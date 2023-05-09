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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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幼儿急疹

（幼儿急疹，假单胞菌）

作者：Brenda L. Tesini, MD, University of Rochester School of Medicine and Dentistry
已审核/已修订 5月 2023
看法 进行患者培训

幼儿急疹是常见于婴儿或幼儿的感染性疾病，病原为人类疱疹病毒6B （HHV-6B ），偶尔也可为HHV-7感染所致。发病后可出现高热，发热时或热退后出现类似风疹样的皮疹，不过没有相应的局部症状和体征。诊断主要以临床表现为主，治疗基本是对症支持。

幼儿急疹是人类疱疹病毒6型（HHV-6）引起的最常见的疾病； 存在2种不同的HHV-6亚型A和B，大多数的临床疾病（但并非全部）与HHV-6B感染有关。HHV-6B也可以在免疫受损的患者（例如造血干细胞移植受体）中引起中枢神经系统（CNS）疾病。

幼儿急疹最常发生在春季和秋季。已经报道了小的地方流行病。

幼儿急疹的症状和体征

潜伏期约为5~15天。表现为突然出现的高热，可达39.5~40.5°C，持续3~5天且不伴局部症状与体征。虽然发高烧，儿童通常是警觉和活跃，虽然可能发生高热惊厥

子宫颈和后耳廓淋巴结病变常常发展。

脑炎、肝炎罕见。

幼儿急疹 （皮疹）
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图示婴儿红疹退热后，胸部、腹部、面部和四肢出现黄斑丘疹渗出。
SCOTT CAMAZINE/SCIENCE PHOTO LIBRARY

发烧通常在第4天迅速下降，并且当发生跌倒时，黄斑或斑丘疹外出通常在胸部和腹部上显着地出现，并且在较小程度上出现在脸部和四肢上；它持续几个小时至2天，在轻微的情况下可能不被注意。

不过在HHV-6感染后，仅有30％出现典型皮疹。

经验与提示

  • 对于幼儿急诊，退热时出现特征性皮疹。

婴儿玫瑰疹的诊断

  • 病史和体格检查

如果6个月至3岁的孩子出现类似典型的症状和体征就可考虑幼儿玫瑰疹。

一般不需特别的检查，但奶麻的诊断可以通过培养或血清学测试来明确。

分子分析（如定量聚合酶链反应）是可用的，但更常用来检测病毒的活化。

治疗婴儿玫瑰疹

  • 支持治疗

治疗婴儿玫瑰花蕾一般是有症状的。

膦甲酸或更昔洛韦已经用于治疗一些具有严重疾病的免疫抑制患者，尤其是脑炎，但缺乏对照试验。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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