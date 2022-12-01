建立血管通路的方法很多。
周围静脉置管
皮下周围静脉置管可以满足大多数的静脉补液和用药需求。如果难以盲目经皮穿刺置管，超声引导通常可成功置管。 当经皮导管插入不可行时，静脉切开用于少数情况下。上臂头静脉和踝部大隐静脉是常用的切开部位。然而，随着外周中心静脉导管（PICC）和骨内通路技术在成人和儿童病人中的普及，静脉切开已很少使用。
有关如何进行外周静脉导管插入术的分步说明，请参阅 如何做外周静脉插管 和 如何在超声引导下进行外周静脉插管。
置管时遵守严格的无菌操作，置管后72小时内及时更换或拔除导管，这些可以减少常见的置管并发症（如局部感染、静脉血栓形成、血栓性静脉炎和液体外渗）。
中心静脉置管
当患者需要保持长期、安全的血管通路（如使用抗生素、化疗或全胃肠外营养），或者患者外周静脉通路条件差，则需要放置中心静脉导管（CVC）。 中心静脉导管可用于输注高浓度溶液或对周围静脉有刺激的液体，也可用于监测中心静脉压（CVP）。
颈静脉、锁骨下静脉、股静脉和上臂外周静脉（PICC导管）是中心静脉置管的常用血管。虽然导管和穿刺点的选择通常由个体特征决定，但是颈静脉CVC或PICC管通常优于锁骨下静脉CVC（出血和气胸的风险更高）或股静脉CVC（感染风险更高）。心脏骤停时，心肺复苏（CPR）会使胸腔内压增高，妨碍经股静脉CVC输注的药物和补液进入横隔以上部位的循环。鉴于此，一般选择锁骨下或颈内静脉穿刺。
超声引导下放置颈内静脉导管和PICC管现在是标准的操作流程，可以减少并发症的发生。CVC置管前应该纠正凝血功能异常。若未校正，不能选择锁骨下静脉穿刺，因为该穿刺位点无法观察出血情况，也不能压迫止血。
© 2017 Elliot K.Fishman, MD.
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锁骨下静脉穿刺
图示锁骨下静脉穿刺（锁骨下入路）时手的位置。
中心静脉置管的并发症
CVCs可引起许多并发症(见表与中心静脉置管相关的并发症）中心静脉置管的气胸发生率约1%。房性或室性心律失常多见于导管插入时，有自限性，当导引钢丝或导管从心内撤出时会逐步消失。若无全身感染表现，导管细菌定植的发生率高达35%，而真正的脓毒症为2%～8%。导管相关的静脉血栓形成是一种日益重视的并发症，好发于上肢。导管误入动脉需要外科修补的情况很少发生。当导管插至血管外时，可引起i胸腔积液和纵隔积液。导管相关性三尖瓣损伤、细菌性心内膜炎、气泡栓塞和导管栓塞较少发生。
中心静脉导管应该尽早拔除，以减少发生静脉血栓和导管相关性感染的危险。皮肤进入部位必须每天清洁并检查是否有局部感染； 如果发生局部或全身感染，必须更换导管。 一些临床医生认为，对于仍保持发热的败血症患者，定期（如每5至7天）更换CVC导管是有益的。 这种方法可以减少导管细菌定植的风险。
（也可参考Guidelines for Prevention of Intravascular Catheter-Related InfectionsCDC网站上的 。）
中线外周导管插入术
中线导管 (MC) 长 8 至 20 厘米，有单腔或双腔，置于非优势臂外周，肘前窝上方或下方 1.5 厘米处，进入贵要静脉、头静脉或肱静脉。尽管 MC 的放置需要使用改良的 Seldinger 技术和超声引导，但 MC 不被视为中心静脉导管，因为尖端位于腋静脉或腋静脉下方。因此，不需要对 MC 尖端的正确放置进行 X 射线确认。
使用 MC 的标准：
预计需要中长期静脉治疗的患者
需要多次针刺尝试或抽血的静脉通路不良的患者
患者可能需要经常抽血来监测他们的病情
已发现 MC 的静脉炎发生率低于外周导管，感染率低于中心静脉导管（1)。
动脉置管
无创血压监测仪的使用减少了仅以血压监测为目的的动脉置管。 但是，对需要连续监测血压和频繁抽取动脉血气的不稳定患者，动脉置管依然有益。适应症包括顽固性休克和呼吸衰竭。动脉导管测量的血压常稍高于无创血压计的测量值。初始导管置入时，测量点越靠近远心端，收缩压和脉压最高测量值越高，而舒张压和平均动脉压测量值越低。血管钙化、动脉硬化、近端堵塞、肢体位置都能影响有创动脉血压测量值。
有关如何进行动脉导管插入术的分步说明，请参阅 如何做桡动脉插管 和 如何在超声引导下进行桡动脉插管。
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动脉导管术的并发症
在所有部位，并发症包括出血、感染、血栓形成、内膜剥离和远端栓塞。当有局部或全身感染征象时，应拔除导管。
桡动脉置管并发症主要有因血栓形成或栓塞所致的手部和前臂缺血、内膜动脉瘤及放置导管处血管痉挛。留置的导管动脉口径小（女性血栓形成发生率高的原因）或留置时间长，则动脉血栓发生的风险较高。堵塞的动脉在拔除导管后大多能再通。
股动脉置管并发症包括插入导引钢丝时发生动脉栓塞。血栓形成和肢体远端缺血的发生率较桡动脉置管低。
血肿作为腋动脉置管的并发症并不多见，但需及时处理，防止臂丛神经受压致周围神经不可逆损伤。冲洗腋动脉导管可能带入气体和血凝块。为了避免栓塞所致的神经后遗症，临床医生常选取左腋动脉置管（左腋动脉分支与右腋动脉分支相比离颈动脉较远）。
导管参考
Alexandrou E, Ramjan L, Spencer T, et al: The use of midline catheters in the adult acute care setting – clinical implications and recommendations for practice.JAVA 16:35–41, 2011.
经骨髓腔输液
任何静脉常规用的液体或药物（包括血制品）可经长骨穿刺进行髓腔内给药，液体进入中央循环的速度和静脉给药相似。这一技术在儿科更常用。一方面，婴儿和儿童的骨皮质较薄容易穿透；另一方面，在发生休克或者心脏停搏的时候，他们的外周静脉和中心静脉通路都很难建立。 现在，随着一些特定设备（如，加压穿刺装置，钻孔装置）的普及，该技术也可用于年长的患者，常用的穿刺点包括胸骨、胫骨近端和肱骨。 因此，成人骨髓腔内灌注越来越普遍。
有关如何进行骨内插管的分步说明，请参见 如何手动和使用电钻进行骨内插管。
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骨髓腔（IO）穿刺针插入
用食指和拇指夹住胫骨近端保持稳定，不要把手直接放在穿刺位点的后方（避免刺到自己），可以把毛巾放在膝后起支撑作用。用手掌握住针，引导穿刺点稍稍远离关节腔和骨骺板生长区。使用适当的力量旋转送入穿刺针，当有突破感时提示已穿破骨皮质，立刻停止进针。有些穿刺针带有塑料保护套管，调整套管和针头的距离可以防止过度穿刺、甚至穿透。