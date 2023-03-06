6个月至5岁婴幼童发热 > 38° C，但不是由中枢神经系统感染引起的，并且既往没有高热惊厥史，可诊断高热惊厥。没有早期的无热惊厥和其他特殊的原因。持续时间 < 5分钟的癫痫发作采取支持性治疗。对于发作持续≥15分钟者，给予静脉应用劳拉西泮治疗，直肠内安定，或鼻内咪达唑仑；惊厥持续状态者，给予静脉注射磷苯妥英。通常不需要维持药物。

（参见新生儿惊厥。）

在6个月至5岁的儿童中，约有2%至5%发生发热性癫痫，大多数发生在12个月至18个月之间。热性惊厥可以表现为简单型和复杂型：

单纯热性惊厥 持续时间<15分钟，没有局部症状，24小时内不复发。

复杂的高热惊厥 持续≥15分钟连续或暂停，具有焦点特征，或在24小时内复发。

多数（>90%）热性惊厥是单纯性的。

热性惊厥发生在非中枢神经系统细菌或病毒感染期间。有时发生在疫苗接种后，如接种白喉、百日咳、破伤风类毒素、百日咳、麻疹、腮腺炎和风疹。

遗传和家族因素可增加热性惊厥发生的敏感性。同卵双胞胎的一致性比双卵双胞胎高得多。已经鉴定出几个与热性惊厥相关的基因。

发育迟缓会增加热性惊厥后癫痫的风险（1)。

参考文献 1.Nelson KB, Ellenberg JH: Predictors of epilepsy in children who have experienced febrile seizures. N Engl J Med 295(19):1029–1033, 1976.doi: 10.1056/NEJM197611042951901

热性惊厥的症状和体征 热性惊厥通常发生在体温升高的初期，多数发生在体温升高的24小时内。典型症状是全身性的，多数表现为阵挛，部分表现为肌张力低下和强直相交替。 几分钟的时间段是常见的，但可能持续长达几个小时。 如果发作后期间长于一个小时或如果儿童在这一时期有局灶性表现（例如，减少一侧的运动），重要的是立即评估潜在的急性中枢神经系统疾病。 发热性癫痫持续状态 持续 ≥ 30 分钟的连续或间歇性癫痫发作。当癫痫持续状态表现为间歇性癫痫发作时，癫痫发作之间没有神经功能恢复。癫痫持续状态的儿童有脑损伤的风险（1)。 症状和体征参考文献 1.Hesdorffer DC, Shlomo S, Lax DN, et al: Risk factors for subsequent febrile seizures in the FEBSTAT study.Epilepsia 57(7):1042–1047, 2016.doi: 10.1111/epi.13418

高热惊厥的预后 复发和随后的癫痫 热性惊厥的整体复发率为35%。若首次发作患儿年龄<1岁或直系亲属有热惊，则再发生的风险较高。 癫痫症发展为无热病的风险：发生≥ 1 次单纯热性惊厥后的风险约为 2% 至 5%——略高于发生癫痫的基线风险（儿童总体约为 2%）。大多数风险增加发生在患有其他危险因素的儿童（如复发性发热，癫痫发作家族史，发育迟缓）; 在这些孩子中，风险增加了10％ (1)。尚不清楚是否有发热性癫痫发作本身可以永久降低癫痫发作阈值，或者某些潜在因素是否会使儿童发生发热和非发热性发作。 神经系统后遗症 简单的发热性癫痫发作本身不被认为会导致神经系统异常。但是，在某些儿童中，高热惊厥可能是潜在癫痫或未被识别的神经系统疾病的最初表现。该疾病的体征可能是回顾性的，或者晚些时候才出现。在任一情况下，热性惊厥不被认为是因果性的。 发热性癫痫持续状态可能与大脑的损害脆弱的部位如海马体有关。 预后参考 1.Nelson KB, Ellenberg JH: Predictors of epilepsy in children who have experienced febrile seizures. N Engl J Med 295(19):1029–1033, 1976.doi: 10.1056/NEJM197611042951901

热性惊厥的预防 有热性惊厥的孩子的父母应建议仔细监测疾病时他们的孩子的体温，如果体温升高给予退热药（即使对照研究没有显示出这种治疗可以防止高热惊厥再次发生）。 一般不主张维持抗癫痫药物治疗来防止惊厥再发或发展为无热癫痫。但考虑使用抗癫痫药物治疗的情况（1) 包括有 复杂的热性惊厥和神经功能缺损

强烈的癫痫家族史和复发性简单或复杂的热性惊厥

发热性癫痫持续状态

每季度至少发生一次热性惊厥 预防参考文献 1.Piña-Garza J, James K: Paroxysmal Disorders: Febrile seizures.In Fenichel's Clinical Pediatric Neurology: A Signs and Symptoms Approach, ed.8.Philadelphia, Elsevier, 2019, p.18.