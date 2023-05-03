Paget病患者中约10％存在SQSTM1 （sequestosome-1）基因突变，导致核因子κB活性增加，从而增加破骨细胞活性（1, 2)。已经确定了与Paget病相关的其他几种突变，其中许多影响了对破骨细胞生成和活性至关重要的RANK（核因子κB受体激活因子）信号通路。

有人提出了一种病毒病因学，例如麻疹，因为在电子显微镜下观察到病灶破骨细胞中的核内容物与副粘病毒感染细胞中的核内容物相似。尽管病毒原因仍然存在争议，但据推测，在遗传易感患者中，一种尚未确定的病毒会触发破骨细胞的异常活动。