多数情况下，儿童的死亡都发生在医院或急诊室。死亡可发生在长期疾病后，如癌症，或突发性如外伤或猝死。一个儿童的死亡对家庭而言是难以理解和接受的。对父母来说，孩子的死亡意味着他们在孩子身上的梦想和希望已成泡影。悲伤的过程可能同样意味着他们不能满足其他家庭成员的需求，包括其他的孩子。卫生保健人员可以通过在这个时期给家庭提供咨询来帮助他们，并尽可能地给予安抚（1, 2)。在某些情况下，可以介绍给一些专家，他们在处理经历过孩子死亡的家庭上较有经验。

有些家长对孩子的死作出的反应是快速计划再次怀孕，可能是企图创造一个”替代”的孩子。与悲痛的父母有着支持关系的卫生保健提供者应该劝阻这么快怀孕。因为如果父母着手下一次的怀孕，那么担心和恐惧再一次失去孩子的顾虑，可能会使得他们难于对新的孩子产生情感。一个孩子死亡后再生一个孩子，其替代儿童综合征或脆弱孩子综合征的风险增高。

对于替换孩子综合征，对已死亡的“理想”的孩子的情感和期望，将会遮掩下一个孩子。

对于脆弱孩子综合征，因为他们以前的损失，家长错误地认识新的孩子在行为，发育或医疗问题的风险，并认为孩子需要避免潜在的危害而需要特别的照顾和保护。

对于正处于孩子死亡伤痛，同时无法喜欢一个新孩子的父母而言，他们需要知道，这种感受都是正常的。如果他们的情感被认为是不正常的，那么家长和孩子都存在心理健康疾病的风险。如果再一次怀孕，那应该是向前看的，而不是向后看。