手术和化疗

对于患有更高等级/风险疾病的患者采用放射治疗。

单侧肾母细胞瘤的初始治疗方法可能因国家或地区而异。大多数治疗儿童威尔姆斯瘤的临床试验都是由美国的儿童肿瘤学组（COG）和欧洲的国际儿童肿瘤学会（SIOP）进行的。在 COG 治疗方案中，首先切除所有单侧肿瘤，而在 SIOP 治疗方案中，首先进行术前化疗。两组都建议术后化疗，除非是特定病例。(参见 the National Cancer Institute's Treatment of Wilms Tumor.)

放射治疗用于改善某些病例的局部控制，这取决于风险分层，也用于治疗疾病的转移部位。

尽管很少见，但yi组选定的具有小肿瘤（<550 g）和 1 期良好组织学的年轻患者（<2 岁），可以通过单独手术治愈（1)。

化疗药物的类型和治疗的长度取决于肿瘤组织学和分期。化疗方案取决于风险分组，但通常由放线菌素D(放线菌素)和长春新碱组成，有或没有多柔比星。对于更具侵袭性的肿瘤，采用加强的多试剂化疗方案。

患有非常大的肿瘤或双侧肿瘤的儿童需要先化疗，再接受重新评估以及延迟切除治疗。

对患有高等级疾病的儿童或涉及局部淋巴结的肿瘤进行放射治疗。