皮下周围静脉置管可以满足大多数的静脉补液和用药需求。如果难以盲目经皮穿刺置管，超声引导通常可成功置管。 当经皮导管插入不可行时，静脉切开用于少数情况下。上臂头静脉和踝部大隐静脉是常用的切开部位。然而，随着外周中心静脉导管（PICC）和骨内通路技术在成人和儿童病人中的普及，静脉切开已很少使用。

有关如何进行外周静脉导管插入术的分步说明，请参阅 如何做外周静脉插管 和 如何在超声引导下进行外周静脉插管。

如何在超声引导下进行外周静脉置管 视频

如何插入外周静脉置管 视频

置管时遵守严格的无菌操作，置管后72小时内及时更换或拔除导管，这些可以减少常见的置管并发症（如局部感染、静脉血栓形成、血栓性静脉炎和液体外渗）。