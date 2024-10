根据临床排除其他病因,或有时根据实验室检查排除其他病因。

(参见 the American Academy of Pediatrics Subcommittee on Febrile Seizures' guidelines for the neurodiagnostic evaluation of the child with a simple febrile seizure [2011].)

热性惊厥需除外其他原因引起的惊厥。发烧可能会引发以前发生非发热性癫痫发作的儿童癫痫发作; 这些事件不被称为发热性癫痫发作,因为这些儿童已经表现出发作的倾向。

除了寻找发烧的病源之外,简单发热性发作不需要行常规检查,但如果儿童有复杂的热性惊厥,存在神经系统缺陷或严重潜在疾病的征象(如,脑膜炎,代谢紊乱),则应该完成检查。

排除其他疾病的检查在临床如下进行:

脑脊液(CSF)分析可排除有脑膜体征或CNS抑制体征的年幼婴儿或高热起病数天后出现痉挛的年幼婴儿的脑膜炎和脑炎。如果儿童没有获得充分的免疫接种或正在服用抗生素,也必须考虑进行CSF分析。

进行血清葡萄糖,钠,钙,镁和磷以及肝肾功能测试以排除代谢紊乱,尤其是如果病史包括最近的呕吐,腹泻或受损的液体摄入;如果有脱水或水肿的迹象;或发生复合性发热性发作。

如果神经系统检查发现局灶异常,如果在癫痫发作或发作后期间出现局灶特征,或者如果发作后感觉抑制持续时间延长,则进行脑部 MRI。

如果高热癫痫有局灶性特征或者是复发性,则行脑电图检查。

如果儿童具有已经确定的发育或神经障碍(通常,在这种情况下不使用术语热性癫痫),则基于潜在障碍进行诊断性评估。

脑电图通常不能识别特定的异常或帮助预测复发性癫痫,并且不推荐在神经学检查正常的儿童最初的单纯发热性癫痫发作后使用。