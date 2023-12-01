催眠疗法用于治疗疼痛综合征、更年期症状、睡眠障碍、恐惧症和转换障碍，并在戒烟和减肥方面取得了一些成功。它能减轻儿童及成人在医疗过程中的疼痛和焦虑状况。 可能对肠易激综合征、头痛、哮喘和某些皮肤病有效（疣和牛皮癣）。它可能有助于降低血压。

催眠有助于控制化疗相关的恶心和呕吐（尤其是预期发生的），并在癌症的姑息治疗中十分有效。一些证据表明，接受催眠疗法及其效果的癌症或慢性疼痛患者更有可能看到焦虑和生活质量的改善 (1)。