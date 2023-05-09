看法 进行患者培训
幼儿急疹是常见于婴儿或幼儿的感染性疾病，病原为人类疱疹病毒6B （HHV-6B ），偶尔也可为HHV-7感染所致。发病后可出现高热，发热时或热退后出现类似风疹样的皮疹，不过没有相应的局部症状和体征。诊断主要以临床表现为主，治疗基本是对症支持。
幼儿急疹是人类疱疹病毒6型（HHV-6）引起的最常见的疾病； 存在2种不同的HHV-6亚型A和B，大多数的临床疾病（但并非全部）与HHV-6B感染有关。HHV-6B也可以在免疫受损的患者（例如造血干细胞移植受体）中引起中枢神经系统（CNS）疾病。
幼儿急疹最常发生在春季和秋季。已经报道了小的地方流行病。
幼儿急疹的症状和体征
潜伏期约为5~15天。表现为突然出现的高热，可达39.5~40.5°C，持续3~5天且不伴局部症状与体征。虽然发高烧，儿童通常是警觉和活跃，虽然可能发生高热惊厥。
子宫颈和后耳廓淋巴结病变常常发展。
脑炎、肝炎罕见。
幼儿急疹 （皮疹）
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图示婴儿红疹退热后，胸部、腹部、面部和四肢出现黄斑丘疹渗出。
SCOTT CAMAZINE/SCIENCE PHOTO LIBRARY
发烧通常在第4天迅速下降，并且当发生跌倒时，黄斑或斑丘疹外出通常在胸部和腹部上显着地出现，并且在较小程度上出现在脸部和四肢上；它持续几个小时至2天，在轻微的情况下可能不被注意。
不过在HHV-6感染后，仅有30％出现典型皮疹。
经验与提示
婴儿玫瑰疹的诊断
病史和体格检查
如果6个月至3岁的孩子出现类似典型的症状和体征就可考虑幼儿玫瑰疹。
一般不需特别的检查，但奶麻的诊断可以通过培养或血清学测试来明确。
分子分析（如定量聚合酶链反应）是可用的，但更常用来检测病毒的活化。
治疗婴儿玫瑰疹
支持治疗
治疗婴儿玫瑰花蕾一般是有症状的。
膦甲酸或更昔洛韦已经用于治疗一些具有严重疾病的免疫抑制患者，尤其是脑炎，但缺乏对照试验。