Toll-free (800)-CDC-INFO (800-232-4636); (770) 488-7100
TTY (teletypewriter): (888) 232-6348
CDC 寨卡病毒和妊娠信息
US: (866) 626-6847
美国国务院，海外公民服务
美国及加拿大：（888）407-4747
海外：（202）501-4444
世界卫生组织（WHO）
国际：（+41 22）-791-2111
美洲：（202）974-3000
免疫
旅行者应该接受当前所有常规免疫接种，包括 新冠肺炎。一些国家要求专门的免疫接种（见表国际旅行疫苗），疾病控制和预防中心的疟疾热线和官方网站能提供一般的旅行信息、最新的有关免疫接种和疟疾化疗预防等信息。The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) website provides general travel and up-to-date immunization information, travel information related to COVID-19, and malaria chemoprophylaxis requirements (also available from the CDC's malaria hotline: 855-856-4713).
国际旅行疫苗*, †
感染
推荐疫苗的地区
注释
全球
根据年龄、旅行者的合并症和当前卫生机构的建议，建议使用助推器
另见新冠肺炎疫苗
所有低收入和中等收入国家
2剂 ≥ 相隔6个月；第二剂提供高水平的长期保护‡
乙型肝炎病毒
所有中低收入国家，尤其是中国
分别在0、1、6个月使用3剂初始给药系列。现在推荐给所有 60 岁以下的人
对长住旅客和所有医疗保健工作者尤其重要‡
另请参见乙型肝炎疫苗
流感病毒
全球
北半球的季节性：9 月至 5 月
南半球的季节性：4 月至 9 月
在热带地区，流感全年传播
有时在北半球和南半球使用的流感疫苗略有不同
日本脑炎
亚洲和南亚大部分农村地区，尤其是种植水稻和养猪的农业区
2剂间隔28天
不推荐孕妇使用
通常不建议那些在流行地区呆不到一个月的人
18 至 65 岁的成年人可在第一次接种后 7 天接受第二次接种
撒哈拉以南非洲北部，从马里共和国到埃塞俄比亚（脑膜炎带）
在朝觐时进入沙特阿拉伯时被要求
纵观世界各国，尤其是在拥挤的居住情况（例如，宿舍）
单剂四价疫苗（MenACWY-D [Menactra®] or MenACWY-CRM [Menveo®]）有效期为5年。
非洲旱季（12月至次年6月）“脑膜炎地带”以及生活在拥挤环境中的人的风险较高。
另请参见脑膜炎球菌疫苗
包括美国在内的所有国家
推荐有动物咬伤风险的旅行者使用（如，乡村野营者、兽医、农田作业者、居住在偏远地区的人群）
为加强保护，动物咬伤后不排除再额外加强疫苗的需要
孕妇仅在感染风险较高时推荐
参阅 预防狂犬病
伤寒症
所有低收入国家，尤其是南亚（包括印度）
有两种方法可供选择。
口服形式：每隔1日1片，共计4片，有效期5年
单次注射的形式：提供保护至2年，对孕妇较药片疫苗更安全。
参阅伤寒预防
热带南美洲
热带非洲
尽管这种感染在旅行者中比较罕见，但是进入许多国家需要注射疫苗§
孕妇使用不安全
对老年人产生的副作用风险增大§
一剂为大多数旅行者提供生命保护
参阅预防黄热病
*除了列举的疫苗外，流感、麻疹、腮腺炎、风疹、破伤风、白喉、脊髓灰质炎、肺炎链球菌疾病和水痘的常规接种疫苗都应该更新。
†所有推荐有变动的可能。想要获得最新的推荐，请参见疾病控制和预防中心（www.cdc.gov或800-CDC-INFO [800-232-4636]）。 另请参见免疫概述。
§对于60岁以上的旅行者，提供者应考虑填写黄卡（国际疫苗接种证书）的豁免条款，以代替接种黄热病疫苗。然后，这些旅行者应特别注意个人的防虫措施。
COVID-19
登革热
登革热 是一种由蚊子传播的病毒感染，流行于北纬 35 度至南纬 35 度左右的世界热带地区。 疫情在东南亚最为普遍，但也发生在加勒比地区，包括波多黎各和美属维尔京群岛、大洋洲和印度次大陆；最近，中美洲和南美洲的登革热发病率有所增加。
登革热疫苗在美国以外的几个国家已经获得批准，但效果仅为中等水平，且因登革免疫状态、血清型和患者年龄而异；临床研究正在进行。
前往流行地区旅行的人应尽量防止蚊虫叮咬。有效的个人防护措施包括在暴露的皮肤上涂抹避蚊胺或异丙啶，在衣物上涂抹氯菊酯，如果卧室没有空调，则在氯菊酯处理过的蚊帐下睡觉（见疾病预防控制中心：防止蚊虫叮咬）。这些措施还提供了免受其他昆虫传播疾病的保护，包括 寨卡病毒 和 基孔肯雅热。
流感病毒
疟疾（所有种类）
疟疾 在非洲、亚洲、拉丁美洲和其他地区的大部分地区流行。CDC提供关于疟疾传播具体国家的信息（见 Yellow Fever and Malaria Information, by Country）、疟疾类型和耐药模式。
前往疟疾流行地区的旅行者应采取预防措施，包括化学预防。虽然 RTS,S/AS01 (RTS,S) 疟疾疫苗推荐给生活在中度至重度地区的儿童 恶性疟原虫 疟疾传播，不建议前往这些地区的旅行者使用这种疫苗。
血吸虫病
血吸虫病常见于非洲、东南亚、中国和南美洲东部，由接触受污染的淡水引起。 避免在血吸虫病流行地区的淡水水域中活动，可以减少血吸虫病的风险。在流行地区接触淡水的无症状旅行者应在最近一次接触后 6 至 8 周通过血清学检测对成虫的抗体进行筛查。或者，旅行者可能会选择在最近一次潜在暴露后的 6 至 8 周内推定使用吡喹酮治疗潜在暴露：20 mg/kg 口服，每天两次，持续一天（曼氏血吸虫, 埃及血吸虫, 夹层血吸虫) 或 20 mg/kg 每天 3 次，持续 1 天 (日本血吸虫, 裂体吸虫）。
旅行者腹泻
旅行者腹泻（TD）是国际旅行者发生最常见的健康问题。尽管TD是自限性疾病，典型的在5天内缓解，3％～10％的患者可能出现症状长于2周的情况，3％以下的患者的病程超过30天。一周以内的TD无需处理。对于持续性TD，应行实验室 检查。
自发治疗被证实可以缓解严重的症状，特别是出现呕吐、发热、腹部绞痛或便血。旅行者腹泻的治疗是使用适当的抗生素（例如，阿奇霉素，500mg或1g一次，或500mg一天一次，持续1-3天）。 其他方法包括洛派丁胺（有发热、便血，或腹部疼痛症状的患者和两岁以下的孩童不可使用）；更换饮食；对于老人和小孩，可以使用电解质类药物（比如，口服补液）。
可降低腹泻风险的方法有：
饮用和刷牙皆用瓶装的、过滤后的、煮开的或消毒过的水
避免冰镇的东西
食用经过汽化温度加热处理的新鲜准备的食物
食用旅行者自己去皮的水果和蔬菜
避免街边小贩售卖的食物
勤洗手
避免所有可能被苍蝇污染的食物
预防性抗生素都可有效预防腹泻。但是，因为担心有副作用和依赖性，应该仅用于免疫功能低下的患者。一种选择是利福昔明，每天一次或两次，每次200 mg。
受伤和死亡
道路交通事故是国际旅行者死亡的最常见原因，但老年人除外。旅行者应尽可能始终系好安全带，骑车时应戴好头盔。旅行者应避免骑摩托车、滑板、坐在汽车顶部或开放式的汽车后部。
在国外，溺水是另一个常见的死亡原因。旅行者应避免到有涡流的海滩，酒后不要游泳。
回国后的健康问题
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Centers for Disease Control and Prevention: Travelers' Health
Centers for Disease Control and Prevention: Assistance and information to help patients returning from travel abroad
International Society of Travel Medicine's Global Clinic Directory: A database of travel clinics around the world