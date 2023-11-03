看法 进行患者培训
绝大多数足部问题是由于关节内外结构的解剖或功能异常引起的（见图足骨）。系统性疾病引起足部问题则相对少见（见表全身性疾病的足部表现）。
足
对于糖尿病和/或外周动脉疾病患者，应每年至少进行两次足部仔细检查，评估血管充分性和神经完整性。而患者本人至少每日一次足部检查。
脚也是肌肉骨骼疼痛的常见部位， 压力和摩擦损伤，以及感染 菌, 细菌， 和 病毒。
另见表各解剖部位的常见足踝疾病和表根据位置与足跟疼痛相关的疾病。
足部各骨
如何检查足部
如何检查脚踝
皮质类固醇激素局部注射治疗
注射皮质类固醇激素需慎重，以防止副作用的发生。注射皮质类固醇应保留用于炎症性疾病，例如 痛风 和 类风湿关节炎）。由于趾背、跗骨、踝关节和跟骨后间隙等部位在皮肤和骨之间仅有少量结缔组织，在这些部位注射皮质类固醇激素可能导致色素减退、萎缩或溃疡形成，对于有周围动脉疾病的老年患者尤其明显。
在使用不溶性皮质类固醇激素进行深部注射时应更为小心，例如注入足跟垫、跗管或跖间间隙。在进行腱鞘内注射治疗后，足部需制动数日。对注射治疗不敏感常提示注入了肌腱。使用超声波引导可以提高注射的准确性，并且根据位置，还可以提高疗效（1）。避免反复注射，否则会削弱肌腱，甚至导致肌腱继发撕裂。
参考文献
1.Daniels EW, Cole D, Jacobs B, Phillips SF: Existing evidence on ultrasound-guided injections in sports medicine. Orthop J Sports Med 6(2):2325967118756576, 2018.2018 年 2 月 22 日发布。doi:10.1177/2325967118756576