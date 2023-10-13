首先，当臀部先于头部出现在产道中时，识别臀位。经验丰富的提供者可以在坦率或完整的臀位演示中分娩一些婴儿。准备好一块布或手术巾以及用于常规分娩的其他工具，并准备好如果阴道分娩不成功该怎么办。

这个位置是一个的伸腿臀位。

这个位置是一个全臀位。

而这个位置是一个不全臀位。

通过产妇的努力，让分娩达到肚脐的高度。如果可能，不要接触婴儿。预计脐带受压和可能的胎儿减速。

要交付一条腿，请将大腿内侧夹板平行于股骨并横向扫过大腿。重复此过程以分娩出另一条腿。

用毛巾裹住婴儿，将手指放在髂前上棘上，拇指放在骶骨上。

通过轻柔的牵引力帮助母亲在宫缩期间的努力，以帮助将身体输送到肩胛骨的水平。

向任一方向旋转身体，使一侧肩部向前。通过将前臂扫过胸部来传递前臂。将婴儿向任一方向旋转 180 度。以与另一只手臂相同的方式递送现在在前面的手臂。将毛巾向上移动以覆盖手臂并旋转身体以使背部向前。