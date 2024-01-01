胎位、胎位和胎位（包括臀位）

胎位异常可能由于胎儿大小、胎儿异常、子宫结构异常、多胎妊娠或其他因素而发生。通过检查或超声波检查进行诊断。治疗方法为徒手转胎位、手术阴道助产或剖宫产。
描述胎儿与子宫、宫颈和母体骨盆关系的术语有
胎位： 胎儿位于母体骨盆入口处上方的部分；头顶（头）、面部、额头、臀位、肩部、脐带或复合部分（多个部分，例如肩部和手部）
胎位： 先露部位与解剖轴的关系；对于头位分娩，有枕前位、枕后位、枕横位等
胎位： 胎儿与子宫长轴的关系；纵向、倾斜或横向
正常的胎位是纵位，正常的胎位是头顶位，最常见的是枕前位。
胎儿胎位、胎位或胎位异常可能发生于
头盆不称（胎儿相对于骨盆入口过大）
某些先天性异常
子宫结构异常（如子宫肌瘤、子宫粘连）
多胎妊娠
这里讨论了几种常见的异常谎言或表现类型。
横位
胎儿横位，胎儿长轴与母亲长轴垂直或呈斜角，而非平行。横位常伴有肩先露，需要剖腹产。
臀先露
臀位分娩有多种类型。
单臀先露：胎儿髋部屈曲，膝部伸直（梭子鱼体位）。
完全臀先露：胎儿似乎是髋部和膝盖屈曲而坐。
单足或双足先露：胎儿的一条或两条腿完全伸直，位于臀部之前。
臀位展示的类型
臀位使分娩变得困难，主要是因为胎位楔形扩张能力较差。宫颈楔形扩张不良会导致宫颈扩张不完全，因为先露部分比随后的头部窄。头部（直径最大的部分）可能会在分娩过程中被困住。
如果可以在阴道口看到脐带，胎头可能会压迫脐带，尤其是在初产妇，没有先前使其盆底组织充分扩张的分娩经历。脐带压迫可造成胎儿缺氧。
臀先露的易感因素包括
如果经阴道分娩，臀先露可能增加风险
脐带脱垂
围产期死亡
最好在分娩前检测出胎位异常。在常规产前护理期间，临床医生会在妊娠晚期通过体格检查来评估胎位和胎位。还可以进行超声波检查。如果检测到臀位，外部头位倒转有时可以在分娩前（通常在 37 或 38 周）将胎儿移至头位。外倒转手法为轻轻地压迫母亲腹部使胎儿复位。使用短效的宫缩抑制剂对某些妇女可能有效（间羟叔丁肾上腺素0.25 mg皮下注射）。成功率为50%～75%。对于持续的异常胎位或胎位，通常在孕 39 周或产妇分娩时进行剖腹产。
面先露或额先露
如为面先露，胎头过度仰神，其胎位决定于下颚的位置。如果下颚位于后方，胎头多数不能转动，不能经阴道分娩，需行剖宫产术。
额先露通常能自行转为顶先露或面先露。
枕后位
关键点
如果胎儿处于枕后位，通常需要进行阴道手术分娩或剖宫产。
臀先露时，先露部分无法使宫颈充分扩张，使随后娩出的胎头娩出困难，常压迫脐带。
对于臀先露，通常在39周或分娩时进行剖宫产，但胎儿转至头先露有时在分娩前是成功的，通常在37或38周。