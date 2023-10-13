洗必泰拭子用于准备右侧腹股沟区域的皮肤。我们使用广泛的准备来准备右中心静脉导管插入。准备干燥后，我们将放置一个广泛的无菌屏障。无菌布单应覆盖整个下半身，包括患者和操作者之间的床。我们现在使用无菌保护套抓住顶部涂有非无菌超声凝胶的超声探头。您抓住超声探头，然后小心地将无菌护套拉到探头上，这样您就可以使用无菌探头进行实时超声检查。

现在我们要准备导管。我们将无针帽连接在导管的蓝色和白色端口上，然后使用无菌盐水冲洗每个端口。现在我们正在冲洗盖有无针帽的白色和蓝色端口。导丝将从远端棕色端口出来，所以我们没有连接无菌帽。但是在我们需要在冲洗端口后，取下生理盐水注射器之前夹住导管。

现在，我们在1% 的利多卡因上无菌标签，以便所有注射器都有无菌标识。然后在皮肤上使用无菌超声凝胶，现在我们正在横向观察右侧股动脉和股静脉。股动脉位于左上侧。通过按压，您可以看到右股静脉受压，但是右股动脉相对表浅，左侧不受压。我们使用 1% 的利多卡因对皮肤和下面的软组织进行局部麻醉。

现在，我们将以大约45度的角度引入一根穿刺针，插入距离探头相同的深度，因为静脉距离探头较深。我们正在插入，这样我们就可以逐渐看到针头进入静脉，现在有静脉血回流。我们将抓住针毂并抽出注射器以确认它是非动脉血。现在我们要把无菌线穿过护套和针头。我们将探头旋转到纵向方向，我们可以看到当导丝穿过针时，导丝正在穿入静脉。

在股骨位置，导丝甚至可以推进 30 厘米深。现在护套被移除，电线被留在原处。千万不要松开电线，因为它会栓塞并穿过静脉。针现在被撤回，将导线留在原位，您仍然可以在超声图像上看到导丝在静脉中。现在可以放下探头，用无菌纱布清楚地识别插入部位，然后可以用手术刀在导丝上划破皮肤。现在将扩张器插入导线上，并在扩张器的另一侧抓住导线。扩张器以扭转运动推进以扩张穿过皮下组织并进入股静脉的导管。

现在取出扩张器，将导线留在原位。然后将导线穿过中心静脉导管，直到您可以抓住导管棕色端口或远端端口的另一端的导线。现在将导线抓住导管远端，然后将导管一直推进到导管末端。现在，导丝被撤回到其无菌鞘中，并完全退出体外。一旦导丝完全拔出，棕色端口就会被夹住。

现在我们将最后一个无针帽插入棕色端口然后将其松开。将血液抽入注射器，然后冲洗整个管路，注意不要将任何空气注入端口。现在用无菌盐水冲洗中心静脉导管的白色和蓝色端口。现在，使用局部麻醉来麻醉中心静脉导管附近的皮肤，在插入部位置入生物贴片，蓝色侧朝向天花板。这是一种浸有洗必泰的贴片，可最大限度地降低导管相关血流感染的风险。