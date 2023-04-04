如何抽吸或注射鹰嘴滑囊

鹰嘴滑囊抽吸用于诊断目的（例如，诊断化脓性滑囊炎、痛风）。通常避免将皮质类固醇注射到鹰嘴滑囊中，但可以选择性地进行（例如，在反复发作且疼痛的大量积液患者中）。
鹰嘴法氏囊位于皮肤下方。这个浅表位置增加了皮肤损伤、液体渗漏和皮质类固醇注射感染的风险。因此，对于浅表滑囊，通常避免注射皮质类固醇。有时皮质类固醇注射用于治疗由于晶体引起的难治性或疼痛性滑囊炎（例如痛风） 或者 类风湿关节炎，或是否有明显的复发性非感染性创伤后囊积液。
(参见滑囊炎。)
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鹰嘴滑囊抽吸或注射适应症
抽吸积液以确定滑囊炎的原因
对于持续性或复发性滑囊炎，很少注射皮质类固醇
鹰嘴法氏囊穿刺通常用于诊断（例如，诊断脓毒症或结晶性滑囊炎）。由于鹰嘴滑囊是化脓性滑囊炎最常见的部位，鹰嘴积液应送至实验室进行细胞计数、晶体分析、革兰氏染色、培养和药物敏感性测试。
有时需要在鹰嘴囊注射皮质类固醇。 治疗性注射只有在满足以下所有标准时才可进行：
法氏囊液分析排除了感染。
法氏囊液重新积聚。
局部措施如冰敷、抬高、弹力绷带或矫形器佩戴、非甾体类抗炎药(如无禁忌)均不能缓解症状。
需要时，法氏囊注射疗法可提供快速缓解，这对大量或疼痛的积液特别有益。
鹰嘴滑囊抽吸或注射禁忌症
绝对禁忌证
对注射物质过敏
用于皮质类固醇注射，疑似化脓性滑囊炎
应避免将针头直接插入受感染的皮肤；然而，如果临床上怀疑感染性滑囊炎，最好在给予全身抗生素之前抽吸囊。
相对禁忌证
糖尿病控制不佳：要权衡皮质类固醇的任何益处与血糖控制恶化的风险。
最近（即最近 3 个月内）在同一部位注射皮质类固醇（尽管没有证据评估这种做法）
凝血功能障碍不是禁忌症（1)。
鹰嘴滑囊抽吸或注射的并发症
并发症少见，包括
皮下脂肪萎缩、皮肤萎缩和窦道、暂时性皮肤色素脱失以及因皮质类固醇注射（< 0.5 cm 深）引起的感染
疼痛的局部反应被认为是由皮质类固醇溶液中的晶体引起的化学滑膜炎所致（有时称为注射后耀斑），发生在长效皮质类固醇注射的几个小时内，通常持续≤48小时
在糖尿病患者中，储存皮质类固醇注射后的高血糖
鹰嘴囊抽吸或注射设备
消毒液（如洗必泰，聚维酮碘、异丙醇）
无菌纱布、手套、创可贴
带有 18 至 20 号针头的 20 毫升注射器，用于抽取液体
针插入部位麻醉（例如，局部冷冻喷雾和/或可注射的 1% 利多卡因不含肾上腺素，在 3 毫升注射器中）
可选：对于治疗性注射，5 至 10 毫升注射器与 2 至 3 毫升的 1% 利多卡因（不含肾上腺素），混合可注射的储备皮质类固醇(如曲安奈德，20毫克)
如果预计在针头保持插入状态时切换注射器，使用止血器
一些 3、5 和 10 毫升注射器
诊断性抽吸，使用合适的标本采集管，包括血培养瓶
有一个助手是有帮助的。
鹰嘴滑囊抽吸或注射的其他注意事项
对于法氏囊注射疗法，可以将局部麻醉剂和长效皮质类固醇混合在一个注射器中。当注射立即缓解疼痛时，加用麻醉剂有助于确认良好的针头位置。添加麻醉剂还可以降低皮质类固醇引起皮下脂肪萎缩的风险和注射后发作的风险。
在鹰嘴滑囊中很少需要注射皮质类固醇（基于感染和皮肤萎缩的风险增加以及显示长期结果改善的数据缺乏）。
对抽吸的积液进行初步的肉眼和显微镜检查不能排除败血性滑囊炎；受感染的滑液（甚至源自金黄色葡萄球菌，最常见的生物体）往往表现出微量的体液白细胞增多症。（尽管中性粒细胞的比例通常很高）。 如果病史或体格检查提示化脓性滑囊炎，则停止注射皮质类固醇。 脓毒性滑囊炎除全身抗生素外还需要引流或有时切除滑囊。
对于顽固性或复发性无菌渗出液或无法解决的感染，可能需要手术切除滑囊。
鹰嘴hua囊抽吸或注射的相关解剖结构
鹰嘴囊覆盖鹰嘴突的尖端并且是表qian的。
鹰嘴滑囊抽吸或注射的定位
让患者坐下或部分倾斜，手臂在肘部舒适地弯曲约 90°，并放在床头柜上。患者也可仰卧在检查台上，肘部弯曲。
为避免血管迷走神经发作，请避开患者的头部并调整工作区域的方向，以免患者看到针头。
抽吸或注射鹰嘴滑囊的逐步描述
准备穿刺部位
确定法氏囊的最大丰满点并在膨胀的法氏囊底部（下部）抽吸，尽量避免皮肤变薄的区域，以限制抽吸后渗漏的可能性。
用消毒液准备该区域。
在针头插入部位喷洒冷冻喷雾，直到它变白和/或注射局部麻醉剂的皮肤风团（例如，≤ 1 mL）。
穿刺法氏囊
戴手套。
将针(附在抽吸注射器上)插入滑囊底部的皮肤。
将针推进到法氏囊的中心。 当您将针尖推进到肿胀的中心时，轻轻拉回柱塞。
黏液囊进入关节腔后，滑液将流入注射器。
排出法氏囊中的所有液体。用指尖对法氏囊施加温和的外部压力，将液体挤向针尖。
如果注射法氏囊，请用手固定针座并切换注射器。如果针头太紧，请用止血钳夹住针头。
注射任何药物并拔出针头。
使用粘性绷带或无菌敷料。
将法氏囊积液样品转移到试管和其他运输介质中进行滑液分析。检查液体中的血液和脂肪。
鹰嘴囊抽吸或注射的术后护理
保护性弹性肘部支架或压力绷带可以防止液体重新积聚。
开具限制活动、冰块、抬高的处方，如果没有禁忌症，还可以口服非甾体抗炎药（NSAIDs），直到疼痛消退。
如果疼痛在数小时后持续并逐渐加重或持续 > 48 小时，则指导患者返回进行重新评估以排除感染。
抽吸或注射鹰嘴囊的警告和常见错误
不要注射皮质类固醇对抗耐药性；如果有阻力，则将针头稍微收回。
抽吸或注射鹰嘴囊的提示和技巧
如果没有明显的大量积液，建议做超声检查。
检查法氏囊液时，请考虑以下事项： 由于外伤性针头插入导致的血液往往呈不均匀的血性并易于凝结。应通过偏光显微镜评估非外伤性液体中是否存在晶体。
参考文献
1.Yui JC, Preskill C, Greenlund LS: Arthrocentesis and joint injection in patients receiving direct oral anticoagulants.Mayo Clin Proc 92(8):1223–1226, 2017. doi: 10.1016/j.mayocp.2017.04.007