每个人偶尔都会有对记忆、知觉、认知和意识整合的失败经历。例如，一个人开车去某地，事后无法回忆过程中的许多部分，可能因为当时全神贯注于某件事情、如一档收音节目或者和一位乘客谈话。通常，这不属于病理性的分离，且不会影响日常活动。

相比之下，患有分离障碍的人可能完全无法回忆几分钟、几小时、几天或几周内的一系列正常行为，会感觉自己某个时间段的经历有缺失。在分离障碍，意识，记忆，认知，身份，情感，体表示，电机控制，和行为的正常积分被打乱，以及自我的连续性丢失。

存在分离障碍的患者可能会存在以下情况：

分离障碍通常发生于重大应激 (1)。应激一般由创伤事件或无法忍受的内心斗争产生。 分离障碍也和 创伤和应激相关障碍相关; 急性应激障碍 和 创伤后应激障碍 都可出现分离症状（如健忘、闪回、麻木、人格解体/现实解体）。PTSD 解离亚型 已被建立，用于对符合创伤后应激应激障碍所有诊断标准但也经历了人格解体、现实解体或两者兼有的患者进行分类。

对动物和人类的大脑研究已经开始确定特定的大脑结构和功能是jie'li的基础。特别是，在解离过程中，节律活动发生在后内侧深层区域，包括后扣带皮层，该区域与负责思考和计划的更高皮质区域断开（2）。同样，在 催眠 这些较高的控制区域与参与自我反思的大脑后部（后扣带皮层）的部分存在相对的脱节（3）。此外，与创伤相关的分离似乎涉及大脑正中前额叶皮层的激活增加，以及与小脑和眶额皮层的连接减少（4）。