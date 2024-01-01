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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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胎位、胎位和胎位（包括臀位）

作者：Julie S. Moldenhauer, MD, Children's Hospital of Philadelphia
已审核/已修订 1月 2024
看法 进行患者培训

胎位异常可能由于胎儿大小、胎儿异常、子宫结构异常、多胎妊娠或其他因素而发生。通过检查或超声波检查进行诊断。治疗方法为徒手转胎位、手术阴道助产剖宫产

描述胎儿与子宫、宫颈和母体骨盆关系的术语有

  • 胎位： 胎儿位于母体骨盆入口处上方的部分；头顶（头）、面部、额头、臀位、肩部、脐带或复合部分（多个部分，例如肩部和手部）

  • 胎位： 先露部位与解剖轴的关系；对于头位分娩，有枕前位、枕后位、枕横位等

  • 胎位： 胎儿与子宫长轴的关系；纵向、倾斜或横向

正常的胎位是纵位，正常的胎位是头顶位，最常见的是枕前位。

胎儿胎位、胎位或胎位异常可能发生于

  • 头盆不称（胎儿相对于骨盆入口过大）

  • 某些先天性异常

  • 子宫结构异常（如子宫肌瘤、子宫粘连）

  • 多胎妊娠

这里讨论了几种常见的异常谎言或表现类型。

横位

胎儿横位，胎儿长轴与母亲长轴垂直或呈斜角，而非平行。横位常伴有肩先露，需要剖腹产。

臀先露

臀位分娩有多种类型。

  • 单臀先露：胎儿髋部屈曲，膝部伸直（梭子鱼体位）。

  • 完全臀先露：胎儿似乎是髋部和膝盖屈曲而坐。

  • 单足或双足先露：胎儿的一条或两条腿完全伸直，位于臀部之前。

臀位展示的类型

臀位使分娩变得困难，主要是因为胎位楔形扩张能力较差。宫颈楔形扩张不良会导致宫颈扩张不完全，因为先露部分比随后的头部窄。头部（直径最大的部分）可能会在分娩过程中被困住。

如果可以在阴道口看到脐带，胎头可能会压迫脐带，尤其是在初产妇，没有先前使其盆底组织充分扩张的分娩经历。脐带压迫可造成胎儿缺氧。

臀先露的易感因素包括

如果经阴道分娩，臀先露可能增加风险

  • 脐带脱垂

  • 产伤

  • 围产期死亡

最好在分娩前检测出胎位异常。在常规产前护理期间，临床医生会在妊娠晚期通过体格检查来评估胎位和胎位。还可以进行超声波检查。如果检测到臀位，外部头位倒转有时可以在分娩前（通常在 37 或 38 周）将胎儿移至头位。外倒转手法为轻轻地压迫母亲腹部使胎儿复位。使用短效的宫缩抑制剂对某些妇女可能有效（间羟叔丁肾上腺素0.25 mg皮下注射）。成功率为50%～75%。对于持续的异常胎位或胎位，通常在孕 39 周或产妇分娩时进行剖腹产。

面先露或额先露

如为面先露，胎头过度仰神，其胎位决定于下颚的位置。如果下颚位于后方，胎头多数不能转动，不能经阴道分娩，需行剖宫产术。

额先露通常能自行转为顶先露或面先露。

枕后位

最常见的先露异常为枕后位。

胎儿颈部常呈一定程度的屈曲状态；使更大的胎头径线通过骨盆。

分娩的第二阶段可能会出现进展停止的情况。阴道手术助产 或者 剖腹产 通常是需要的。

胎先露的位置和部分

妊娠晚期，胎儿进入分娩的姿势。正常情况下，胎位为头先露，胎位为枕前（面向孕妇脊柱），面部和身体倾斜向一侧，颈部弯曲。

异常胎位包括面胎位、额胎位、臀胎位和肩胎位。枕后位（面向孕妇耻骨）比枕前位不太常见。

关键点

  • 如果胎儿处于枕后位，通常需要进行阴道手术分娩或剖宫产。

  • 臀先露时，先露部分无法使宫颈充分扩张，使随后娩出的胎头娩出困难，常压迫脐带。

  • 对于臀先露，通常在39周或分娩时进行剖宫产，但胎儿转至头先露有时在分娩前是成功的，通常在37或38周。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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