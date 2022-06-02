免疫球蛋白A相关性的血管炎（IgAV）

以突发的可触及的紫癜样皮疹起病，特征性的累及脚、腿，偶尔也累及躯干和手臂。紫癜开始可能只是小块区域的荨麻疹，逐渐发展为可触及，有时有出血和融合。数天至数周里新的皮损可分批出现。大部分患者有发热和多关节痛，伴发外周关节压痛和踝、膝、髋、腕和肘关节的肿胀。

免疫球蛋白A相关性血管炎（过敏性紫癜）（腿） 图片 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

免疫球蛋白A相关性血管炎（过敏性紫癜）（脚） 图片 Image courtesy of Karen McKoy, MD.

消化道表现常见，包括腹部绞痛、腹部压痛和黑便。某些患儿偶尔可以发展为肠套叠。粪隐血试验可为阳性。

免疫球蛋白A相关性血管炎大约4周后症状缓解，但通常在疾病缓解期的数周后至少会复发一次。在大多数患者中，疾病可完全消退，不留严重的后遗症；然而罕见情况下，一些患者会发展为慢性肾脏病。

成年人肠套叠少见，慢性肾病较儿童常见。