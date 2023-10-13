怀疑肩难产，如果分娩肩部阻力过大，或者如这里所示，胎儿头部在分娩后缩回，请立即宣布。

在用于尝试实现阴道分娩的各种动作中，McRoberts 动作通常是第一种。尝试在助手过度弯曲并略微外展臀部的同时传递肩部。助手还应向胎头方向施加耻骨上压力。

对耻骨上区域施加压力。不要对子宫底施加压力，如图所示。宫底压力往往会增加肩部对耻骨的影响，并增加胎儿受伤的风险。

如果分娩不成功，请评估阴道口是否足够宽以容纳您的手以进行额外的操作。如果没有，请考虑会阴切开术，以便可以完成这些操作。

第一个这样的动作通常是旋转动作，试图移动肩部。将前肩或后肩向胎儿面部旋转。

另一种选择是输送后臂，如图所示。这需要将整个手插入阴道。为此，请握住您的手，拇指向内，就像戴上手镯一样。

请勿让拇指远离手指，如图所示。这种常见的错误会使整只手插入阴道变得困难或不可能。

将手伸入阴道，抓住手腕，弯曲肘部，将整个手臂向上移动到头顶上方。

如果旋转动作和手臂分娩无效或无法完成，请将母亲放在她的手和膝盖上进行分娩。这被称为加斯金动作。