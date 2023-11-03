跟腱后滑囊炎是由于鞋压迫造成，局限于鞋后跟顶部位于皮肤和跟腱之间的滑囊炎症。诊断是基于临床的。通过改变穿鞋习惯来治疗。

(参见足和踝部疾病概述。）

跟腱后滑囊炎主要发生于年轻女性。穿高跟鞋是一危险因素。跟骨处有骨性突出（Haglund畸形）是另一危险因素。如果反复被鞋挤压这种畸形就有可能形成滑囊畸形。

跟腱后滑囊炎的症状和体征 好发生于鞋后跟的顶点。早期症状可能仅限于红斑、疼痛和发热。随后，表面皮肤被侵蚀。几个月或更长时间后，出现波动性的、触痛的囊性结节，直径1～3cm。它是红斑或肤色的。在慢性病人中，滑囊会发生纤维化和钙化。

跟腱后滑囊炎的诊断 症状和一个小的，柔软的，皮肤颜色或红斑结节 出现小的、触痛的、皮肤颜色的或红斑性结节，症状符合后跟腱滑囊炎。较为罕见的是跟腱黄瘤，会在鞋后跟顶部出现，但可能会变成粉红色并且无症状。跟腱附着病主要在肌腱附着点引起疼痛，但也可能在后跟顶部边缘造成疼痛。无软组织病变可用来鉴别肌腱端病。 如何检查足部 视频 如何检查脚踝 视频