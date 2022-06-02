临床评估

基础实验室检查以发现炎症或器官异常（例如，全血细胞计数[CBC]、血沉[ESR]或C反应蛋白、血清白蛋白和总蛋白水平、天冬氨酸转氨酶[AST]和丙氨酸转氨酶[ALT]、血尿素氮[BUN]和肌酐、尿常规等）和明确疾病的进展

根据临床评估建议进行实验室检查以帮助明确血管炎的类型（例如，抗中性粒细胞胞浆抗体[ANCA]）

可能有助于确定血管炎病因的实验室和影像学研究（例如，冷球蛋白、乙肝表面抗原测试、乙肝核心和乙肝表面抗体测试、丙型肝炎病毒抗体测试、血液培养）和器官受累程度

活检

伴有以下表现的患者可怀疑是系统性血管炎：

症状或体征提示血管炎（例如，颞部头痛和下颌跛行提示巨细胞动脉炎）

不具有动脉硬化危险因素的患者出现缺血的表现（例如，缺血性脑卒中，肢体跛行，肠系膜缺血）

一个以上器官系统出现无法解释的血管炎相关的复合症状（例如，高血压，肌痛，咯血），特别是表现有全身性症状时

原发性血管炎性疾病的诊断是依据特征性症状，体格检查，实验室检查结果以及排除其他可能的原因（例如：继发性血管炎）。只要条件允许，组织学检查就必须进行，可以有助于协助诊断特定的血管炎疾病 (见表诊断血管炎疾病的组织学依据)。临床发现决定了鉴别诊断并因此可直接进行实验室检测。

大多数常规实验室测试产生的结果是非特异性的，必须在整个临床表现的背景下进行解释。然而，结果往往可以帮助支持诊断，确定器官受累的程度，或提示其他诊断。实验检查通常包括全血细胞计数（CBC）、ESR或C反应蛋白、血清白蛋白和总蛋白、AST和ALT。通常，患者表现为ESR或CRP升高、慢性炎症导致的贫血、血小板升高和低血清白蛋白。应使用新鲜尿液检测RBC计数，RBC管型和蛋白量以是否有明确肾脏累及。血清肌酐水平也需要检查和监测。白细胞减少和血小板减少在原发性血管炎中不常见，且提示其他诊断。

抗中性粒细胞胞浆抗体（ANCA）的检测可以支持肉芽肿性多血管炎（GPA）、嗜酸性肉芽肿性多血管炎 （EGPA）、或 显微镜下多血管炎 （有时统称为ANCA相关性血管炎）的诊断。ANCA的标准化检测包括免疫荧光染色和酶联免疫吸附试验（ELISA）。免疫荧光染色乙醇固定的中性粒细胞可以发现胞浆型cANCA或核周型pANCA。而ELISA是用来检测主要特异性抗原的抗体：在乙醇固定的中心粒细胞中引起cANCA染色类型的蛋白酶-3（PR3），和引起pANCA染色类型的髓过氧化物酶（MPO）。由于ANCA相关性血管炎是罕见的，且ANCA检测不够特异，因此只有当ANCA相关性血管炎的预测概率比较高时，才应该检测ANCA。可导致继发性血管炎（包括心内膜炎）的感染可能会出现 ANCA 检测阳性。

其他有用的实验室测试包括乙型肝炎和丙型肝炎的血清学试验、血清和尿蛋白电泳、抗核抗体、抗可提取性核抗原、冷球蛋白检测和补体水平。 病毒性血管炎、冷球蛋白血管炎、淋巴增殖性疾病或继发于其他自身免疫性疾病的血管炎的补体水平可能较低。

根据临床发现决定进一步的检查。如果临床表现需要，应该进行胸片检查以发现炎症浸润，也可能需要胸部高分辨率CT来检查细微的病变，比如小结节或空洞。双侧肺部弥漫性浸润提示可能出现肺泡出血，需要即刻诊断和治疗。也可能需要其他影像学检查。例如，大血管和主动脉受累时，这些血管的磁共振血管造影可用于诊断和监测。如果症状和检查结果提示神经病变，则可进行肌电图。

由于血管炎性疾病很少见，而且治疗可能有严重的不良反应，只要可行，就应行组织活检来明确诊断。临床表现提示活检的最佳部位。如果从受累的肺，皮肤，和肾组织取活检，更易有阳性发现。无临床表现或实验室检测提示的盲活检，得到阳性结果可能性低。