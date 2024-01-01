胎位、胎位和胎位（包括臀位）

臀位分娩有多种类型。

单臀先露 ：胎儿髋部屈曲，膝部伸直（梭子鱼体位）。

完全臀先露： 胎儿似乎是髋部和膝盖屈曲而坐。

单足或双足先露：胎儿的一条或两条腿完全伸直，位于臀部之前。

臀位展示的类型

臀位使分娩变得困难，主要是因为胎位楔形扩张能力较差。宫颈楔形扩张不良会导致宫颈扩张不完全，因为先露部分比随后的头部窄。头部（直径最大的部分）可能会在分娩过程中被困住。

如果可以在阴道口看到脐带，胎头可能会压迫脐带，尤其是在初产妇，没有先前使其盆底组织充分扩张的分娩经历。脐带压迫可造成胎儿缺氧。

如何在臀位演示中接生 视频

臀先露的易感因素包括

早产

多胎妊娠

子宫异常

胎儿畸形

如果经阴道分娩，臀先露可能增加风险

脐带脱垂

产伤

围产期死亡

最好在分娩前检测出胎位异常。在常规产前护理期间，临床医生会在妊娠晚期通过体格检查来评估胎位和胎位。还可以进行超声波检查。如果检测到臀位，外部头位倒转有时可以在分娩前（通常在 37 或 38 周）将胎儿移至头位。外倒转手法为轻轻地压迫母亲腹部使胎儿复位。使用短效的宫缩抑制剂对某些妇女可能有效（间羟叔丁肾上腺素0.25 mg皮下注射）。成功率为50%～75%。对于持续的异常胎位或胎位，通常在孕 39 周或产妇分娩时进行剖腹产。