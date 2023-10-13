如何进行自然阴道分娩
将设备放在可及的地方。
在鼓励母亲推动之前，先进行指检以确保子宫颈完全扩张。同时，感受胎儿的缝合线和囟门，以评估胎儿的位置，从而判断是否适合阴道分娩。
分娩前，戴上无菌手套，通常戴上长袍、口罩和眼罩。将患者位置摆正。背侧截石位是可取的，因为它允许将婴儿拉到母亲的平面以下，这通常在肩部分娩时完成。
虽然不是强制性的，但在臀部下方放置窗帘有助于保持清洁。将消毒液擦拭或倒在会阴上。
现在鼓励母亲在宫缩时用力推动排便。鼓励母亲在宫缩之间休息。如果硬膜外麻醉使母亲感觉不到宫缩，助手可以感觉到子宫或进行子宫测量来识别它们。最终，会阴隆起，阴道口扩大，露出胎头。
在胎冠之前，即阴道口以最大直径围绕胎儿头部的点，轻轻按压头部。这种压力有助于保持平稳、可控的分娩速度，从而降低会阴撕裂的风险。它还有助于胎头清除耻骨联合。在常规分娩过程中尽可能避免会阴切开术。
随着进一步下降，随着头部开始伸展，将毛巾手放在会阴部并向上按压以使婴儿的枕骨靠近耻骨联合，并支撑会阴部。用另一只手施加反压以帮助控制头部伸展。
然后婴儿的头部被分娩并略微伸展。在脖子上滑动手指以检测任何颈索。应将颈索拉出并越过枕骨。头部分娩后枕骨自发向外旋转（这称为恢复）。
调整身体姿势，双手舒适地抓住下颌。然后向下拉。当前肩从耻骨联合下方释放时停止拉动。确保立即宣布胎儿肩部分娩的任何异常障碍，以便立即开始肩部难产的准备工作。交付前肩后，向上拉以交付后肩。开始注射催产素。
接下来，用前手支撑头部，用后手支撑婴儿的身体、母体会阴或两者。身体通常在后肩后自发分娩。
将 1 个夹子放在离脐约 4 到 5 cm 处，沿远离脐的方向剥去脐带，然后在第一个夹子的远端放置第二个夹子。剪断 2 个夹子之间的电线。一旦进入气道，球吸嘴，然后是鼻子。但是不要延迟将痛苦的胎儿送去吸吮。如果婴儿在会阴处自发地哭泣并且没有排出胎便，请刺激婴儿——例如，通过摩擦头皮和腹部。
Procedure by Will Stone, MD, and Kate Leonard, MD, Walter Reed National Military Medical Center Residency in Obstetrics and Gynecology; and Shad Deering, COL, MD, Chair, Department of Obstetrics and Gynecology, Uniformed Services University.Assisted by Elizabeth N.Weissbrod, MA, CMI, Eric Wilson, 2LT, and Jamie Bradshaw at the Val G.Hemming Simulation Center at the Uniformed Services University