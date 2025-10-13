药剂师的不同职责
环境
职责
医院
帮助从患者或照护者处获得具体用药史
陪同医生和其他医疗保健专业人员查房
给出用药推荐
提供合适的药物信息
出院在即，提供口头的和书写的药物相关信息给患者或照护者
进行药物重整
长期照护机构*
可以陪同医生和其他医疗保健专业人员查房
参加机构质量改进委员会
评估和访谈患者
评估药物的有效性，监测患者的药物相互作用，药物不良反应和治疗的失败
如果发现问题或药物相关问题的高风险，直接联系患者的护士或医生
根据联邦法律要求，对所有患者进行每月用药方案审查
进行药物重整
邮件服务与在线药店
通过电话或视频聊天为患者和医疗保健专业人员提供咨询（取决于各州法规）
检查和验证处方医嘱
参与药物利用度审查和处方管理
帮助质量控制
开发针对于患者和医务工作者的教育材料
有组织的健康保健系统
可制定、实施和管理处方集、基于计算机的不良事件追踪系统以及绩效衡量指标（以提高质量）
可以帮助设计治疗指南和管理药物利用度计划
临终关怀
控制症状的合适药物的推荐
确保药物发送的时效性
最低程度地减少重复用药和有相互作用的药物
帮助提高药物的成本效益
教导患者使用处方药的最佳方法
监测治疗反应，识别药物相关问题
向临终关怀团队成员提供有关适当用药以及药物与其他物质（例如草药）之间潜在相互作用的建议
按需要临时准备复合药物或剂型
进行药物核对
* 在长期护理机构工作的药剂师被称为顾问药剂师。