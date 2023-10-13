肩难产时如何分娩
怀疑肩难产，如果分娩肩部阻力过大，或者如这里所示，胎儿头部在分娩后缩回，请立即宣布。
在用于尝试实现阴道分娩的各种动作中，McRoberts 动作通常是第一种。尝试在助手过度弯曲并略微外展臀部的同时传递肩部。助手还应向胎头方向施加耻骨上压力。
对耻骨上区域施加压力。不要对子宫底施加压力，如图所示。宫底压力往往会增加肩部对耻骨的影响，并增加胎儿受伤的风险。
如果分娩不成功，请评估阴道口是否足够宽以容纳您的手以进行额外的操作。如果没有，请考虑会阴切开术，以便可以完成这些操作。
第一个这样的动作通常是旋转动作，试图移动肩部。将前肩或后肩向胎儿面部旋转。
另一种选择是输送后臂，如图所示。这需要将整个手插入阴道。为此，请握住您的手，拇指向内，就像戴上手镯一样。
请勿让拇指远离手指，如图所示。这种常见的错误会使整只手插入阴道变得困难或不可能。
将手伸入阴道，抓住手腕，弯曲肘部，将整个手臂向上移动到头顶上方。
如果旋转动作和手臂分娩无效或无法完成，请将母亲放在她的手和膝盖上进行分娩。这被称为加斯金动作。
如果所有尝试均不成功，并且自分娩以来已超过 4 或 5 分钟，请考虑将胎儿放回腹部并立即进行剖宫产。减少收缩的药物，如特布他林，可能会有所帮助。
Procedure by Kate Leonard, MD, and Will Stone, MD, Walter Reed National Military Medical Center Residency in Obstetrics and Gynecology; and Shad Deering, COL, MD, Chair, Department of Obstetrics and Gynecology, Uniformed Services University.Assisted by Elizabeth N.Weissbrod, MA, CMI, Eric Wilson, 2LT, and Jamie Bradshaw at the Val G.Hemming Simulation Center at the Uniformed Services University