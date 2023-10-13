如何在臀位演示中接生
首先，当臀部先于头部出现在产道中时，识别臀位。经验丰富的提供者可以在坦率或完整的臀位演示中分娩一些婴儿。准备好一块布或手术巾以及用于常规分娩的其他工具，并准备好如果阴道分娩不成功该怎么办。
这个位置是一个的伸腿臀位。
这个位置是一个全臀位。
而这个位置是一个不全臀位。
通过产妇的努力，让分娩达到肚脐的高度。如果可能，不要接触婴儿。预计脐带受压和可能的胎儿减速。
要交付一条腿，请将大腿内侧夹板平行于股骨并横向扫过大腿。重复此过程以分娩出另一条腿。
用毛巾裹住婴儿，将手指放在髂前上棘上，拇指放在骶骨上。
通过轻柔的牵引力帮助母亲在宫缩期间的努力，以帮助将身体输送到肩胛骨的水平。
向任一方向旋转身体，使一侧肩部向前。通过将前臂扫过胸部来传递前臂。将婴儿向任一方向旋转 180 度。以与另一只手臂相同的方式递送现在在前面的手臂。将毛巾向上移动以覆盖手臂并旋转身体以使背部向前。
为了分娩头部，将一只手的食指和中指放在胎儿上颌骨上以弯曲头部，同时身体靠在手掌和前臂上，如图所示。用另一只手将 2 根手指钩在脖子上，抓住肩膀，轻轻向下牵引。让助手施加耻骨上压力以帮助保持头部屈曲并输送头部。
Procedure by Will Stone, MD, and Kate Leonard, MD, Walter Reed National Military Medical Center Residency in Obstetrics and Gynecology; and Shad Deering, COL, MD, Chair, Department of Obstetrics and Gynecology, Uniformed Services University.Assisted by Elizabeth N.Weissbrod, MA, CMI, Eric Wilson, 2LT, and Jamie Bradshaw at the Val G.Hemming Simulation Center at the Uniformed Services University