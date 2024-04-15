免疫力可以通过

使用抗原（如疫苗、类毒素）主动获得

或者通过使用抗体（如免疫球蛋白、抗毒素）被动获得。

类毒素是一种细菌外毒素，被减毒后丧失了毒性但仍能刺激机体产生抗体。

疫苗是一种由完整的（活的或灭活的）细菌或病毒，或者细菌或病毒的某些成分制成的非致病性混悬液。

疫苗接种对于预防严重疾病和促进世界健康来说，是非常有效的。 因为有了疫苗，许多此前普遍发生的或致命的传染病（如天花、脊髓灰质炎、白喉）现在已经很少见或被消灭了。 然而，除了天花，这些感染仍然发生在世界上医疗服务不足的地区。

许多严重的传染性疾病仍然没有有效的疫苗可用，包括

大多数性传播疾病（如：HIV感染、疱疹、梅毒、淋病和衣原体感染）

蜱传播的感染（如：莱姆病、埃立克体病、无形体病和巴贝斯虫病）

许多热带疾病（例如，恰加斯病）

许多新出现的疾病（如：西尼罗河病毒感染、寨卡病毒感染）。

截至2023年10月，世界卫生组织(WHO)建议在存在中度至高度 恶性疟原虫的疟疾流行地区的儿童中广泛使用RTS,S/AS01 (RTS,S)和R21/Matrix-M疟疾疫苗(见WHO：疟疾疫苗实施计划)。

对于每个疫苗（含添加剂）具体成分，请参阅该疫苗的包装说明书。