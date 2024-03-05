在分娩的第二阶段，通过阴道检查来确定胎儿头部的位置和先露高度；头部通常是先露部分。患者用力推挤，直到胎儿露出头顶，即胎儿头部（或其他先露部位）露出，且在宫缩间不后退，并牢固地贴在阴道口（见图 Vertex 分娩事件的发生顺序）。

为了最大限度地减少分娩过程中产妇会阴损伤，临床医生（或其他助产士）通过与患者沟通何时用力、何时暂停来控制头部分娩的速度。临床医生将手放在胎儿头部和母亲的会阴上以提供支撑并引导分娩。

如何进行自然阴道分娩 视频

头先露分娩的分娩机制

产钳或真空吸引器 用于辅助阴道分娩

第二产程可能会延长（例如，因为母亲太疲劳而无法充分用力，或者因为区域性硬膜外麻醉抑制了有力的用力），或者由于胎儿窘迫，必须迅速分娩。

女性患有心脏病等疾病，第二产程应避免推搡。

产钳和胎头吸引器应用指征基本相同：

这两个操作都有风险。第三和第四度会阴撕裂（1）和肛门括约肌损伤（2）在用产钳后比胎头吸引器后更常见。产钳的其他胎儿风险包括面部撕裂和面神经麻痹，角膜擦伤，外眼外伤，颅骨骨折和颅内出血（3, 4)。

胎头吸引器的胎儿风险包括头皮裂伤，头颅血肿形成，以及下睑内或颅内出血;已报道视网膜出血和高胆红素血症的增加率。

一个 会阴切开术 对于大多数阴道分娩来说，这不是常规做法；通常是为了避免肛门括约肌受伤，如果预计会发生三度或四度裂伤（例如产钳分娩、胎儿巨大症）或需要加快分娩（例如， 肩难产、胎儿心动过缓）。会阴切开术的风险包括出血、伤口愈合不良、后续分娩时重复受伤、盆底功能障碍、性交困难和瘘管形成。

会阴侧切术是指从阴阜中点开始，向两侧以45至60° 角度进行侧向切割的手术切口。会阴正中切开术是指从阴阜中点直接向下朝直肠方向进行的切口。内外会阴切开术延伸和造成肛门括约肌损伤（三度或四度会阴损伤）的风险较小，但比正中会阴切开术更难修复。会阴切开术后应通过直肠检查来评估括约肌的完整性。

因为有直肠阴道瘘可能，故不建议外阴直肠切开术（有目的地切入直肠）。

会阴切开术的一个潜在并发症是切口延伸至括约肌或直肠形成裂伤。

约35％的女性会阴切开术后存在性交困难（5） (参见 妊娠相关和产后性功能障碍).

会阴侧切 图片

头部娩出后，应检查有无脐带绕颈。如果是这样，临床医生应尝试将脐带从颈部滑出并穿过头部；如果无法通过这种方式快速取出脐带，可夹住并剪断脐带。

如何修复外阴切开术 视频

头部娩出后，婴儿的身体发生旋转使肩部呈前后位置；在胎头上方轻轻加压向下，使前肩在耻骨联合下娩出。轻轻托起胎头，后肩从会阴上方滑出，身体的其他部分随之轻易娩出。用吸引球吸去鼻、口、咽部的黏液和羊水，帮助胎儿开始建立呼吸。 如果适当牵引和孕妇娩不出前肩，临床医师应该向产妇说明下一步必须做什么，并开始采取肩难产应对措施分娩。

双重钳夹脐带，在中间断开，于距脐带根部2到3cm处以塑料夹子夹扎。 如果疑有胎儿或新生儿窘迫，可将一段脐带用2把钳子夹紧，以便进行动脉血气分析。 动脉pH值 > 7.15~7.20是正常的。

建议将脐带夹紧时间延迟30~60秒，以增加铁的储存量，有助于：

早产儿延迟夹持脐带的另一种方法是脐带挤压，这涉及在夹持脐带之前抓住并挤压脐带将血液推向婴儿。但是，支持或反对脐带挤压的证据不足。

婴儿彻底干燥后放在母亲腹部，如果需要复苏，放在温暖的复苏摇篮里。