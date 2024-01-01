肩难产发生在尝试阴道分娩（第二产程 [用力]）期间，此时胎头娩出，但由于前肩在耻骨联合后方受到撞击或后肩被骶岬阻碍，分娩无法进行。这是产科急症，可能导致胎儿受伤或死亡或产妇受伤。
肩难产是一种产科急症，在阴道分娩（胎位头位）中发生率约为 0.2% 至 3.0%（1）。在产前护理期间应注意肩难产的危险因素，如果患者的风险增加，则应为潜在的肩难产做好准备。如果风险很高，计划剖腹产可能是合适的。
参考文献
1.Practice Bulletin No 178: Shoulder Dystocia.Obstetrics & Gynecology 129(5):p e123-e133, 2017.doi: 10.1097/AOG.0000000000002043
肩难产的危险因素
肩难产的症状和体征
肩难产的早期症状是第二产程延长，尤其是对于存在危险因素的胎儿。
如果怀疑胎儿过大（> 4000 克）且产程延长，产科团队应为潜在的肩难产做好准备。
肩难产的诊断
当胎头娩出但随后缩回产妇会阴（乌龟征）且尽管对胎头进行轻轻向下的牵引但前肩仍无法娩出时，可诊断为肩难产。
肩难产的治疗
向临床团队宣布发生肩难产，并根据需要呼叫额外的产科、儿科和麻醉科工作人员。
将怀孕的患者置于背部截石位。
执行操作（McRoberts、耻骨上加压、Wood 螺钉、Rubin、后肩或手臂的分娩）。
有时，故意折断胎儿的锁骨。
如果所有其他方法都失败了，则执行 Zavanelli 动作（将胎儿头部屈曲并放回到母体骨盆中，然后进行剖腹产）。
如果第二产程延长，可根据情况使用催产素来加速分娩。如果加速产程措施可恢复产程进展，有糖尿病孕妇胎儿体重<5000g或无糖尿病孕妇胎儿体重<4500g，可以安全地继续观察产程进展。患者还可以接受评估以确定是否阴道手术助产 （使用产钳或真空吸引器）是安全且合适的。然而，尝试使用产钳或真空吸引器来分娩过大的胎儿可能会导致并发症。
一旦发现肩难产，应召集其他人员到产房，依次采用不同的手法，使前肩脱离嵌顿：
孕妇大腿高度屈曲，增宽骨盆出口（McRobert手法），在耻骨上方施压，旋转、使前肩松动。避免在宫底部加压，以避免使情况恶化或造成子宫破裂。
产科医生将一只手伸入阴道后壁，压迫前肩或后肩，旋转胎儿使其向任何更容易分娩的位置（Wood旋转手法或Rubin手法）
产科医生将手伸入，使胎儿后肘屈曲，使臂部和手部通过胎儿胸前，使整个后肩娩出。
如果产科医生无法够到后臂，可以使用腋牵引（将手指放在腋后）来尝试分娩后肩。
可以在任何时候行会阴侧切以辅助这些手法。有时，如果其他动作无效，临床医生会帮助患者翻身并采取四肢着地的姿势（手膝着地；加斯金动作），尽管这被认为是最后的选择（1）。
这些手法增加肱骨和锁骨骨折的风险。有时故意向胎肺反方向折断锁骨，使前肩松解。
如果所有的手法均无效，产科医生屈曲胎头逆着胎儿分娩方向将其推入阴道或子宫（Zavanelli手法）；然后剖宫产分娩。在无法安全快速地进行剖腹产的情况下，可以考虑进行耻骨联合切开术（通过手术切开耻骨联合软骨来扩大骨盆出口）。该手术很少使用，因为它会导致产妇长期患病的高风险，包括产科瘘和尿失禁（2）。
管理参考
1.Lau SL, Sin WTA, Wong L, et al: A critical evaluation of the external and internal maneuvers for resolution of shoulder dystocia. Am J Obstet Gynecol Published online August 17, 2023.doi:10.1016/j.ajog.2023.01.016
2.Wilson A, Truchanowicz EG, Elmoghazy D, et al: Symphysiotomy for obstructed labour: a systematic review and meta-analysis. BJOG 123(9):1453-1461, 2016.doi:10.1111/1471-0528.14040
关键点
如果怀疑胎儿过大（> 4000 克），且产程延长，则应准备肩难产。
如果发生肩难产，请呼叫额外人员到产房。
依次尝试各种动作来脱离前肩。
如果这些操作不成功，则将胎头放回阴道或子宫并通过剖腹产分娩。