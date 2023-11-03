看法 进行患者培训
跟腱后滑囊炎是由于鞋压迫造成，局限于鞋后跟顶部位于皮肤和跟腱之间的滑囊炎症。诊断是基于临床的。通过改变穿鞋习惯来治疗。
(参见足和踝部疾病概述。）
跟腱后滑囊炎主要发生于年轻女性。穿高跟鞋是一危险因素。跟骨处有骨性突出（Haglund畸形）是另一危险因素。如果反复被鞋挤压这种畸形就有可能形成滑囊畸形。
跟腱后滑囊炎的症状和体征
好发生于鞋后跟的顶点。早期症状可能仅限于红斑、疼痛和发热。随后，表面皮肤被侵蚀。几个月或更长时间后，出现波动性的、触痛的囊性结节，直径1～3cm。它是红斑或肤色的。在慢性病人中，滑囊会发生纤维化和钙化。
跟腱后滑囊炎的诊断
症状和一个小的，柔软的，皮肤颜色或红斑结节
出现小的、触痛的、皮肤颜色的或红斑性结节，症状符合后跟腱滑囊炎。较为罕见的是跟腱黄瘤，会在鞋后跟顶部出现，但可能会变成粉红色并且无症状。跟腱附着病主要在肌腱附着点引起疼痛，但也可能在后跟顶部边缘造成疼痛。无软组织病变可用来鉴别肌腱端病。
如何检查足部
如何检查脚踝
跟腱后滑囊炎的治疗
改变鞋具
对于后跟腱滑囊炎患者来说，合适的低跟鞋是必不可少的。可能需要泡沫橡胶或毛毡脚跟垫来抬高脚跟足够高以便滑囊不会接触鞋跟顶部。建议使用保护性的胶状护具，包绕在滑囊周围，或穿没有鞋面的鞋直到炎症消退。足矫正器能够加强后足稳定性，有助于减轻步行时跟骨后方的刺激性运动。
热敷或冷敷、非甾体类抗炎药（NSAIDs）以及滑囊内局部注射封闭麻醉剂/皮质类固醇激素可以暂时缓解症状；但应该避免注射在跟腱内（见使用皮质类固醇注射剂的注意事项）。少数情况下，为减少对软组织的撞击，有必要时行手术切除一部分跟腱前骨质。