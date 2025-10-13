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成人疫苗接种指南

成人疫苗接种指南

参数

针头大小

注释

按接种途径

皮下注射

23-25 gauge

16毫米（5/8英寸）

针头应以 45° 角刺入肱三头肌上方的脂肪组织中。

肌内注射

22–25 号针头，用于三角肌注射

针头长度由性别和体重决定。针头应以 90° 角插入。

皮内注射

30号针头

1.5毫米（0.05英寸）

首选接种部位为上臂三角肌区域。针头应以10至15度角近乎平行于皮肤刺入。

按性别和体重进行肌注

男性或女性：<60kg，或60-70kg

22-25 gauge

25毫米（1英寸）

16 毫米（5/8 英寸）的针头可用于三角肌的肌内注射，但前提是皮下组织未被捏起，且注射需以 90° 角进行。

女性：70～90千克

22-25 gauge

25–38毫米（1–1.5英寸）

男性： 70～118千克

22-25 gauge

25–38毫米（1–1.5英寸）

女性：>90千克

22-25 gauge

38毫米（1.5英寸）

男性：大于118千克

22-25 gauge

38毫米（1.5英寸）

Data from CDC: Vaccines Administration.June 2024 and from Doyle G, McCutcheon J.Development of an Open Source Educational Resource: "Clinical Procedures for Safer Patient Care". Stud Health Technol Inform.2016;225:979-980.

Data from CDC: Vaccines Administration.June 2024 and from Doyle G, McCutcheon J.Development of an Open Source Educational Resource: "Clinical Procedures for Safer Patient Care". Stud Health Technol Inform.2016;225:979-980.

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