自然阴道分娩的管理需要监测母亲和胎儿的安全。应配备适当的临床人员和设备。患者可以由其伴侣或其他支持人员或助产士陪同。
胎儿娩出
在分娩的第二阶段，通过阴道检查来确定胎儿头部的位置和先露高度；头部通常是先露部分。患者用力推挤，直到胎儿露出头顶，即胎儿头部（或其他先露部位）露出，且在宫缩间不后退，并牢固地贴在阴道口（见图 Vertex 分娩事件的发生顺序）。
为了最大限度地减少分娩过程中产妇会阴损伤，临床医生（或其他助产士）通过与患者沟通何时用力、何时暂停来控制头部分娩的速度。临床医生将手放在胎儿头部和母亲的会阴上以提供支撑并引导分娩。
头先露分娩的分娩机制
产钳或真空吸引器 用于辅助阴道分娩
第二产程可能会延长（例如，因为母亲太疲劳而无法充分用力，或者因为区域性硬膜外麻醉抑制了有力的用力），或者由于胎儿窘迫，必须迅速分娩。
女性患有心脏病等疾病，第二产程应避免推搡。
产钳和胎头吸引器应用指征基本相同：
这两个操作都有风险。第三和第四度会阴撕裂（1）和肛门括约肌损伤（2）在用产钳后比胎头吸引器后更常见。产钳的其他胎儿风险包括面部撕裂和面神经麻痹，角膜擦伤，外眼外伤，颅骨骨折和颅内出血（3, 4)。
胎头吸引器的胎儿风险包括头皮裂伤，头颅血肿形成，以及下睑内或颅内出血;已报道视网膜出血和高胆红素血症的增加率。
一个 会阴切开术 对于大多数阴道分娩来说，这不是常规做法；通常是为了避免肛门括约肌受伤，如果预计会发生三度或四度裂伤（例如产钳分娩、胎儿巨大症）或需要加快分娩（例如， 肩难产、胎儿心动过缓）。会阴切开术的风险包括出血、伤口愈合不良、后续分娩时重复受伤、盆底功能障碍、性交困难和瘘管形成。
会阴侧切术是指从阴阜中点开始，向两侧以45至60° 角度进行侧向切割的手术切口。会阴正中切开术是指从阴阜中点直接向下朝直肠方向进行的切口。内外会阴切开术延伸和造成肛门括约肌损伤（三度或四度会阴损伤）的风险较小，但比正中会阴切开术更难修复。会阴切开术后应通过直肠检查来评估括约肌的完整性。
因为有直肠阴道瘘可能，故不建议外阴直肠切开术（有目的地切入直肠）。
会阴切开术的一个潜在并发症是切口延伸至括约肌或直肠形成裂伤。
约35％的女性会阴切开术后存在性交困难（5） (参见 妊娠相关和产后性功能障碍).
头部娩出后，应检查有无脐带绕颈。如果是这样，临床医生应尝试将脐带从颈部滑出并穿过头部；如果无法通过这种方式快速取出脐带，可夹住并剪断脐带。
头部娩出后，婴儿的身体发生旋转使肩部呈前后位置；在胎头上方轻轻加压向下，使前肩在耻骨联合下娩出。轻轻托起胎头，后肩从会阴上方滑出，身体的其他部分随之轻易娩出。用吸引球吸去鼻、口、咽部的黏液和羊水，帮助胎儿开始建立呼吸。 如果适当牵引和孕妇娩不出前肩，临床医师应该向产妇说明下一步必须做什么，并开始采取肩难产应对措施分娩。
双重钳夹脐带，在中间断开，于距脐带根部2到3cm处以塑料夹子夹扎。 如果疑有胎儿或新生儿窘迫，可将一段脐带用2把钳子夹紧，以便进行动脉血气分析。 动脉pH值 > 7.15~7.20是正常的。
建议将脐带夹紧时间延迟30~60秒，以增加铁的储存量，有助于：
对于所有婴儿：可能有益于发育
对于早产儿：改善过渡循环，降低坏死性小肠结肠炎和脑室出血的风险（但需要光疗的风险稍有增加）
早产儿延迟夹持脐带的另一种方法是脐带挤压，这涉及在夹持脐带之前抓住并挤压脐带将血液推向婴儿。但是，支持或反对脐带挤压的证据不足。
婴儿彻底干燥后放在母亲腹部，如果需要复苏，放在温暖的复苏摇篮里。
胎儿分娩参考文献
1.Cargill YM, MacKinnon CJ, Arsenault MY, et al: Guidelines for operative vaginal birth.J Obstet Gynaecol Can 26 (8):747–761, 2004.https://doi.org/10.1016/S1701-2163(16)30647-8
2.Fitzpatrick M, Behan M, O'Connell PR, et al: Randomised clinical trial to assess anal sphincter function following forceps or vacuum assisted vaginal delivery.BJOG 110 (4):424–429, 2003.doi: 10.1046/j.1471-0528.2003.02173.x
3.Towner D, Castro MA, Eby-Wilkens E, et al: Effect of mode of delivery in nulliparous women on neonatal intracranial injury.N Engl J Med 341 (23):1709–1714, 1999.doi: 10.1056/NEJM199912023412301
4.Walsh CA, Robson M, McAuliffe FM: Mode of delivery at term and adverse neonatal outcomes.Obstet Gynecol 121(1):122–128, 2013.doi: 10.1097/AOG.0b013e3182749ac9
5.Bex PJ, Hofmeyr GJ: Perineal management during childbirth and subsequent dyspareunia.Clin Exp Obstet Gynecol 14 (2):97–100, 1987.
胎盘的娩出
积极管理第三产程可降低产后出血风险，后者是产妇发病率和死亡率的主要原因。 主动管理包括在胎儿娩出后立即给产妇使用一种促宫缩药物，如催产素。 宫缩药物有助于子宫收缩，减少子宫收缩乏力引起的出血，这是产后出血的最常见原因。 催产素可以10单位肌注，或以20单位加入1000mL生理盐水，以125mL/h的速度的滴注。缩宫素可能会引起心律失常，不能静脉大剂量注射。
胎儿娩出后，予吸氧，同时医务人员轻轻牵拉脐带，将一只手轻轻放在腹壁宫底部位了解宫缩情况；胎盘剥离通常发生在第一或第二次宫缩时，剥离的胎盘后方常有一阵鲜血从阴道流出。孕妇下屏可以帮助胎盘娩出。如果胎盘不能娩出并且有大量出血，将手放在腹壁上，使劲下压子宫，使胎盘排出；只有子宫壁够结实时才可以这样操作，否则腹部加压可使松软的子宫内翻。如果胎盘还是不能排出，拉紧脐带，一手放在腹壁上（于头端）推子宫，使其离开胎盘；避免牵拉脐带以免造成子宫内翻。
胎儿娩出后45~60分钟胎盘还未娩出的，需要人工剥离胎盘；适当的麻醉是需要的。对于人工剥离胎盘，医务人员将整个手伸入宫腔内，将胎盘从其附着处剥离，然后拉出。 这种情况下，应注意有无胎盘异常附着（胎盘粘连）。
检查胎盘是否完整，部分胎盘残留于子宫内会引起出血和感染。如果胎盘不完整，需要徒手探查宫腔。但宫腔探查会引起不适，不提倡作为常规。