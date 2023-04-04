如何抽吸或注射鹰嘴滑囊

对于法氏囊注射疗法，可以将局部麻醉剂和长效皮质类固醇混合在一个注射器中。当注射立即缓解疼痛时，加用麻醉剂有助于确认良好的针头位置。添加麻醉剂还可以降低皮质类固醇引起皮下脂肪萎缩的风险和注射后发作的风险。

在鹰嘴滑囊中很少需要注射皮质类固醇（基于感染和皮肤萎缩的风险增加以及显示长期结果改善的数据缺乏）。

对抽吸的积液进行初步的肉眼和显微镜检查不能排除败血性滑囊炎；受感染的滑液（甚至源自金黄色葡萄球菌，最常见的生物体）往往表现出微量的体液白细胞增多症。（尽管中性粒细胞的比例通常很高）。 如果病史或体格检查提示化脓性滑囊炎，则停止注射皮质类固醇。 脓毒性滑囊炎除全身抗生素外还需要引流或有时切除滑囊。