面对患病和濒死的儿童，家属通常感到困难。而儿童面对一个朋友或家庭成员死亡的事实尤其困难( see also page 临终患者)。
儿童的死亡
多数情况下，儿童的死亡都发生在医院或急诊室。死亡可发生在长期疾病后，如癌症，或突发性如外伤或猝死。一个儿童的死亡对家庭而言是难以理解和接受的。对父母来说，孩子的死亡意味着他们在孩子身上的梦想和希望已成泡影。悲伤的过程可能同样意味着他们不能满足其他家庭成员的需求，包括其他的孩子。卫生保健人员可以通过在这个时期给家庭提供咨询来帮助他们，并尽可能地给予安抚（1, 2)。在某些情况下，可以介绍给一些专家，他们在处理经历过孩子死亡的家庭上较有经验。
有些家长对孩子的死作出的反应是快速计划再次怀孕，可能是企图创造一个”替代”的孩子。与悲痛的父母有着支持关系的卫生保健提供者应该劝阻这么快怀孕。因为如果父母着手下一次的怀孕，那么担心和恐惧再一次失去孩子的顾虑，可能会使得他们难于对新的孩子产生情感。一个孩子死亡后再生一个孩子，其替代儿童综合征或脆弱孩子综合征的风险增高。
对于替换孩子综合征，对已死亡的“理想”的孩子的情感和期望，将会遮掩下一个孩子。
对于脆弱孩子综合征，因为他们以前的损失，家长错误地认识新的孩子在行为，发育或医疗问题的风险，并认为孩子需要避免潜在的危害而需要特别的照顾和保护。
对于正处于孩子死亡伤痛，同时无法喜欢一个新孩子的父母而言，他们需要知道，这种感受都是正常的。如果他们的情感被认为是不正常的，那么家长和孩子都存在心理健康疾病的风险。如果再一次怀孕，那应该是向前看的，而不是向后看。
儿童的家人或朋友死亡
许多儿童都经历过所爱的人死亡。儿童接受这种事件的方式（通过父母和卫生保健人员的最佳反应）是受儿童发育水平的影响的。学龄前儿童对死亡的理解很有限。把这件事和先前经历的宠物死亡联系起来会比较有帮助。年长儿童更容易理解这种事。不要将死亡和上床睡觉永远醒不过来等同，因为儿童可能会因此而害怕睡觉。
经验与提示
父母应该和卫生保健人员商量是否让孩子去探访病危的儿童或成年人。一些儿童可能会表示出特别的愿望要探访濒死的家庭成员或朋友。应该为孩子的探访做充分的准备，使他们就知道将要发生的事。同样，成人常犹豫是否应该带孩子去参加葬礼。决定因人而异，在任何情况下，都要与孩子商量。当孩子参加葬礼时，应有一个亲密的朋友或亲戚陪着，并全程提供帮助，如果有必要，应允许孩子离开。
参考文献
1.Wender E, The Committee on Psychosocial Aspects of Child and Family Health: Supporting the family after the death of a child.Pediatrics 130(6):1164–1169, 2012.doi: 10.1542/peds.2012-2772
2.Schonfeld DJ, Demaria T, AAP Committee on Psychosocial Aspects of Child and Family Health, Disaster Preparedness Advisory Council: Supporting the grieving child and family.Pediatrics 138(3):e20162147, 2016.doi: 10.1542/peds.2016-2147
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