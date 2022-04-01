幼年特发性关节炎（JIA）

幼年特发性关节炎并不是一种单一的疾病；该术语适用于一些发生在儿童身上具有某些共同特征的慢性非感染性关节炎。目前的分类系统，是由国际风湿病学联盟协会所指定的，定义了基于临床和实验室研究结果的疾病分类 (1)。一些类别的被细分为不同的亚型。分类包括如下：

少关节型幼年特发性关节炎（持续性或延长性）

多关节型幼年特发性关节炎（类风湿因子[RF]阴性或阳性）

附着点相关的关节炎

牛皮癣型幼年特发性关节炎

未分化型幼年特发性关节炎

全身性幼年特发性关节炎

许多这些类别的可能包括一个以上的疾病，但是，这样有帮于对具有相似的预后以及对治疗的反应的儿童进行分组。此外，儿童在其疾病过程中，其疾病的类别可能改变。

少关节型幼年特发性关节炎 是最常见的形式，通常影响年轻女孩。 它的特点是在疾病的前6个月内，累及 ≤ 4个关节。 少关节幼年特发性关节炎进一步分为2种类型：持久型（一直≤ 4关节累及）和扩展型（≥5关节疾病的最初6个月后参与）。

多关节型幼年特发性关节炎 是第二最常见的类型。它影响 ≥ 5个发作的关节，被分成2种类型：类风湿因子阴性和类风湿因子阳性。通常情况下，年轻的女孩是类风湿因子阴性，预后较好。 RF 阳性类型通常发生在青春期女孩中，类似于成人类风湿性关节炎。 对于这两种类型，关节炎可以是对称的，通常涉及小关节。

附着点炎相关的关节炎 包括关节炎和附着点炎（肌腱和韧带的附着点痛性炎症）。这在年龄较大的男孩中更为常见，这些患者随后可能会出现中轴骨骼（骶髂和腰椎）关节炎。 肌腱止点相关的关节炎倾向于发生在下肢且不对称。 人类白细胞抗原-B27 (HLA-B27) 等位基因在这种形式的 JIA 中更为常见。

银屑病幼年特发性关节炎 具有双峰年龄分布。一个高峰出现在年轻女孩身上，另一个高峰出现在老年男性和女性身上(他们受到的影响相同)。银屑病幼年特发性关节炎与牛皮癣，指炎（肿位），指甲凹陷，或1级亲属银屑病家族史。关节炎通常是少关节型。

银屑病JIA引起的甲凹陷 隐藏详情 幼年特发性关节炎或银屑病会在指甲上造成诸如此类的凹陷。 SCIENCE PHOTO LIBRARY

未分化型幼年特发性关节炎 是患者不符合任何一个类别的标准或符合多个标准，则诊断。

全身性幼年特发性关节炎 （Still 病）是最常见的形式，并涉及发热和全身表现。