将设备放在可及的地方。

在鼓励母亲推动之前，先进行指检以确保子宫颈完全扩张。同时，感受胎儿的缝合线和囟门，以评估胎儿的位置，从而判断是否适合阴道分娩。

分娩前，戴上无菌手套，通常戴上长袍、口罩和眼罩。将患者位置摆正。背侧截石位是可取的，因为它允许将婴儿拉到母亲的平面以下，这通常在肩部分娩时完成。

虽然不是强制性的，但在臀部下方放置窗帘有助于保持清洁。将消毒液擦拭或倒在会阴上。

现在鼓励母亲在宫缩时用力推动排便。鼓励母亲在宫缩之间休息。如果硬膜外麻醉使母亲感觉不到宫缩，助手可以感觉到子宫或进行子宫测量来识别它们。最终，会阴隆起，阴道口扩大，露出胎头。

在胎冠之前，即阴道口以最大直径围绕胎儿头部的点，轻轻按压头部。这种压力有助于保持平稳、可控的分娩速度，从而降低会阴撕裂的风险。它还有助于胎头清除耻骨联合。在常规分娩过程中尽可能避免会阴切开术。

随着进一步下降，随着头部开始伸展，将毛巾手放在会阴部并向上按压以使婴儿的枕骨靠近耻骨联合，并支撑会阴部。用另一只手施加反压以帮助控制头部伸展。

然后婴儿的头部被分娩并略微伸展。在脖子上滑动手指以检测任何颈索。应将颈索拉出并越过枕骨。头部分娩后枕骨自发向外旋转（这称为恢复）。

调整身体姿势，双手舒适地抓住下颌。然后向下拉。当前肩从耻骨联合下方释放时停止拉动。确保立即宣布胎儿肩部分娩的任何异常障碍，以便立即开始肩部难产的准备工作。交付前肩后，向上拉以交付后肩。开始注射催产素。

接下来，用前手支撑头部，用后手支撑婴儿的身体、母体会阴或两者。身体通常在后肩后自发分娩。