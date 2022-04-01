幼年特发性关节炎是在16岁起病的风湿性疾病。关节炎，发热，皮疹，淋巴结肿大，脾肿大和虹膜睫状体炎为其典型症状。诊断是基于临床的。治疗包括 关节内糖皮质激素和缓解疾病的抗风湿药物。
幼年特发性关节炎（JIA）并不常见。 JIA的病因不明，但似乎有遗传易感性以及自身免疫和自体炎症病理生理。 绝大多数 JIA 患儿的疾病与 成人类风湿性关节炎 (RA)，但在 3% 到 5% 的 JIA 儿童中，这种疾病类似于成人 RA。
JIA的分类
幼年特发性关节炎并不是一种单一的疾病；该术语适用于一些发生在儿童身上具有某些共同特征的慢性非感染性关节炎。目前的分类系统，是由国际风湿病学联盟协会所指定的，定义了基于临床和实验室研究结果的疾病分类 (1)。一些类别的被细分为不同的亚型。分类包括如下：
少关节型幼年特发性关节炎（持续性或延长性）
多关节型幼年特发性关节炎（类风湿因子[RF]阴性或阳性）
附着点相关的关节炎
牛皮癣型幼年特发性关节炎
未分化型幼年特发性关节炎
全身性幼年特发性关节炎
许多这些类别的可能包括一个以上的疾病，但是，这样有帮于对具有相似的预后以及对治疗的反应的儿童进行分组。此外，儿童在其疾病过程中，其疾病的类别可能改变。
少关节型幼年特发性关节炎 是最常见的形式，通常影响年轻女孩。 它的特点是在疾病的前6个月内，累及 ≤ 4个关节。 少关节幼年特发性关节炎进一步分为2种类型：持久型（一直≤ 4关节累及）和扩展型（≥5关节疾病的最初6个月后参与）。
多关节型幼年特发性关节炎 是第二最常见的类型。它影响 ≥ 5个发作的关节，被分成2种类型：类风湿因子阴性和类风湿因子阳性。通常情况下，年轻的女孩是类风湿因子阴性，预后较好。 RF 阳性类型通常发生在青春期女孩中，类似于成人类风湿性关节炎。 对于这两种类型，关节炎可以是对称的，通常涉及小关节。
附着点炎相关的关节炎 包括关节炎和附着点炎（肌腱和韧带的附着点痛性炎症）。这在年龄较大的男孩中更为常见，这些患者随后可能会出现中轴骨骼（骶髂和腰椎）关节炎。 肌腱止点相关的关节炎倾向于发生在下肢且不对称。 人类白细胞抗原-B27 (HLA-B27) 等位基因在这种形式的 JIA 中更为常见。
银屑病幼年特发性关节炎 具有双峰年龄分布。一个高峰出现在年轻女孩身上，另一个高峰出现在老年男性和女性身上(他们受到的影响相同)。银屑病幼年特发性关节炎与牛皮癣，指炎（肿位），指甲凹陷，或1级亲属银屑病家族史。关节炎通常是少关节型。
未分化型幼年特发性关节炎 是患者不符合任何一个类别的标准或符合多个标准，则诊断。
全身性幼年特发性关节炎 （Still 病）是最常见的形式，并涉及发热和全身表现。
分类参考文献
1.Petty RE, Southwood TR, Manners P, et al: International League of Associations for Rheumatology classification of juvenile idiopathic arthritis: Second revision, Edmonton, 2001.J Rheumatol 31(2):390–392, 2004.PMID: 14760812
JIA的症状和体征
表现包括关节，有时累及眼睛和/或皮肤；全身性幼年特发性关节炎可累及多个器官。
幼年特发性关节炎的患者可有关节晨僵，肿胀，积液，疼痛和压痛，但有时儿童亦可无疼痛。关节表现可以是对称或不对称的，涉及大关节和/或小关节。附着点炎通常会导致髂嵴和脊椎，股骨，髌骨股骨大转子，胫骨结节，或是跟腱ka'ya和足底筋膜附着点压痛。
有时，幼年特发性关节炎影响儿童生长和发育。由于下颌骨骨骺早闭可能会出现小下颌（下颌回缩），或出现肢体不等长（通常患肢较长）。
最常见的伴随疾病是前房虹膜睫状体炎（炎症和前玻璃体见，这是通常无症状的，但有时会造成视觉模糊和瞳孔缩小。 很少，在附着点炎相关的关节炎中，也有更常见的葡萄膜炎表现，如结膜充血、疼痛和畏光。 虹膜睫状体炎可导致疤痕（粘连），白内障，青光眼或带状角膜病。少关节型幼年特发性关节炎最常见虹膜睫状体炎，累及近20％的患者，尤其抗核抗体（ANA）阳性的患者。它可能以其他形式发生，但多发性类风湿因子阳性幼年特发性关节炎和全身幼年特发性关节炎中ji'wei罕见。
皮肤异常主要存在于牛皮藓型幼年特发性关节炎，可能存在牛皮藓皮损，指炎，和/或指甲凹陷，而对于全身性幼年特发性关节炎，其中一个典型的过性皮疹往往伴有发热。全身性幼年特发性关节炎的皮疹可能是弥漫性和迁移性的，伴有荨麻疹或黄斑病变，中央无病变。
系统性JIA的全身性异常包括高烧、皮疹、脾肿大、全身性腺病（尤其是腋窝淋巴结）、浆膜炎伴心包炎或胸膜炎以及肺病。这些表现可先于关节炎的症状出现。每日均有发热（每日出现的），通常在下午或傍晚最高，复发持续数周。在 7% 到 10% 的患者中，全身性 JIA 可能并发 巨噬细胞活化综合征，一种危及生命的细胞因子风暴综合征。
JIA的诊断
临床评估
类风湿因子（RF）、抗核抗体（ANA）、抗环瓜氨酸肽（抗CCP）抗体和HLA-B27检测
有关节炎症状、虹膜睫状体炎体征、全身淋巴结肿大、脾肿大、不明原因的皮疹或是长期发热，尤其每天均发热的儿童患者，需怀疑幼年特发性关节炎的可能性。幼年特发性关节炎的诊断主要基于临床。当慢性非感染性关节炎持续时间> 6周，没有其他已知原因时，就会做出该诊断。
幼年特发性关节炎的患者需检测类风湿因子（RF），抗CCP抗体，抗核抗体（ANA）和HLA-B27 ，因为这些检测可以帮助鉴别幼年特发性关节炎的亚型。ANA的测试应采用免疫荧光法进行，因为其他方法可能会导致假阴性结果。
在全身性幼年特发性关节炎中，类风湿因子和抗核抗体是阴性的。在少关节型的全身性幼年特发性关节炎中，有多达75%的患者抗核抗体阳性，类风湿因子常为阴性的。在多关节型幼年特发性关节炎中，类风湿因子常为阴性，但在一些患者特别是少女中可为阳性。附着点炎相关的关节炎更常见HLA-B27阳性。在全身性 JIA 中，提示全身性炎症的实验室异常，如红细胞沉降率 (ESR)、铁蛋白和 C 反应蛋白升高，以及白细胞增多、贫血和血小板增多几乎总是在诊断时出现。
诊断虹膜睫状体炎时，即使没有眼部症状也需行裂隙灯检查。 最近诊断为少关节或多关节型幼年特发性关节炎的患者，如果ANA检测结果为阳性，应每3个月进行一次眼科检查;如果ANA检测结果为阴性，应每6个月进行一次眼科检查。
JIA 的预后
50%～70%的经治患者可缓解。类风湿因子阳性的多关节型幼年特发性关节炎患者通常预后不佳。
JIA的治疗
减缓疾病进展的药物（特别是甲氨蝶呤、肿瘤坏死因子 [TNF] 抑制剂和白细胞介素 [IL]-1 抑制剂）
关节内注射糖皮质激素
有时使用非甾体抗炎药 (NSAIDs) 缓解症状
与成人型RA的治疗相似，改善病程药（DMARDs），特别是氨甲喋呤和生物制剂（依那西普，阿那白滞素，卡那单抗，托珠单抗，阿巴西普），已经显著地地改变了疾病的病程（1，2, 3）。
甲氨蝶呤对于少关节型，牛皮藓型和多关节型幼年特发性关节炎有效。需与成人一样要监测其副作用。 通过全血细胞计数、天冬氨酸转氨酶 (AST)、丙氨酸转氨酶 (ALT) 和白蛋白监测骨髓抑制和肝毒性。 偶尔也可应用柳氮磺吡啶，特别是那些怀疑有脊柱关节病的患者。
如果甲氨蝶呤无效，则使用TNF抑制剂。 依那西普最常用的剂量为 0.8 mg/kg，每周一次皮下注射（最多 50 mg）。 阿达利马单抗和英夫利昔单抗是其他已被证明有效的TNF抑制剂。IL-1抑制剂阿纳金拉或卡那金单抗对系统性JIA尤其有效。托珠单抗是一种IL-6受体拮抗剂，也用于治疗全身性JIA和多关节JIA。阿巴西普（一种 T 细胞共刺激抑制剂）和托法替尼（一种 Janus 激酶抑制剂）也是治疗多关节 JIA 的选择。
除非严重的全身感染，应避免全身应用糖皮质激素。 如有必要，应用最低剂量（如口服泼尼松范围：0.0125～0.5mg/kg，每天四次，或相同的剂量一次或分两次给予）。在儿童中长期应用糖皮质激素的主要危险是生长发育迟滞，骨质疏松和骨坏死。可给予关节内注射糖皮质激素。儿童用量根据体重调整。有些儿童可能需要镇静才能进行关节内注射，尤其是在多个关节需要注射时。
非甾体类抗炎药可减轻幼年特发性关节炎的症状，但是并不能改变长期关节的病变或是预防并发症。非甾体类抗炎药用于附着点炎最为有效。最有效的药物有：萘普生5mg/kg～10mg/kg，口服，每日两次，布洛芬5～10mg/kg，口服，每日两次 , 消炎痛 0.5 至 1.0 mg/kg 每天 3 次口服是最有用的。
虹膜睫状体炎可用眼用皮质类固醇滴剂和散瞳剂治疗，可能需要全身甲氨蝶呤和抗肿瘤坏死因子治疗，偶尔还需要手术。
物理治疗，锻炼，夹板疗法和其他支持治疗可能有助于预防屈曲挛缩。适当的器械辅助可改善功能和减少炎性关节不必要的负重。
治疗参考文献
1.Ringold S, Angeles-Han ST, Beukelman T, et al: 2019 American College of Rheumatology/Arthritis Foundation guideline for the treatment of juvenile idiopathic arthritis: Therapeutic approaches for non-systemic polyarthritis, sacroiliitis, and enthesitis.Arthritis Rheumatol 71(6):846–863, 2019.doi: 10.1002/art.40884
2.Ringold S, Weiss PF, Beukelman T, DeWitt EM, et al: 2013 update of the 2011 American College of Rheumatology recommendations for the treatment of juvenile idiopathic arthritis: Recommendations for the medical therapy of children with systemic juvenile idiopathic arthritis and tuberculosis screening among children receiving biologic medications.Arthritis Rheum 65(10):2499–2512, 2013.doi: 10.1002/art.38092.2013
3.Mehta J, Beukelman T: Biologic agents in the treatment of childhood-onset rheumatic disease.J Pediatr 189:31–39, 2017.doi: 10.1016/j.jpeds.2017.06.041
关键点
幼年特发性关节炎 (JIA) 包括许多临床和实验室表现不同的儿童慢性非感染性关节炎。
在有关节炎症状、虹膜睫状体炎体征、全身淋巴结肿大、脾肿大、无法解释的皮疹或持续发热的儿童患者中需怀疑有幼年特发性关节炎的可能性。
幼年特发性关节炎诊断依据临床；使用实验室检查（类风湿因子，抗CCP抗体，抗核抗体，和HLA-B27）主要用于区分各种亚型。
使用甲氨蝶呤和/或生物药物（如依他那西普、阿纳金拉、卡纳金单抗、托昔单抗、阿巴西普、托法替尼）减缓疾病进展，并通过关节内皮质类固醇注射和/或非甾体抗炎药治疗症状。
虹膜睫状体炎可用激素眼药水滴眼和扩瞳剂治疗，对于难治型，则采用全身治疗。
巨噬细胞活化综合征
巨噬细胞活化综合征是 吞噬淋巴细胞组织细胞增生症 伴有青少年特发性关节炎 （JIA，特别是全身性JIA）和其他几种风湿性疾病（特别是成年期起病的Still病）。
巨噬细胞活化综合征（MAS）是由不受控制的巨噬细胞和T淋巴细胞扩张引起的严重的，势不可挡的，威胁生命的细胞因子炎症风暴综合征。10％的系统性JIA儿童发病。
症状和体征
巨噬细胞激活综合征的特征包括高热，持续热，肝脾肿大，全身性淋巴结病，皮疹，出血表现，中枢神经系统功能障碍（包括癫痫发作和昏迷）和休克。
诊断
有助于区分巨噬细胞激活综合征与全身性JIA的特征包括持续发烧（不同于JIA的每日间歇性发烧），持续的皮疹（不同于全身性JIA的短暂性皮疹），出血表现，癫痫发作，昏迷和休克。 尽管有明显的全身性炎症，但由于血纤蛋白原水平低，ESR反而降低。
但是，MAS通常无法与活动性的全身性JIA区别开来。 已经建立了区分标准，包括铁蛋白> 684 ng/mL ( > 684 mcg/L) 加 以下任意两项：
血小板 ≤ 181,000/mcL (≤ 181 × 109/L)
天冬氨酸氨基转移酶 > 48 单位/L (> 0.80 microkat/L)
甘油三酯 > 156 mg/dL (> 1.76 mmol/L)
纤维蛋白原≤360 mg/dL (≤ 10.58 g/L)
预后
由于多器官衰竭，巨噬细胞活化综合征的死亡率为8%。
治疗
具体治疗尚无共识。
巨噬细胞活化综合征可能对潜在风湿病的成功治疗反应良好。 全身性JIA中MAS的特异性治疗通常包括大剂量皮质类固醇激素，也可能包括其他药物（如环孢素，IL-1抑制剂，环磷酰胺）和干细胞移植。