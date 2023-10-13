洗必泰拭子用于右前胸壁的无菌准备。我们使用拭子来回涂抹以准备大面积的前胸壁和右肩。

现在我们在该区域铺上无菌布。这张无菌盖布覆盖了整个床。

现在我们使用无菌盐水冲洗三腔导管的所有三个端口。我们将三腔导管上的正常帽换为无针帽。我们将三腔导管的白色端口和蓝色端口上换上无针帽。我们不打算在棕色端口上使用无针帽，这是三腔导管的远端端口，因为导线最终将从此端口出来。

当我们冲洗棕色端口时，如此处所示，我们必须在取下注射器之前夹住管路。

我们现在要准备好需要的所有设备，包括一根导引针、无菌线、手术刀和扩张器，这些设备放在我们可以很容易拿到的位置。导线的 J 曲线将指向心脏，在锁骨下线中心脏指向脚，如右侧和左侧所示。

现在我们要准备 1% 的利多卡因，用于皮肤和锁骨骨膜的局部麻醉。

所有这些装有无菌液体的注射器都必须在无菌区贴上标签。无菌盐水冲洗被预先标记为氯化钠，但 1% 利多卡因注射器未标记，因此，这些无菌标签可用于标记 1% 利多卡因注射器，如此处所示。

现在我们用双手来识别锁骨的曲线，这是进行锁骨下线放置时必须识别的主要标志。一旦您确定了锁骨的曲线，您将使插入部位从锁骨的曲线朝向三角胸肌间沟移动一厘米。在插入部位，我们使用 1% 的利多卡因进行局部麻醉，如此处所示。我们还深深地插入直到我们可以沿着轨道麻醉锁骨的骨膜。

现在我们将引导针插入锁骨下方，使针尽可能平行于地面。我们将食指放在胸骨切口处，并使用没有持注射器的手的拇指帮助引导锁骨下的针插入食指和胸骨切口的顶部，直到我们看到静脉血的闪光。然后我们将引导针向前推进大约两毫米。然后当我们看到非[听不清]血液时取下注射器，我们现在可以将导线穿过针头，直到到达导线的 20 厘米处。

现在，小心地控制导线，将针从导线上取下。我们正在用手术刀切开皮肤。现在我们正在通过导线推进扩张器，以扩张穿过皮肤、皮下组织并进入锁骨下静脉的管道。我们通过扭转动作推进扩张器，直到扩张器位于锁骨下线放置的扩张器中心。

现在我们正在移除扩张器并保持对导线的控制。我们现在正在导线上插入导管。导线将从导管的棕色端口出来。在棕色端口之外的蒸馏末端抓住导线，然后将导管推进到适当的插入深度，在右锁骨下线距皮肤15厘米的深度。对于左锁骨下线，您将导管推进到距离皮肤处约 17 厘米处。

现在我们将导线从导管中取出，直接进入导线鞘中。在执行此操作时，您需要控制导管以确保在取出导线时导管不会被拉出。

现在我们要将最后一个无针帽插入棕色端口。我们将血液抽到棕色的端口，直到你能在装有无菌盐水的注射器中看到它。然后用盐水冲洗端口。

现在蓝色端口和白色端口将被冲洗，您只需抽出盐水，直到在蓝色端口和白色端口的管路中看到一点血。然后冲洗盐水以清除血液。

现在，我们在距离插入部位大约两厘米处使用一个白色和蓝色的中心线夹，这样我们就可以在四个位置将中心线固定到皮肤上。我们用1%利多卡因麻醉这四个地方的皮肤。

现在我们使用Biopatch，这是一种浸渍洗必泰的贴片，贴片的蓝色面朝向插入部位上方的天花板。这降低了中心线相关血流感染的风险。

我们使用带有弯曲针头的针头驱动器将中心线缝合在这四个位置。此处使用器械打结来固定缝合。

一旦所有这四个部位都缝合到位，我们就可以使用无菌闭塞敷料处理插入部位的口，包括Biopatch。然后无菌封闭敷料的缺口将穿过中心线的三个端口。