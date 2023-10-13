这里我们用洗必泰拭子做准备，我们正在做一个完全无菌的盖布。请注意，我们在此过程中使用了一个很宽的无菌盖布，就像我们在做中心线时所做的那样。这是一个穿过超声探头的无菌护套。探针已预先涂有非无菌凝胶，该凝胶在套入无菌护套之前涂抹在探针上。我们正在干燥百分之一的无菌利多卡因。在这里，我们将无菌橡皮筋套在探头护套上以固定探头，并使用无菌超声波凝胶。这是1%利多卡因用于局部麻醉

我们首先在横向平面上识别桡动脉，当它位于超声屏幕的中心时，我们慢慢地将探头旋转到纵向平面上，这样我们就可以在纵向平面上看到桡动脉随着桡动脉在纵向平面上的可视化，我们现在插入桡动脉针，该针现在正在以进入桡动脉的平面技术可视化，直到我们看到闪光。我们现在将导线插入针头上方或通过针头，然后以旋转运动将导管推进导线上。我们将在导管下面使用一些纱布，然后使用一个4 x 4的无菌纱布来抓住通向动脉线的管道。这样你就不会弄脏无菌手套了。我们正在将动脉导管拧到导管上。