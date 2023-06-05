囤积症的特点是持续性的丢弃财物困难，不论其是否有实用价值。结果导致物品堆积以致影响正常生活区域。
囤积障碍往往始于青少年且程度较轻，随着年龄增长逐渐加重，30岁中期可发生严重的功能受损。任何时间点，估计患病率为2〜6％ (1)。它在女性和男性中同样普遍。
参考文献
1.Samuels JF, Bienvenu OJ, Grados MA, et al: Prevalence and correlates of hoarding behavior in a community-based sample.Behav Res Ther 46(7):836-844, 2008. doi: 10.1016/j.brat.2008.04.004
囤积症的症状和体征
囤积症一般是慢性的，症状很少或根本没有波动或自发缓解。
患者存在强烈的需求去保存物品，必须部分或完全丢弃物品时出现严重的不安。患者积累了大量的现有空间无法存储的物品；并且堆放杂乱堵塞了正常的生活空间，以致于空间里只有储囤积的物品。例如，囤积报纸堆可以填充水槽和覆盖在厨房的台面和炉灶，使得该区域无法烹饪。
囤积症通常会造成社交、职业或其他重要功能受损。例如，患者可能不允许其他人（包括家人，朋友和修理工）进入房间，因为他们会因杂乱的东西感到尴尬。
囤积会导致不安全的生活环境（例如，引发火灾或增加跌倒的危险），并可能导致迁离或法律问题。
动物囤积 是囤积症的一种形式，患者收养了大量的动物，但有提供足够营养，卫生和照顾，尽管动物健康（如体重下降，患病）和/或环境（如极度拥挤，极度不卫生）恶化。
自知力各有不同。有些患者意识囤积相关的观念和行为是有问题的；许多则没有。
大约 80% 到 90% 的囤积症患者也过度购买物品（例如，书籍、杂志订阅；[1]）。
症状和体征
1.Frost RO, Tolin DF, Steketee G, et al: Excessive acquisition in hoarding.J Anxiety Disord 23(5):632-639, 2009.doi: 10.1016/j.janxdis.2009.01.013
囤积症的诊断
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR) criteria
囤积应与瞬态的积累和堆积（如财产继承）不同，是逐渐持续积累的；此外，患者拒绝赠送或出售囤积物品。 收藏家（如书籍或雕塑）也类似囤积者，可以收藏和保存大量物品，但与囤积不同，收藏是有组织，有系统，不显著影响所需的生活空间和妥协物品的预期用途或损害收藏者功能或家庭环境安全的。
囤积症的诊断标准包括以下几点：
患者对物品存在持续丢弃困难，不论其实际价值。
丢弃困难是由于认为需要保存这些物品，必须丢弃时十分痛苦。
堆积的物品充斥生活区域（即不在地下室或存储区），并严重危及这些区域的用途。
囤积给患者带来痛苦，造成社交、职业或其他重要功能受损。
囤积症的治疗
认知行为治疗
药物治疗的作用有限
为治疗特定囤积症状而量身定制的认知行为疗法通常是一线疗法。然而，认知行为疗法的临床试验结果喜忧参半（1, 2）。该疗法ce重于帮助患者丢弃物品，避免获得新的财产（如果过度获取成为问题）以及提高其决策能力。
经常需要激励技巧来鼓励患者参与并坚持治疗。
目前还没有随机试验支持使用药物疗法治疗囤积症。药物干预对于患有合并症的患者可能更有效（例如， 焦虑症）。几项针对囤积症患者的小型观察性研究显示，使用选择性血清素再摄取抑制剂（SSRI）或血清素去甲肾上腺素 再摄取抑制剂（SNRI）可以降低囤积症的严重程度（3, 4）。
治疗参考文献
1.Rodgers B, McDonald S, Wootton BM: Cognitive behavioral therapy for hoarding disorder: An updated meta-analysis.J Affect 290:128-135, 2021. doi: 10.1016/j.jad.2021.04.067
2.Bodryzlova Y, Audet S-B, Bergeron K, et al: Group cognitive-behavioural therapy for hoarding disorder: Systematic review and meta-analysis.Health Soc Care Community 27(3):517-530. doi: 10.1111/hsc.12598
3. Saxena S, Sumner J: Venlafaxine extended-release treatment of hoarding disorder.Int Clin Psychopharmacol 29(5):266-2, 2014.doi: 10.1097/YIC.0000000000000036
4.Saxena S, Brody AL, Maidment KM, et al: Paroxetine treatment of compulsive hoarding.J Psychiatr Res 41(6):481-487, 2007. doi: 10.1016/j.jpsychires.2006.05.001
关键点
囤积症通常是一种慢性疾病，囤积者会将物品堆积在活动的生活区，使这些区域拥挤不堪、难以正常使用，有时甚至不安全。
丢弃物品会给囤积症患者带来巨大的痛苦。
使用专门针对特定囤积症状的认知行为疗法进行治疗。如果认知行为疗法无效，可以考虑使用 SSRI 或 SNRI 进行试验，特别是如果患者患有潜在反应性合并症。