成人疫苗接种指南
参数
针头大小
注释
按接种途径
皮下注射
23-25 gauge
16毫米（5/8英寸）
针头应以 45° 角刺入肱三头肌上方的脂肪组织中。
肌内注射
22–25 号针头，用于三角肌注射
针头长度由性别和体重决定。针头应以 90° 角插入。
皮内注射
30号针头
1.5毫米（0.05英寸）
首选接种部位为上臂三角肌区域。针头应以10至15度角近乎平行于皮肤刺入。
按性别和体重进行肌注
男性或女性：<60kg，或60-70kg
22-25 gauge
25毫米（1英寸）
16 毫米（5/8 英寸）的针头可用于三角肌的肌内注射，但前提是皮下组织未被捏起，且注射需以 90° 角进行。
女性：70～90千克
22-25 gauge
25–38毫米（1–1.5英寸）
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男性： 70～118千克
22-25 gauge
25–38毫米（1–1.5英寸）
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女性：>90千克
22-25 gauge
38毫米（1.5英寸）
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男性：大于118千克
22-25 gauge
38毫米（1.5英寸）
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Data from CDC: Vaccines Administration.June 2024 and from Doyle G, McCutcheon J.Development of an Open Source Educational Resource: "Clinical Procedures for Safer Patient Care". Stud Health Technol Inform.2016;225:979-980.