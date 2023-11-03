绝大多数足部问题是由于关节内外结构的解剖或功能异常引起的（见图足骨）。系统性疾病引起足部问题则相对少见（见表全身性疾病的足部表现）。

足 3D 模型

对于糖尿病和/或外周动脉疾病患者，应每年至少进行两次足部仔细检查，评估血管充分性和神经完整性。而患者本人至少每日一次足部检查。

脚也是肌肉骨骼疼痛的常见部位， 压力和摩擦损伤，以及感染 菌, 细菌， 和 病毒。

另见表各解剖部位的常见足踝疾病和表根据位置与足跟疼痛相关的疾病。

足部各骨

如何检查足部 视频