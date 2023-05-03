变形性骨炎是一种成人的慢性骨骼疾病，其特征为局部的骨转化增加。正常的基质被软化和增大的骨性结构取代。本病可以无症状或出现逐渐起病的骨痛或骨畸形。诊断依据X线。治疗包括对症治疗的措施和药物，通常是双膦酸盐。
大约2%到3%的成年人 > 美国55岁患有佩吉特病，男性稍多（1)。随着年龄的增长，发病率增加。 然而，总体发病率似乎呈下降趋势。这种疾病在英国和包括西班牙、法国和意大利在内的欧洲国家，以及欧洲移民定居的国家（如澳大利亚、新西兰、美国和加拿大）最为常见（2, 3)。佩吉特病在斯堪的纳维亚国家和亚洲很罕见。
参考文献
1.Ralston SH, Corral-Gudino L, Cooper C, et al: Diagnosis and management of Paget's disease of bone in adults: a clinical guideline.J Bone Miner Res 34(4):579-604, 2019.doi: 10.1002/jbmr.3657
2.Reid IR: Recent advances in understanding and managing Paget's disease. F1000Res.2019;8:F1000 Faculty Rev-1485.Published 2019 Aug 22.doi:10.12688/f1000research.19676.1
3.Singer FR, Bone HG 3rd, Hosking DJ, et al: Paget's disease of bone: an Endocrine Society clinical practice guideline.J Clin Endocrinol Metab 99(12):4408-22, 2014.doi: 10.1210/jc.2014-2910
骨Paget 病的病因
Paget病患者中约10％存在SQSTM1 （sequestosome-1）基因突变，导致核因子κB活性增加，从而增加破骨细胞活性（1, 2)。已经确定了与Paget病相关的其他几种突变，其中许多影响了对破骨细胞生成和活性至关重要的RANK（核因子κB受体激活因子）信号通路。
有人提出了一种病毒病因学，例如麻疹，因为在电子显微镜下观察到病灶破骨细胞中的核内容物与副粘病毒感染细胞中的核内容物相似。尽管病毒原因仍然存在争议，但据推测，在遗传易感患者中，一种尚未确定的病毒会触发破骨细胞的异常活动。
病因参考文献
1.Laurin N, Brown JP, Morissette J, Raymond V: Recurrent mutation of the gene encoding sequestosome 1 (SQSTM1/p62) in Paget disease of bone.Am J Hum Genet 70:1582–1588, 2002.doi: 10.1086/340731
2.Rea SL, Walsh JP, Layfield R, et al: New insights into the role of sequestosome 1/p62 mutant proteins in the pathogenesis of Paget's disease of bone.Endocr Rev 34(4):501-24, 2013.doi: 10.1210/er.2012-1034
骨Paget病的病理生理
佩吉特病可能涉及任何骨骼。 最常受累部位是骨盆，股骨和头骨。其它不太常见的受累部位是胫骨，椎骨，锁骨和肱骨。
受累部位的骨转化加快，代谢活跃，血供丰富。过度活跃的破骨细胞显著增大，胞核增多。成骨细胞的修复也呈现高活性，产生粗糙交织而增厚的骨板层与骨小梁。这种异常的结构虽然使骨增大和局部硬化，但减弱了骨结构。
骨Paget 病的症状和体征
骨佩吉特病通常是无症状的。呈隐匿起病，如有症状出现，可表现为有疼痛、僵硬感、乏力和骨畸形。骨痛是深部疼痛，偶为剧痛，夜间可加重。疼痛也可由神经受压引起或与骨关节炎有关。
如果累及颅骨，体征可能包括双颞和额部颅骨增大(额部隆起)，头皮静脉扩张，单耳或双耳神经性耳聋。症状可能包括眩晕、头痛和听力障碍。弯曲的长骨与邻近关节的骨关节炎可发展为畸形，病理性骨折可为主要表现。可表现为病理性骨折。畸形性骨炎骨部位的新发或剧烈疼痛应提示考虑骨肉瘤。
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
并发症
骨Paget病的诊断
X线平片
血清碱性磷酸酶升高或骨转换增加的其他标志物升高
骨扫描确定疾病范围和定位
有以下表现的患者应怀疑Paget病：
不能解释的骨痛或畸形
X线表现有提示性价值
有其它疾病难以解释的血清碱性磷酸酶增高，尤其是γ-谷氨酰转肽酶（GGT）正常的情况下
如果怀疑佩吉特病，需检查X线平片，血清碱性磷酸酶，25OH-维生素 D、肌酐、钙和磷酸盐水平。
特征性实验室检查结果包括血清碱性磷酸酶升高（骨合成代谢活性增加），但血清 γ-谷氨酰转肽酶 （GGT）、5'-核苷酸酶和血清磷酸盐水平通常正常。血清钙通常是正常的，但在固定的情况下可能会升高。如果存在高钙血症，应评估患者是否并发甲状旁腺功能亢进症。如果碱性磷酸酶不增高或不明确增高的血清碱性磷酸酶是否来源于骨（比如，GGT与碱性磷酸酶成比例升高），可检测骨的特异性分数。骨转化的血清标志物，如I型前胶原完整的N-端前肽（PINP）和C-端肽交联（CTX）水平可能升高。在用双磷酸盐治疗有症状的患者之前，应检查25OH维生素D水平和肌酸酐。
明确诊断需X线证实。特征性的 X 线检查结果包括具有粗小梁、皮质增厚和硬化的异常结构。受累的骨骼可能会增大，胫骨或股骨的pagetic病变可能会导致弯曲。一旦通过 X 射线诊断佩吉特骨病，应使用锝标记的磷酸盐进行放射性核素骨扫描，以确定骨受累的程度。然而，在诊断不确定的情况下，应进行活检以排除可能的转移性疾病。已知有页状骨受累且受累部位症状恶化的患者也需要进行活检，以评估骨肉瘤或其他肿瘤（例如，骨巨细胞瘤）。
ZEPHYR/SCIENCE PHOTO LIBRARY
SCIENCE PHOTO LIBRARY
经验与提示
骨Paget 病的治疗
症状和并发症支持治疗
双膦酸盐用于有症状的或骨病活跃、有并发症风险的患者
骨佩吉特病的支持性治疗包括止痛药或非甾体抗炎药 (NSAID) 治疗疼痛。 矫形支具可矫正下肢弯曲引起的异常步态。 一些患者需行矫形外科术（如髋关节或膝关节置换术，椎管减压术）。鼓励负重，避免静卧。
局限性与无症状的Paget’s病可不需治疗。
药物治疗
药物治疗用于治疗明显与疼痛过程相关的疼痛，而不是其他来源的疼痛(如骨关节炎)。此外，一些指南（1)建议进行治疗
为了阻止或减缓并发症（比如，听力丧失，畸形，骨关节炎，椎骨佩吉特病引起的下肢轻瘫或截瘫，或其他神经病変，尤其是手术治疗效果差的患者）
如果整形外科手术计划在涉及畸形性骨炎的部位进行，请预防或尽量减少出血
当血清碱性磷酸酶（骨源性）>正常水平2倍，即使无临床症状，也应抑制破骨细胞活性
虽然药物可以延缓疾病进展，但现有的疾病（如畸形、骨关节炎、听力损失、神经撞击）不能逆转。
几种抑制破骨细胞活性和减轻骨痛的抗再吸收剂可用于治疗Paget病。
双膦酸盐是首选的药物。氨基双膦酸盐（具有额外氮原子的双膦酸盐） 更有效地抑制疾病活动的标志物并提供更持久的效果。其中，唑来膦酸在专业指南 (1, 2)中被推荐为骨佩吉特病的一线治疗，而其他氨基双膦酸盐（如阿仑膦酸盐、利塞膦酸盐和帕米膦酸盐）是二线治疗，单纯双膦酸盐（没有额外氮原子的双膦酸盐，♦如替鲁膦酸盐和依替膦酸盐）是三线治疗。唑来膦酸和帕米膦酸是通过静脉给药的，而所有其他的双磷酸盐都是口服药物。据报道，唑来膦酸后出现低钙血症，血清 25OH-维生素 D 水平≤ 10ng/mL，建议水平 > 25ng/ml 以降低低钙血症的风险。
双膦酸盐不耐受或抵抗的患者可选择合成的鲑降钙素。病例报告表明，狄诺沙单抗也可能是双磷酸盐的替代品（3)；然而，没有足够的数据支持其日常使用。
由于骨转化增加，患者应保证摄入足够的钙和维生素D，也常常需要补充制剂。
治疗参考文献
1.Singer FR, Bone HG 3rd, Hosking DJ, et al: Paget's disease of bone: an Endocrine Society clinical practice guideline.J Clin Endocrinol Metab 99(12):4408-22, 2014.doi: 10.1210/jc.2014-2910
2.Reid IR, Lyles K, Su G, et al: A single infusion of zoledronic acid produces sustained remissions in Paget disease: Data to 6.5 years.J Bone Miner Res 26(9):2261–2270, 2011.doi: 10.1002/jbmr.438
3.Reid IR, Sharma S, Kalluru R, Eagleton C: Treatment of Paget's disease of bone with denosumab: Case report and literature review.Calcif Tissue Int 99(3):322–325, 2016.doi: 10.1007/s00223-016-0150-6
关键点
骨佩吉特病是一种通常无症状的骨代谢异常，特别是在老年人中。
并发症可包括骨关节炎，骨折，神经压迫，骨肉瘤和罕见高钙血症。
通常是通过X-射线的显示结果确诊，如骨硬化、粗皮质小梁形成或皮质增厚、骨弯曲或肿大。
一线治疗是使用双膦酸盐，优选唑来膦酸。