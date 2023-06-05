囤积症的症状和体征

囤积症的症状和体征

囤积症一般是慢性的，症状很少或根本没有波动或自发缓解。

患者存在强烈的需求去保存物品，必须部分或完全丢弃物品时出现严重的不安。患者积累了大量的现有空间无法存储的物品；并且堆放杂乱堵塞了正常的生活空间，以致于空间里只有储囤积的物品。例如，囤积报纸堆可以填充水槽和覆盖在厨房的台面和炉灶，使得该区域无法烹饪。

囤积症通常会造成社交、职业或其他重要功能受损。例如，患者可能不允许其他人（包括家人，朋友和修理工）进入房间，因为他们会因杂乱的东西感到尴尬。

囤积会导致不安全的生活环境（例如，引发火灾或增加跌倒的危险），并可能导致迁离或法律问题。

动物囤积 是囤积症的一种形式，患者收养了大量的动物，但有提供足够营养，卫生和照顾，尽管动物健康（如体重下降，患病）和/或环境（如极度拥挤，极度不卫生）恶化。

自知力各有不同。有些患者意识囤积相关的观念和行为是有问题的；许多则没有。

大约 80% 到 90% 的囤积症患者也过度购买物品（例如，书籍、杂志订阅；[1]）。