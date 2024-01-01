肩难产发生在尝试阴道分娩（第二产程 [用力]）期间，此时胎头娩出，但由于前肩在耻骨联合后方受到撞击或后肩被骶岬阻碍，分娩无法进行。这是产科急症，可能导致胎儿受伤或死亡或产妇受伤。

肩难产是一种产科急症，在阴道分娩（胎位头位）中发生率约为 0.2% 至 3.0%（1）。在产前护理期间应注意肩难产的危险因素，如果患者的风险增加，则应为潜在的肩难产做好准备。如果风险很高，计划剖腹产可能是合适的。

参考文献 1.Practice Bulletin No 178: Shoulder Dystocia.Obstetrics & Gynecology 129(5):p e123-e133, 2017.doi: 10.1097/AOG.0000000000002043

肩难产的危险因素 危险因素包括 巨大胎儿

产妇肥胖

糖尿病

前次妊娠肩难产

阴道手术助产

急产

产程延长 新生儿病率（如臂丛神经损伤和骨折）和死亡率增加。产妇发病率可能包括产后出血、会阴撕裂伤、括约肌损伤、耻骨联合分离和与腿部过度屈曲相关的股外侧皮神经病。 胎盆不称的诊断可通过产前检查估计盆腔大小，超声检查和产程延长来实现。

肩难产的症状和体征 肩难产的早期症状是第二产程延长，尤其是对于存在危险因素的胎儿。 如果怀疑胎儿过大（> 4000 克）且产程延长，产科团队应为潜在的肩难产做好准备。

肩难产的诊断 当胎头娩出但随后缩回产妇会阴（乌龟征）且尽管对胎头进行轻轻向下的牵引但前肩仍无法娩出时，可诊断为肩难产。