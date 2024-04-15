免疫力可以通过
使用抗原（如疫苗、类毒素）主动获得
或者通过使用抗体（如免疫球蛋白、抗毒素）被动获得。
类毒素是一种细菌外毒素，被减毒后丧失了毒性但仍能刺激机体产生抗体。
疫苗是一种由完整的（活的或灭活的）细菌或病毒，或者细菌或病毒的某些成分制成的非致病性混悬液。
疫苗接种对于预防严重疾病和促进世界健康来说，是非常有效的。 因为有了疫苗，许多此前普遍发生的或致命的传染病（如天花、脊髓灰质炎、白喉）现在已经很少见或被消灭了。 然而，除了天花，这些感染仍然发生在世界上医疗服务不足的地区。
许多严重的传染性疾病仍然没有有效的疫苗可用，包括
蜱传播的感染（如：莱姆病、埃立克体病、无形体病和巴贝斯虫病）
许多热带疾病（例如，恰加斯病）
截至2023年10月，世界卫生组织(WHO)建议在存在中度至高度 恶性疟原虫的疟疾流行地区的儿童中广泛使用RTS,S/AS01 (RTS,S)和R21/Matrix-M疟疾疫苗(见WHO：疟疾疫苗实施计划)。
对于每个疫苗（含添加剂）具体成分，请参阅该疫苗的包装说明书。
美国的疫苗
有关美国常规免疫接种的最新建议，请访问疾病控制与预防中心 (CDC) 网站 儿童和青少年按年龄免疫计划 和 成人按年龄免疫计划 并作为 移动应用程序。有关 2023 年成人免疫接种时间表变更的摘要，请参阅免疫接种实践咨询委员会推荐的成人免疫接种时间表，2024年。(参考表美国可选用的疫苗)。
尽管有临床指导以及疫苗可预防疾病的负担和后果，但一些成年人并未接种推荐的疫苗。在美国，大多数疫苗在成年人中的接种覆盖率仍然很低。此外，所有疫苗的覆盖率因人种和族裔而异，黑种人和西班牙裔成人的覆盖率通常低于白种人成人（见 美国疾病控制与预防中心:美国成人的疫苗接种覆盖率，全国健康访问调查，2021）。
某些疫苗，通常建议所有人（之前未接种过或未感染过某一病原）在某一特定年龄时常规接种。 其他疫苗（如狂犬病疫苗、卡氏杆菌疫苗、伤寒疫苗、黄热病疫苗）不是常规接种的，但仅推荐用于特定人群和情况。
美国可选用的疫苗
疫苗
类型
途径
炭疽疫苗（参见 美国疾病控制与预防中心）
灭活的菌体
皮下的
活的牛分枝杆菌Mycobacteria bovis
皮内或皮下注射
基孔肯雅病疫苗（见 美国疾病预防控制中心）
减毒活疫苗
肌肉注射
霍乱疫苗（参见 美国疾病控制与预防中心）
减毒活疫苗
口服
SARS-CoV-2 病毒 (COVID-19) mRNA 疫苗（参见 美国疾病控制与预防中心）
病毒 mRNA（由 Moderna 和 Pfizer-BioNTech 生产）
肌肉注射
SARS-CoV-2 病毒 (COVID-19) 腺病毒载体疫苗（参见 美国疾病控制与预防中心）
腺病毒 26 载体中的 COVID-19 刺突蛋白 DNA（由 Janssen/Johnson & Johnson 生产）
肌肉注射
SARS-CoV-2 病毒 (COVID-19) 重组刺突蛋白纳米颗粒疫苗（参见 CDC）
含有重组形式SARS-CoV-2刺突蛋白（由Novavax生产）的佐剂
肌肉注射
登革热四价疫苗（参见 美国疾病控制与预防中心）
四价减毒活疫苗
皮下的
白喉类毒素/嗜血杆菌 乙型流感嗜血杆菌结合疫苗/脊髓灰质炎灭活疫苗（参见 美国疾病控制与预防中心）
类毒素、灭活菌、灭活的脊髓灰质炎病毒和细菌多糖与蛋白质的偶合物
肌肉注射
白喉类毒素/乙型肝炎疫苗/脊髓灰质炎灭活疫苗（参见 美国疾病控制与预防中心）
类毒素、病毒的抗原重组体和灭活的脊髓灰质炎病毒
肌肉注射
白喉类毒素/灭活脊髓灰质炎病毒疫苗（参见 CDC）
类毒素、灭活菌和灭活的脊髓灰质炎病毒
肌肉注射
白喉/破伤风类毒素/百日咳疫苗（参见 CDC）
类毒素和灭活菌组成
肌肉注射
吸附的白喉类毒素/破伤风类毒素，DT，Td（参见 美国疾病控制与预防中心)‡
灭活毒素（类毒素）
肌肉注射†
Ebola (rVSV-ZEBOV) （见 CDC)
重组减毒活疫苗（仅能抵御 Zaire ebolavirus 病毒）
肌肉注射
嗜血杆菌 B 型流感结合疫苗（参见 CDC）
细菌多糖与蛋白质的偶合物
肌肉注射
甲型肝炎疫苗（参见 美国疾病控制与预防中心）
灭活病毒
肌肉注射
乙型肝炎疫苗（参见 美国疾病控制与预防中心）
病毒的抗原重组体
肌肉注射
甲型肝炎疫苗/乙型肝炎疫苗
灭活病毒加抗原重组体
肌肉注射
人乳头瘤病毒九价疫苗（参见 CDC）
非感染类病毒微粒
肌肉注射
鼻内流感疫苗（参见 CDC）
活的甲型和乙型流感病毒
鼻内
流感，A型和B型(灭活的)
灭活病毒或病毒成分
肌肉注射或皮内注射
日本脑炎病毒疫苗（参见 CDC)
灭活病毒
皮下的
麻疹/腮腺炎/风疹疫苗（参见 CDC）
活病毒
皮下的
麻疹病毒/腮腺炎病毒/风疹病毒/水痘病毒疫苗（参见 美国疾病控制与预防中心）
活病毒
皮下的
脑膜炎球菌结合疫苗 (MenACWY)（参见 CDC）
血清型A/C/Y/W-135的细菌多糖偶合白喉类毒素蛋白
肌肉注射
脑膜炎球菌B组疫苗（4株）和脑膜炎球菌B组疫苗（3株）（参见 美国疾病控制与预防中心）
由两个抗原（H因子结合蛋白）构成的重组疫苗
肌肉注射
猴痘（猴痘病毒） （天花和猴痘疫苗，活疫苗，非复制）
活牛痘病毒
用多点穿刺针皮内注射
肺炎球菌疫苗，多糖 (PPSV23)（参见 CDC）
23种肺炎球菌的细菌多糖
肌注或皮下
肺炎球菌疫苗，结合物 (PCV15)（参见 CDC）
15种肺炎球菌的细菌多糖偶合白喉毒素
肌肉注射
肺炎球菌疫苗，结合物 (PCV20)（参见 CDC）
20种肺炎球菌的细菌多糖偶合白喉毒素
肌肉注射
脊髓灰质炎病毒灭活疫苗，IPV（参见 美国疾病控制与预防中心）
所有3种血清型的灭活病毒
肌肉注射
狂犬病疫苗（参见 美国疾病控制与预防中心）
灭活病毒
皮内注射*或皮下注射
呼吸道合胞病毒 (RSV) 疫苗 （见 CDC)
重组病毒糖蛋白抗原
肌肉注射
轮状病毒疫苗（参见 美国疾病控制与预防中心）
活病毒
口服
天花疫苗（参见 美国疾病控制与预防中心）
活牛痘病毒
用多点穿刺针皮内注射
破伤风类毒素 (见 CDC)
灭活毒素（类毒素）
肌肉注射†
蜱传脑炎疫苗（参见 CDC)
灭活病毒
肌肉注射
结核病（见上文卡介苗）
—
—
伤寒疫苗（见 美国疾病控制与预防中心）
荚膜多糖
肌肉注射
伤寒疫苗（见 美国疾病控制与预防中心）
减毒活疫苗
口服
水痘-带状疱疹病毒疫苗（参见 CDC）
活病毒
皮下的
黄热病疫苗（参见 美国疾病控制与预防中心）
活病毒
皮下的
带状疱疹疫苗（参见 美国疾病控制与预防中心）
重组的，佐剂的
肌肉注射†
*皮内注射剂量要减少，只能用于暴露前的免疫接种。
†含有佐剂者应予以肌肉注射。
‡ 破伤风-白喉与白喉-破伤风-百日咳或白喉-破伤风含有等量的破伤风类毒素，但白喉类毒素的剂量有所减少。
CDC = 疾病控制和预防中心; IM = 肌内注射。
Modified from the Vaccine Recommendations of the Advisory Committee for Immunization Practices (ACIP).访问时间：2024 年 4 月。
疫苗接种
疫苗应完全按照说明书上的建议接种。不合规或其他因素可能导致个别患者的疫苗接种时间表发生变化；对于大多数疫苗来说，一系列剂量之间的间隔可以延长而不会失去效力。如果系列接种的疫苗（例如，乙肝疫苗或人乳头瘤病毒疫苗）被中断，虽然因间隔时间长而导致约定的接种点已经错过，但是临床医师还应在下一次接种者到来后给予下一次推荐的剂量。 他们不需要从头再接种一遍。
注射疫苗常规选择肌内注射，部位在大腿侧面的中部（婴儿或初学走路的孩子）或者在三角肌部位（学龄儿童或成人）。 有些疫苗需要皮下注射。 有关疫苗接种的详细信息，请参阅 疫苗管理最佳通用实践指南 来自免疫实践咨询委员会 (ACIP)， 成人接种疫苗 来自免疫行动联盟，以及 CDC: 接种疫苗。
对于上肢淋巴水肿患者（如癌症乳腺癌患者），最佳做法是使用另一只手臂或其他位置。
与疫苗接种相关的肩部损伤（SIRVA）可能是由于疫苗意外注入肩部三角肌下方的组织和结构中所致（1)。
临床医生应该制定一个流程，在患者每次随访时都应了解一下疫苗接种的状态，以此保证疫苗能够按照推荐的方法接种。 应当鼓励患者（或看护者）保有一份疫苗接种史的记录（书面或电子格式），并能够将其与新的医疗从业人员和机构共享，确保疫苗接种的信息及时更新。
优点与缺陷
成人疫苗接种指南
参数
针头大小
注释
接种方式
皮下的
23-25 gauge
5/8英寸长
针头应刺入肱三头肌上方的脂肪组织中。
肌内注射
23-25gauge的注射器用于三角肌注射
针长度由性别和体重（参见下文）选定。
按性别和体重进行肌注
男性或女性，小于60千克
5/8-1英寸长
5/8“针仅在皮下组织不太厚并以90°进针时，才可以用于三角肌注射。
女性，60～90千克
1-1.5英寸长
—
男性，60～118千克
1-1.5英寸长
—
女性，>90千克
1.5英寸长
—
男性，大于118千克
1.5英寸长
—
不同疫苗同时接种
绝大多数情况下同时接种是安全、有效且方便的，鲜有例外；尤其推荐那些以后可能无法进行疫苗接种的儿童或者成人在国际旅游前需要同时接种多种疫苗时接种。但有一个例外：功能性或解剖性无脾儿童不能同时接种肺炎球菌结合疫苗 和脑膜炎球菌结合疫苗MenACWY-D（Menactra）。但是这两种疫苗可以分别接种，彼此间隔≥4周。
同时接种疫苗包括使用联合疫苗（见表美国现有疫苗表）或接种≥1种单抗原疫苗。 通过选择不同的注射部位和注射器可以在同一时间接种一种以上的疫苗。
如果不同时接种活病毒疫苗（例如水痘疫苗和麻疹-腮腺炎-风疹疫苗 [MMR]），则应间隔 ≥ 4 周接种。
疫苗接种参考文献
1.Barnes MG, Ledford C, Hogan K: A "needling" problem: Shoulder injury related to vaccine administration.J Am Board Fam Med 25(6):919–922, 2012.doi: 10.3122/jabfm.2012.06.110334
接种限制条件、注意事项和高危群体
限制 和 注意事项 是指会增加疫苗接种不良反应风险或减弱接种疫苗之免疫效应的情况。 这些情况通常是暂时的，这意味着该疫苗可在之后的时间点予以接种。 当接种疫苗带来的益处大于其带来的不良反应时，建议接种疫苗。
禁忌证 是指，存在着增加疫苗接种严重不良反应风险的情况。 当禁忌证存在时不宜接种疫苗。
过敏
对于许多疫苗而言，唯一的禁忌证是拟接种者对疫苗或其某一成分存在严重的过敏反应。
鸡蛋过敏 在美国很常见。一些在细胞培养系统中生产的疫苗，包括大多数流感疫苗，含有微量的卵抗原。美国疾病控制与预防中心的流感疫苗指南指出，有鸡蛋过敏史的患者应该接种流感疫苗。除了建议接种任何疫苗的人采取的安全措施外，对鸡蛋过敏的人接种流感疫苗时无需采取额外的安全措施，无论之前对鸡蛋的反应严重程度如何。 任何基于疫苗接种者年龄和健康状况进行推荐的流感疫苗都可以使用。 （见 CDC: Summary: ‘Prevention and Control of Seasonal Influenza with Vaccines: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)—United States, 2023-24’.)
吉兰-巴雷综合征
在接种过流感疫苗或百白破无细胞型疫苗（DTap）后6周内发生吉兰-巴雷综合征（GBS）的患者若经评估认为接种疫苗的益处大于风险，可以接种疫苗。 例如，接种完百白破疫苗后发生了格林-巴利综合征，那么此类病人在之后的百日咳疫情暴发时，临床医师可能考虑给予百日咳疫苗接种预防。但具体的接种意见应该咨询传染病学的专家。
免疫实践咨询委员会不再将GBS病史视为使用脑膜炎球菌结合疫苗的禁忌症或预防措施，尽管在包装说明书中仍将其列为预防措施 (见 CDC:脑膜炎球菌疫苗安全信息)。
发热或其他急性疾病
如果体温>39°C或严重的病变但无发热，有必要延迟接种疫苗。但是轻度的感染无需延迟，比如普通感冒（甚至有轻度发热）。 该预防措施为了防止潜在的疾病表现和疫苗可能的不良反应发生混淆并预防潜在的疾病与疫苗不良反应的发生叠加。 如果可能的话，疫苗接种应推迟到疾病缓解后。
怀孕
怀孕是接种麻疹/腮腺炎/风疹疫苗、鼻内流感疫苗（活疫苗）、水痘带状疱疹病毒疫苗和其他活病毒疫苗的禁忌症。
免疫实践咨询委员会建议推迟接种人乳头瘤病毒 9 价疫苗和重组带状疱疹疫苗，直至怀孕后（参见 成人免疫接种计划按医疗条件和其他指征）。
免疫受损
一般情况下，免疫系统功能受损的患者不应接种活病毒疫苗，因为活病毒疫苗可能会导致严重甚至致命的感染。 如果免疫功能低下是由免疫抑制治疗（如大剂量糖皮质激素[≥20毫克强的松或相当剂量的其他激素；使用≥2周]、抗代谢药物、免疫调节剂、烷基化的化合物以及辐射）引起的，活病毒疫苗应当在免疫系统恢复正常后再接种（等待接种的时间间隔取决于所使用的治疗方案）。 因各种疾病（包括皮肤病、胃肠病、风湿病和肺病）而服用免疫抑制药物的患者不应接种活病毒疫苗。 对于长期接受免疫抑制治疗的病人，临床医生应与传染病学专家就疫苗接种和/或再接种的风险及益处进行商讨。
经验与提示
HIV感染者，按照常规建议， 一般应予以接种灭活疫苗（如白喉 - 破伤风 - 百日咳[Tdap]，脊髓灰质炎[IPV]和乙型流感嗜血杆菌疫苗）。 尽管一般不建议予以活病毒疫苗，但是在CD4计数200≥/mcL（免疫功能低下不太严重）时，HIV感染者可给予某些活病毒疫苗，包括麻疹 - 腮腺炎 - 风疹疫苗（MMR）。 未接受肺炎球菌结合疫苗的患者或既往疫苗接种史不明者应接种PCV15或PCV20；如果给予 PCV15，则在 PCV15 剂量后 ≥ 8 周继续进行 PPSV23。
无脾
无脾的患者易发生严重的细菌感染，主要的病原是荚膜包裹的微生物，如 Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, or Haemophilus influenzae b型（Hib）。 无脾的成人应给予接种下列疫苗（如果可能，在脾切除之前接种）：
Hib结合疫苗：单次接种，没有加强免疫。
脑膜炎球菌结合疫苗 (MenACWY)：患者至少间隔 8 周接种 2 剂，每 5 年接种一次加强剂。
B型脑膜炎双球菌疫苗 (MenB)：患者接受间隔≥ 1 个月的2剂次 MenB-4C治疗或在 0、1~2个月和6个月时接种3剂次的 MenB-FHbp治疗（如果接种第1剂后至少6个月再接种第2剂，则不需要接种第3剂）; 如果在第 2 剂后 4 个月内给予第 3 剂，则应在第 3 剂后至少 4 个月给予第四剂）； MenB-4C 和 MenB-FHbp 不可互换（系列中的所有剂量均使用相同的产品）；初选系列后 1 年后接种 1 剂 MenB 加强疫苗，如果风险仍然存在，则每 2 至 3 年重新接种一次。怀孕：将MenB推迟到怀孕后，除非风险增加，接种疫苗的益处大于潜在风险。
肺炎球菌结合物（PCV15 和 PCV20）和肺炎球菌多糖（PPSV23）疫苗：如果患者之前没有接种过肺炎球菌结合疫苗或其疫苗接种史未知，则给予一剂PCV20或一剂PCV15，然后给予一剂PPSV23。对于患有免疫功能低下（包括先天性或后天性无脾症）、植入人工耳蜗或脑脊液（CSF）泄漏的成人，可以考虑在PCV15和PPSV23之间至少间隔8周。
其他的接种需要根据临床需要判断。
器官移植
血制品使用
疫苗安全
在美国，疫苗的安全性是通过两个监测系统来确保的：CDC 和美国食品和药物管理局 (FDA) 的疫苗不良事件报告系统（VAERS) 和疫苗安全数据链 (VSD）。
VAERS是由FDA和疾病控制和预防中心（CDC）共同发起的安全程序；VAERS收集来自个别病人，这些病人相信他们在最近接种疫苗后出现了不良事件。 医疗保健从业者也必须报告接种后的某些事件，甚至是他们不能确定事件与疫苗相关的可能报告事件。 VAERS报告来源于全国各地，并对潜在的安全问题进行快速评估。 然而，VAERS报告可以显示疫苗接种疑似不良事件之间只存在时间关联；他们并不能证明因果关系。 因此，VAERS报告必须进一步使用其他方法进行评估。 其中一种方法使用 VSD，它使用来自 11 个大型医疗保健组织的数据。 这些数据包括疫苗管理（作为常规护理的一部分在医学记录中记录），以及后续的病史以及不良事件。 与VAERS不同，VSD包括了来自接受疫苗接种的患者以及未接受疫苗注射的患者的数据。 作为结果，VSD可以帮助区分接种后偶然发生的症状和实际不良事件，从而确定不良事件的实际发生率。
然而，很多家长仍然担心儿童疫苗的安全性和可能产生的不良影响（尤其是自闭症）。 这些担忧导致一些家长不允许他们的孩子接种部分或全部推荐的疫苗（见疫苗犹豫）。 其结果是，原本通过疫苗接种而很少见的疫情（例如，麻疹和百日咳）在北美和欧洲未接种疫苗的儿童中变得极为常见。
父母的一个主要关注是，疫苗可能会增加自闭症的风险。 他们所参考的理由包括：
麻疹 - 腮腺炎 - 风疹联合疫苗与自闭症之间的可能联系(见MMR疫苗与自闭症的阐述)
硫柳汞有引起自闭症的可能性（硫柳汞是某些疫苗中使用的以汞为基础的防腐剂，见硫柳汞和自闭症)
按照疫苗接种建议，同时接种多个疫苗
1998年，柳叶刀上一份简短的报告假设 MMR 疫苗中的麻疹病毒与自闭症之间存在联系。 这份报告受到了全世界权威媒体的关注，很多家长开始怀疑MMR疫苗的安全性。 然而， 柳叶刀 撤回该报告，因为它包含严重的科学缺陷；许多随后的大型研究发现没有证据支持疫苗的使用与自闭症风险之间的关联（1)。 美国医学免疫安全审查委员会综述了之前所有发表或未发表的流行病学研究结果来明确是否麻疹 - 腮腺炎 - 风疹疫苗以及含有硫柳汞的疫苗可以导致自闭症，以及此现象背后可能的生物学机制，后来根据研究的数据，他们否定了在这些疫苗与自闭症之间存在因果联系2。
关于自闭症和儿童疫苗的一些担忧是关于疫苗成分。硫柳汞是一种防腐剂，是其中一些关注的焦点，尽管MMR疫苗从未含有硫柳汞。目前，美国几乎所有儿童接种的疫苗都不含硫柳汞。少量硫柳汞继续用于多剂量流感疫苗和几种拟用于成人的疫苗中。关于疫苗中含有低水平硫柳汞的信息，参见美国食品和药物管理局的网站（Thimerosal and Vaccines）。硫柳汞也存在于资源贫乏国家使用的许多疫苗中。
如同任何的治疗一样，临床医生应该向拟接种疫苗的一方告知所推荐接种疫苗的相对风险和益处 (3)。 特别是，临床医生必须确保拟接种疫苗儿童的父母都了解疫苗可预防的儿童疾病，如麻疹、乙型流感嗜血杆菌感染、百日咳及可能引起的严重不良反应，包括死亡。临床医生应与家长讨论孩子接种疫苗问题上任何他们关切的内容。 这些讨论的资源包括美国疾病控制和预防中心的 《与父母谈论婴儿疫苗》 和 《给父母的疫苗资源》。
疫苗安全性的参考文献
1.Gerber JS, Offit PA: Vaccines and autism: A tale of shifting hypotheses.Clin Infect Dis 48(4):456-461, 2009.doi: 10.1086/596476
2.Institute of Medicine Immunization Safety Review Committee: Immunization safety review: Vaccines and autism.Washington DC, National Academies Press, 2004.
3.Spencer JP, Trondsen Pawlowski RH, Thomas S: Vaccine adverse events: Separating myth from reality.Am Fam Physician 95(12):786–794, 2017.PMID: 28671426
旅行者的免疫接种
在前往有传染性疾病局部流行的地区时，需要进行免疫接种(见表用于国际旅行的疫苗)。 美国疾病预防控制中心可以提供相关信息，24小时提供电话（1～800～232～4636 [CDC～INFO]）及网站（Travelers' Health）服务。
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Centers for Disease Control and Prevention: Current immunization schedules
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): Vaccine-Specific Recommendations
ACIP: Recommended Adult Immunization Schedule, United States, 2024
ACIP: General Best Practice Guidelines for Vaccine Administration
Children's Hospital of Philadelphia: Vaccine Education Center
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Vaccine schedules in all countries in the EU/EEA